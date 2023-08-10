Bir Türk, 27 yıllık Playstation Plus aboneliği aldı

27 yıllık Playstation Plus alan Türk
X’de (eski adıyla Twitter) “@kutsaltoprak” adlı bir kullanıcı ise zamların gelmesinden endişe ederek tam 27 yıllık PS Plus Deluxe satın aldı. Bunun için tam 12.420 TL ödedi. X’de aboneliğinin ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcının bir sonraki ödemesi ise 6 Ağustos 2050 olarak görülüyor. Bu satın alımı doğrulamak için kullanıcıya ulaşmaya çalıştık ancak geri dönüş alamadık. Yeni bir bilgi aldığımızda bu içeriği güncelleyeceğiz.
Benzer satın alımları esasında Xbox Game Pass’in zamlandığı haziran ayında da görmüştük. Kullanıcılar zamlar gelmeden önce birkaç yıllık Game Pass aboneliği satın almıştı. 27 yıllık PS Plus aboneliği biraz fazla gibi görünse de konsollardaki oyun fiyatlarını göz önüne aldığımızda ödenen 12.420 TL aslında çok ütopik gelmiyor. Bu konu hakkında sizlerin yorumu nedir?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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