Tam Boyutta Gör Türk oyuncular ve Türkiye’deki oyun sektörü son dönemlerde ana başlık olarak zamları konuşuyor. Platform fark etmeksizin çoğun oyunun fiyatına yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Steam’de bulunan Capcom oyunların fiyatı ciddi oranda zamlandı. Öte yandan aylık ödeme sistemleri ise Türk oyuncuların kurtarıcısı konumunda. Ancak bunlar da zamlanıyor. Uzunca bir süredir fiyatı değişmeyen PlayStation Plus Türkiye abonelik fiyatlarına zam gelmesi beklenirken bir Türk kullanıcı 27 yıllık PS Plus aboneliği satın aldı.

27 yıllık Playstation Plus alan Türk

Tam Boyutta Gör Güncel haliyle PlayStation Plus Türkiye abonelikleri üç paket altında sunuluyor: PS Plus Essential, Extra ve Premium/Deluxe. Bunlar aylık olarak sırasıyla 40 TL, 60 TL ve 70. Yıllık olarak ise 240 TL, 400 TL ve 460 TL.

X’de (eski adıyla Twitter) “@kutsaltoprak” adlı bir kullanıcı ise zamların gelmesinden endişe ederek tam 27 yıllık PS Plus Deluxe satın aldı. Bunun için tam 12.420 TL ödedi. X’de aboneliğinin ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcının bir sonraki ödemesi ise 6 Ağustos 2050 olarak görülüyor. Bu satın alımı doğrulamak için kullanıcıya ulaşmaya çalıştık ancak geri dönüş alamadık. Yeni bir bilgi aldığımızda bu içeriği güncelleyeceğiz.

İddia: Playstation Plus fiyatlarına zam bekleniyor! İşte nedeni 3 gün önce eklendi

Benzer satın alımları esasında Xbox Game Pass’in zamlandığı haziran ayında da görmüştük. Kullanıcılar zamlar gelmeden önce birkaç yıllık Game Pass aboneliği satın almıştı. 27 yıllık PS Plus aboneliği biraz fazla gibi görünse de konsollardaki oyun fiyatlarını göz önüne aldığımızda ödenen 12.420 TL aslında çok ütopik gelmiyor. Bu konu hakkında sizlerin yorumu nedir?

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Bir Türk, 27 yıllık Playstation Plus aboneliği aldı