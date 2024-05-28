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    PlayStation Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu

    Sony, PlayStation Plus aboneleri için Haziran ayı ücretsiz oyun listesini açıkladı. Days of Plays kutlamalarının bir parçası olarak PlayStation Oyun Kataloğuna bonus oyunlar da ekleniyor.
    PlayStation Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu Tam Boyutta Gör
    Haziran ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak listeye baktığımızda 3 yeni oyunun sisteme eklendiğini görüyoruz. Plus, Extra ve Deluxe aboneleri için sunulan toplam oyun sayısı ise 10'u bulacak.

    İşte PS Plus'a Haziran ayında eklenecek oyunlar

    SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, sevimli aşçının başrol oynadığı oldukça harika bir oyun. Klasik Sünger Bob mizahı, sağlam platformlar ve renkli görsellerin birleşimi ile büyüleyici bir macerayı ortaya çıkarıyor.

    Listede bir sonraki sırada WWE'nin rakip versiyonunu temel alan geçen yılın güreş oyunu AEW: Fight Forever yer alıyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz harika bir oyuncu kadrosunun yanı sıra öğrenilebilecek ulaşılabilir bir dövüş sistemi var.

    Son olarak Streets of Rage 4 ile geçmişe muhteşem bir geri dönüş yapabilirsiniz. Klasik Sega serisinin DNA'sıyla, elle çizilmiş görsellerle zenginleştirilen ve dövüş becerilerinizin sınırlarını zorlayacak yeni modlar sunuluyor.

    Nostaljik aksiyonu, profesyonel güreşi veya deniz altındaki ananasta yaşayan süngeri seven herkes için haziran ayı eğlenceli bir ay gibi görünüyor. Paylaşılan oyunlar ise 4 Haziran'da PlayStation Plus aboneleri tarafından oynanabilir hale gelecek.

    Kaynakça https://blog.playstation.com/2024/05/28/get-ready-days-of-play-celebration-kicks-off-on-may-29/ https://www.gamespot.com/articles/playstation-plus-essential-free-games-for-june-2024/1100-6523743/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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