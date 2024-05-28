PlayStation Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu

İşte PS Plus'a Haziran ayında eklenecek oyunlar
SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, sevimli aşçının başrol oynadığı oldukça harika bir oyun. Klasik Sünger Bob mizahı, sağlam platformlar ve renkli görsellerin birleşimi ile büyüleyici bir macerayı ortaya çıkarıyor.
Listede bir sonraki sırada WWE'nin rakip versiyonunu temel alan geçen yılın güreş oyunu AEW: Fight Forever yer alıyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz harika bir oyuncu kadrosunun yanı sıra öğrenilebilecek ulaşılabilir bir dövüş sistemi var.
Son olarak Streets of Rage 4 ile geçmişe muhteşem bir geri dönüş yapabilirsiniz. Klasik Sega serisinin DNA'sıyla, elle çizilmiş görsellerle zenginleştirilen ve dövüş becerilerinizin sınırlarını zorlayacak yeni modlar sunuluyor.
Nostaljik aksiyonu, profesyonel güreşi veya deniz altındaki ananasta yaşayan süngeri seven herkes için haziran ayı eğlenceli bir ay gibi görünüyor. Paylaşılan oyunlar ise 4 Haziran'da PlayStation Plus aboneleri tarafından oynanabilir hale gelecek.Kaynakça https://blog.playstation.com/2024/05/28/get-ready-days-of-play-celebration-kicks-off-on-may-29/ https://www.gamespot.com/articles/playstation-plus-essential-free-games-for-june-2024/1100-6523743/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.