Tam Boyutta Gör Haziran ayında PlayStation Plus abonelerine sunulacak listeye baktığımızda 3 yeni oyunun sisteme eklendiğini görüyoruz. Plus, Extra ve Deluxe aboneleri için sunulan toplam oyun sayısı ise 10'u bulacak.

İşte PS Plus'a Haziran ayında eklenecek oyunlar

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, sevimli aşçının başrol oynadığı oldukça harika bir oyun. Klasik Sünger Bob mizahı, sağlam platformlar ve renkli görsellerin birleşimi ile büyüleyici bir macerayı ortaya çıkarıyor.

Listede bir sonraki sırada WWE'nin rakip versiyonunu temel alan geçen yılın güreş oyunu AEW: Fight Forever yer alıyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz harika bir oyuncu kadrosunun yanı sıra öğrenilebilecek ulaşılabilir bir dövüş sistemi var.

Süre dolmadan: PS Plus'a veda edecek oyunlar açıklandı! 3 gün önce eklendi

Son olarak Streets of Rage 4 ile geçmişe muhteşem bir geri dönüş yapabilirsiniz. Klasik Sega serisinin DNA'sıyla, elle çizilmiş görsellerle zenginleştirilen ve dövüş becerilerinizin sınırlarını zorlayacak yeni modlar sunuluyor.

Nostaljik aksiyonu, profesyonel güreşi veya deniz altındaki ananasta yaşayan süngeri seven herkes için haziran ayı eğlenceli bir ay gibi görünüyor. Paylaşılan oyunlar ise 4 Haziran'da PlayStation Plus aboneleri tarafından oynanabilir hale gelecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PlayStation Plus Haziran 2024 oyunları belli oldu