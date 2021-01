PlayStation özel oyunları 2020 yılına damga vurdu

Tam Boyutta Gör

Oyunlarla bir yılı geride bıraktık. 2020 yılında birbirinden güzel oyunlar oynadık ve bu oyunların çoğu da büyük tartışmalara yol açtı. Yaptığı oyunlar ile yıllardır oyuncuların gönlünü kazanmış olan PlayStation, 2020 yılında aldığı ödüllerle de bu başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

İlginizi Çekebilir

Steam'de 2020'nin en çok satan oyunları açıklandı

Ayrıca Bkz. "GTA V, 2020 yılında yalnızca İngiltere'de 1 milyondan fazla sattı"

Bildiğiniz gibi The Game Awards gibi büyük etkinliklerde yılın en iyi oyunları seçiliyor. Bunun haricinde birçok kuruluş da kendi içerisinde yılın en iyi oyununu seçiyor. Bir blog sayfası da 2020 yılı içerisinde; basın kuruluşlarının, dergilerin veya The Game Awards gibi etkinlikteki ödülleri toplayarak en fazla ödülü hangi oyunun aldığını belirliyor.

2020'nin yılında The Last of Us Part II'nin "Yılın Oyunu" ödülünü kazandığını biliyoruz. Ancak diğer ödüllere da baktığımız zaman 143 kuruluş tarafından bu ödüle layık olduğunu görüyoruz. Bu sayı da onu 2020 yılında en çok ödül alan oyun yapıyor.

Listenin ikinci sırasıdna ise 2020'nin en iyi bağımsız oyunu Hades bulunuyor. Listeye genel olarak baktığımızda ise The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales, Final Fantasy VII Remake ve Persona 5: Royal gibi PlayStation özel oyunlarının tüm listeyi domine ettiğini görüyoruz. Bu liste de bir kez daha neden oyuncuların PlayStation özel oyunlarını sevdiğini açıklıyor. Listedeki oyunları ve aldıkları ödül sayılarını aşağıda bulabilirsiniz.

The Last of Us Part II - 143 Hades - 38 Ghost of Tsushima - 22 Cyberpunk 2077 - 18 Animal Crossing: New Horizons - 15 Final Fantasy VII Remake - 13 Doom Eternal - 9 Half-Life: Alyx - 9 Assassin's Creed Valhalla - 2 Microsoft Flight Simulator - 2 Persona 5 Royal - 2 Spiritfarer - 2 Yakuza: Like a Dragon - 2 Immortals Fenyx Rising - 1 Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 1 Ori and the Will of the Wisps - 1 Sakuna: Of Rice and Ruin - 1

https://gotypicks.blogspot.com/2020/10/2020-game-of-year.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.