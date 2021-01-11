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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PlayStation özel oyunları 2020 yılına damga vurdu

    2020 yılında birçok basın kuruluşu "Yılın Oyunu" için bir galip belirledi. Tüm bu galiplere baktığımızda PlayStation oyunlarının açık ara önde olduğunu görüyoruz.
    18 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
    971
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    PlayStation özel oyunları 2020 yılına damga vurdu
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    Oyunlarla bir yılı geride bıraktık. 2020 yılında birbirinden güzel oyunlar oynadık ve bu oyunların çoğu da büyük tartışmalara yol açtı. Yaptığı oyunlar ile yıllardır oyuncuların gönlünü kazanmış olan PlayStation, 2020 yılında aldığı ödüllerle de bu başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

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    Ayrıca Bkz. "GTA V, 2020 yılında yalnızca İngiltere'de 1 milyondan fazla sattı"

    Bildiğiniz gibi The Game Awards gibi büyük etkinliklerde yılın en iyi oyunları seçiliyor. Bunun haricinde birçok kuruluş da kendi içerisinde yılın en iyi oyununu seçiyor. Bir blog sayfası da 2020 yılı içerisinde; basın kuruluşlarının, dergilerin veya The Game Awards gibi etkinlikteki ödülleri toplayarak en fazla ödülü hangi oyunun aldığını belirliyor.

    2020'nin yılında The Last of Us Part II'nin "Yılın Oyunu" ödülünü kazandığını biliyoruz. Ancak diğer ödüllere da baktığımız zaman 143 kuruluş tarafından bu ödüle layık olduğunu görüyoruz. Bu sayı da onu 2020 yılında en çok ödül alan oyun yapıyor.

    Listenin ikinci sırasıdna ise 2020'nin en iyi bağımsız oyunu Hades bulunuyor. Listeye genel olarak baktığımızda ise The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales, Final Fantasy VII Remake ve Persona 5: Royal gibi PlayStation özel oyunlarının tüm listeyi domine ettiğini görüyoruz. Bu liste de bir kez daha neden oyuncuların PlayStation özel oyunlarını sevdiğini açıklıyor. Listedeki oyunları ve aldıkları ödül sayılarını aşağıda bulabilirsiniz.

    1. The Last of Us Part II - 143
    2. Hades - 38
    3. Ghost of Tsushima - 22
    4. Cyberpunk 2077 - 18
    5. Animal Crossing: New Horizons - 15
    6. Final Fantasy VII Remake - 13
    7. Doom Eternal - 9
    8. Half-Life: Alyx - 9
    9. Assassin's Creed Valhalla - 2
    10. Microsoft Flight Simulator - 2
    11. Persona 5 Royal - 2
    12. Spiritfarer - 2
    13. Yakuza: Like a Dragon - 2
    14. Immortals Fenyx Rising - 1
    15. Marvel's Spider-Man: Miles Morales - 1
    16. Ori and the Will of the Wisps - 1
    17. Sakuna: Of Rice and Ruin - 1


    https://gotypicks.blogspot.com/2020/10/2020-game-of-year.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    yaw he he

    9 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    gowlet 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Geympes’de ödül almış mı?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Özel oyun olmaz ise neden konsol alınsın konsolun cazibesi çıkan oyunlardadır yoksa gider PC alırım diyeceğim yalnız PC’de almam oyun işini tümden bırakırım.
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    LukeSkywalker24 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bilgileri aldığınız sitedeki veriler güncel değil sanırım.
    https://www.gameawards.net/
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    BiqBrav3 (Bayram Öngan) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xbox bu jenerasyon çok kötü tosladı özel oyun konusunda, gamepass sistem güzel Allah'tan yoksa hiç çekilmezler
    Yanıtla +2
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    keremec (Kerem Safa ) 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ghost of Tsushima'yı, Assasins Creed Odyssey ve Valhalla dan farklı kılıp bir sürü ödül almasını sağlayan şey nedir? Metacriticde kullanıcı skoru da garip bir şekilde çok yüksek.
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    Night_Blade (ibrahim s) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) keremec
    Atmosfer, müzikler, manzaralar, renk peyzajı, oynanış farklılığı (biraz daha yavaş), görevleri birbirine benzese de farklı bir şekilde anlatılması Ghost of Tsushima yı daha iyi bir oyun yapıyor. Sinema film tadında oyun
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    DH Misafiri 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    PlayStation bulzoder gibi ezip geçmiş. God of War Ragnarok'un çıkışı ile Xbox'ın en az 6 yıl daha geçemez artık.
    Yanıtla +3
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    gowlet 18 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Geympes’de ödül almış mı?
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Yürüyen Hoparlör 18 sa. ( Mesaj Silindi ) gowlet
    Bir konsolun fanlığını yapmanın kimseye bir faydası olmaz.
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