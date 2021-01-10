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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GTA V, 2020 yılında yalnızca İngiltere'de 1 milyondan fazla sattı

    2020 yılında İngiltere'nin video oyun konusundaki satış istatistikleri paylaşıldı. İstatistiklerde genel olarak şaşırtıcı bir durum yok ancak GTA V'in satış sayısı yine fazlasıyla başarılı.
    20 sa.
    1,5b
    6
    15
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    GTA V, 2020 yılında yalnızca İngiltere'de 1 milyondan fazla sattı
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    Çoğu insanın evde geçirmek zorunda olduğu bir yılı 10 gün önce geride bıraktık. Daha önce yayınlanan istatistiklere göre 2020'nin video oyun anlamında başarılı bir yıl olduğunu sizlere aktarmıştık. Aynı şekilde GTA V için de yine fazlasıyla başarılı bir yıl olmuş.

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    Entertainment Retailers Association'ın geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık için açıkladığı veriler, GTA V'in yine muazzam bir yıl geçirdiğini gözler önüne seriyor. GTA V'in ilk kez piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 8 yıl geçti ve satış sayıları hala inanılmaz seviyede. GTA V, yalnızca Birleşik Krallık'ta 2020 yılı içerisinde 1 milyon adetten fazla satmış durumda.

    GTA V, 2020'de Birleşik Krallık'ta en çok satılan oyunlar listesinde üçüncü sırada duruyor ancak 1.127.222 adet satış gerçekten 8 yıllık bir oyun için inanılmaz. GTA VI'yı neden bir süre daha göremeyeceğimizin de aslında bir kanıtı bu istatistik. Ayrıca bu yıl içerisinde oyunun yeni nesil için geliştirilmiş bir sürümünün de çıkacağını belirtelim. Bu da satışları biraz daha arttıracaktır.

    2020 yılında Birleşik Krallık'ta en çok satan oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    1. FIFA 21 - 2,182,694
    2. Call Of Duty: Black Ops Cold War - 1,420,353
    3. Grand Theft Auto V - 1,127,222
    4. FIFA 20 - 903,810
    5. Call Of Duty: Modern Warfare - 897,350
    6. Animal Crossing: New Horizons - 810,462
    7. Assassin's Creed Valhalla - 665,815
    8. The Last Of Us Part II - 539,247
    9. NBA 2K20 - 481,507
    10. Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 436,957


    https://www.gamesradar.com/gta-5-sold-more-than-1m-copies-in-2020-and-was-the-uks-third-biggest-selling-game-of-the-year/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    1 gün önce
    TheJudgé

    buney la

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    2 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    2 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    2 gün önce
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Epic sayıları hariç 115 milyon satmışlar bu rakam da 2 ay öncenin.
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    Patria o Muerte 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    gta V böyle başarılara ulaştıysa, gta 6 'yı düşünemiyorum. inanılmaz olacak.
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    mezun2021itü 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu oyun bizim merkez bankasıyla para basma konusunda kapışacak bu gidişle bu ne
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    Symbianist 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hala oynamadım oyunu mutluyum. Gereksiz saçma bir oyun.
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    muroooo19 (murat aksdjas) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Symbianist
    Hikayesi çok güzel bir oyun. Online dediğin gibi ama hikaye tarafında çok şey kaçırıyorsun.
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu yüzden daha da gta 6 çıkmaz :D
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    231407 (Barış Özdemir) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kaliteli bir açık dünya oyunu yaparsanız tabiki de oyunun ömrü uzun olur GTA 6 çıkmadığı sürece bir 5 yıl daha ayakta durur GTA V
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    epic games bedava vermişti ama kaçırmıştım



    şimdi 60tl'lik kupon ile birlikte 24,5 liraya aldım







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    bkaakco (Berk ) 19 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sanırım geliştiriciler sıkıldı artık ya da saldı. Bir süredir bazı görevlerde teslim edememe sorunu varmış, benim de başıma geldi, 6 aydır oynamamıştım, önceden bu gibi kritik sorunlar yoktu. Sunucu sorunları başka bir şey, ben içerikten bahsediyorum.

    Rockstar Games Customer Support

    [Bug/glitch] R* please fix this, this is getting really annoying. I am unable to resupply my bunker by stealing supplies and before this was recorded someone was having the same problem : GTAV (reddit.com)
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    Stand Alone (The Power of Faith) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    2013'den bu yana güncelliği bitmeyen harika bir oyun.
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    MadeGuy (Tony Soprano ) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni GTA oyunu çıkana kadar bu tip haberleri daha çok görürüz.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1533 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    gta 5, satış sayısı ve
    3 etiket daha gta 6 çıkacak mı rockstar games Yazılım
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