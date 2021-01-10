GTA V, 2020 yılında yalnızca İngiltere'de 1 milyondan fazla sattı

Çoğu insanın evde geçirmek zorunda olduğu bir yılı 10 gün önce geride bıraktık. Daha önce yayınlanan istatistiklere göre 2020'nin video oyun anlamında başarılı bir yıl olduğunu sizlere aktarmıştık. Aynı şekilde GTA V için de yine fazlasıyla başarılı bir yıl olmuş.İlginizi Çekebilir Take-Two patronu oyunların olması gerekenden ucuza satıldığını söyledi
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Entertainment Retailers Association'ın geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık için açıkladığı veriler, GTA V'in yine muazzam bir yıl geçirdiğini gözler önüne seriyor. GTA V'in ilk kez piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 8 yıl geçti ve satış sayıları hala inanılmaz seviyede. GTA V, yalnızca Birleşik Krallık'ta 2020 yılı içerisinde 1 milyon adetten fazla satmış durumda.
GTA V, 2020'de Birleşik Krallık'ta en çok satılan oyunlar listesinde üçüncü sırada duruyor ancak 1.127.222 adet satış gerçekten 8 yıllık bir oyun için inanılmaz. GTA VI'yı neden bir süre daha göremeyeceğimizin de aslında bir kanıtı bu istatistik. Ayrıca bu yıl içerisinde oyunun yeni nesil için geliştirilmiş bir sürümünün de çıkacağını belirtelim. Bu da satışları biraz daha arttıracaktır.
2020 yılında Birleşik Krallık'ta en çok satan oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
- FIFA 21 - 2,182,694
- Call Of Duty: Black Ops Cold War - 1,420,353
- Grand Theft Auto V - 1,127,222
- FIFA 20 - 903,810
- Call Of Duty: Modern Warfare - 897,350
- Animal Crossing: New Horizons - 810,462
- Assassin's Creed Valhalla - 665,815
- The Last Of Us Part II - 539,247
- NBA 2K20 - 481,507
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 436,957
https://www.gamesradar.com/gta-5-sold-more-than-1m-copies-in-2020-and-was-the-uks-third-biggest-selling-game-of-the-year/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
şimdi 60tl'lik kupon ile birlikte 24,5 liraya aldım
Rockstar Games Customer Support
[Bug/glitch] R* please fix this, this is getting really annoying. I am unable to resupply my bunker by stealing supplies and before this was recorded someone was having the same problem : GTAV (reddit.com)