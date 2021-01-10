GTA V, 2020 yılında yalnızca İngiltere'de 1 milyondan fazla sattı

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Çoğu insanın evde geçirmek zorunda olduğu bir yılı 10 gün önce geride bıraktık. Daha önce yayınlanan istatistiklere göre 2020'nin video oyun anlamında başarılı bir yıl olduğunu sizlere aktarmıştık. Aynı şekilde GTA V için de yine fazlasıyla başarılı bir yıl olmuş.

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Entertainment Retailers Association'ın geçtiğimiz günlerde Birleşik Krallık için açıkladığı veriler, GTA V'in yine muazzam bir yıl geçirdiğini gözler önüne seriyor. GTA V'in ilk kez piyasaya sürülmesinden bu yana yaklaşık 8 yıl geçti ve satış sayıları hala inanılmaz seviyede. GTA V, yalnızca Birleşik Krallık'ta 2020 yılı içerisinde 1 milyon adetten fazla satmış durumda.

GTA V, 2020'de Birleşik Krallık'ta en çok satılan oyunlar listesinde üçüncü sırada duruyor ancak 1.127.222 adet satış gerçekten 8 yıllık bir oyun için inanılmaz. GTA VI'yı neden bir süre daha göremeyeceğimizin de aslında bir kanıtı bu istatistik. Ayrıca bu yıl içerisinde oyunun yeni nesil için geliştirilmiş bir sürümünün de çıkacağını belirtelim. Bu da satışları biraz daha arttıracaktır.

2020 yılında Birleşik Krallık'ta en çok satan oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

FIFA 21 - 2,182,694 Call Of Duty: Black Ops Cold War - 1,420,353 Grand Theft Auto V - 1,127,222 FIFA 20 - 903,810 Call Of Duty: Modern Warfare - 897,350 Animal Crossing: New Horizons - 810,462 Assassin's Creed Valhalla - 665,815 The Last Of Us Part II - 539,247 NBA 2K20 - 481,507 Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 436,957

https://www.gamesradar.com/gta-5-sold-more-than-1m-copies-in-2020-and-was-the-uks-third-biggest-selling-game-of-the-year/

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