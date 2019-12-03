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    PlayStation Store'da 'Aralık Fırsatları' başladı

    PS Store'da yeni indirim dönemi başladı. Onlarca farklı yüksek kalite oyunda indirimler var.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PlayStation Store'da 'Aralık Fırsatları' başladı
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    PlayStation Store'da 'Aralık Fırsatları' başlıklı yeni indirim dönemi start verdi. Son dönemlerin popüler yapımları da dahil olmak üzere onlarca farklı oyunda %70'e varan indirimler dikkat çekiyor.

    Bu yılın en beğenilen oyunlarından olan Resident Evil 2, 399 TL'den 114 TL'ye inmiş durumda. 2018'de GOTY ödülünü alan God of War ise 189 TL'den 84 TL'ye inmiş. Ayrıca Diablo III, Gran Turismo Sport, The Crew 2, GTA V, Assassin's Creed Odyssey gibi oyunlarda da önemli indirimler var.

    Aralık Fırsatları 24 Aralık'ta sona erecek. Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Aşağıda dikkat çeken bazı oyunları listeledik.

    • Fallout 4 -- 27,00 TL
    • The Crew 2 Deluxe Edition -- 79,00 TL
    • Diablo III: Eternal Collection -- 76,20 TL
    • God of War Dijital Deluxe Sürüm -- 84,00 TL
    • Assassin's Creed Odyssey -- 122,00 TL
    • The Witcher 3: Wild Hunt -- 39,00 TL
    • Devil May Cry 5 Deluxe Edition -- 114,00 TL
    • Resident Evil 2 Deluxe Edition -- 114,00 TL
    • Resident Evil 7 Biohazard -- 64,00 TL
    • God of War III Remastered -- 58,00 TL
    • Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Standart Edition -- 84,00 TL 
    • Middle-Earth: Shadow of Mordor GOTY Edition -- 57,00 TL
    • Hellblade: Senua's Sacrifice -- 64,00 TL
    • Cities: Skylines PS4 Edition -- 49,00 TL
    • Bloodborne -- 49,00 TL
    • The Last Guardian -- 49,00 TL
    • Dark Souls III Deluxe Edition -- 79,00 TL
    • Shadow of the Colossus -- 76,00 TL
    • Journey -- 18,00 TL
    • Worms W.M.D. -- 34,00 TL
    • Battlefield 1 Devrim -- 57,00 TL
    • Mad Max -- 49,00 TL
    • Dragon Age: Inquisition GOTY Edition -- 39,00 TL
    • Prey + Dishonored 2 Bundle -- 72,00 TL
    • The Evil Within -- 22,00 TL
    • The Evil Within 2 -- 49,00 TL


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    obsesoz 1 hf.
    God of war alasım var ama plus ile gelir gibi sanki ayak sesleri duyuluyor..
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    nikony 1 hf.
    bi link atın artık oyunlara :s
    1 Yanıt Yanıtla
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    magrur0253 1 hf. nikony
    Kampanya sayfasına buradan ulaşabilirsiniz, demek kampanyaya gideceğin link demek yani direkt olarak indirim sayfasına yönlendiriyor...
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