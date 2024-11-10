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    PS Store'da "Kasım Tasarrufları" indirimleri başladı: Yüzde %75'e varan indirim

    Playstation Store'da "Kasım Tasarrufları" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 75'e varan fırsatlar için son tarih 23 Kasım 2024. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PS Store'da 'Kasım Tasarrufları' indirimleri başladı Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Kasım Tasarrufları" İndirimleri başladı. Dragon’s Dogma 2, Persona 3, Metal Gear Solid V ve XCOM 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store'da "Kasım Tasarrufları" indirimleri başladı

    PlayStation Store'da "Kasım Tasarrufları" indirimleri 23 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda XCOM 2 1.599 TL'den 79,95 TL'ye düştü. Buna ek olarak Dragon’s Dogma 2, 2.599 TL yerine 1.377 TL, Need for Speed Heat 174,95 TL, Mortal Kombat X ise146,44 TL yerine 36,61 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store’da başlayan "Kasım Tasarrufları" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Mortal Kombat™ 1: Khaos Reigns Koleksiyonu 3.149,00 TL 2.046,85 TL %35
    Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition 3.149,00 TL 2.204,30 TL %30
    Persona 3 Reload PS4 ve PS5 2.499,00 TL 1.249,50 TL %50
    The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade 699,00 TL 349,50 TL %50
    TEKKEN 8 1.999,00 TL 999,50 TL %50
    Medieval Dynasty 1.199,00 TL 719,40 TL %40
    NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 699,00 TL 349,50 TL %50
    SOUTH PARK: SNOW DAY! 1.049,00 TL 734,30 TL %30
    Spyro™ Reignited Trilogy 2.299,00 TL 804,65 TL %65
    Gang Beasts 699,00 TL 279,60 TL %60
    Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 1.749,00 TL 1.049,40 TL %40
    Dragon’s Dogma 2 2.599,00 TL 1.377,47 TL %47
    TEKKEN 8 Ultimate Edition 2.999,00 TL 1.799,40 TL %40
    Need for Speed™ Payback 1.599,00 TL 159,90 TL %90
    Medieval Dynasty Dynasty Paketi 1.049,00 TL 629,40 TL %40
    Persona 3 Reload DLC Paketi PS4 & PS5 945,00 TL 567,00 TL %40
    Mortal Kombat™ 1: Khaos Reigns Genişlemesi 1.749,00 TL 1.186,85 TL %35
    Test Drive Unlimited Solar Crown – Silver Streets… 2.799,00 TL 2.099,25 TL %25
    Crash™ Team Racing Nitro-Fueled 1.949,00 TL 682,15 TL %65
    Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ 429,00 TL 150,15 TL %65
    Bully (Canis Canem Edit) 525,00 TL 315,00 TL %40
    Need for Speed Heat 3.499,00 TL 174,95 TL %95
    Rayman Legends 699,00 TL 139,80 TL %80
    METAL GEAR SOLID – Master Collection Version PS4 & PS5
    METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5 599,00 TL 479,20 TL %20
    Mortal Kombat X 146,44 TL 36,61 TL %75
    The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – PS5 & PS4 1.949,00 TL 643,17 TL %67
    METAL GEAR SOLID V: The Definitive Experience 699,00 TL 419,40 TL %40
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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