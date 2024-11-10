PS Store'da "Kasım Tasarrufları" indirimleri başladı: Yüzde %75'e varan indirim

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Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Kasım Tasarrufları" İndirimleri başladı. Dragon’s Dogma 2, Persona 3, Metal Gear Solid V ve XCOM 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store'da "Kasım Tasarrufları" indirimleri başladı

PlayStation Store'da "Kasım Tasarrufları" indirimleri 23 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda XCOM 2 1.599 TL'den 79,95 TL'ye düştü. Buna ek olarak Dragon’s Dogma 2, 2.599 TL yerine 1.377 TL, Need for Speed Heat 174,95 TL, Mortal Kombat X ise146,44 TL yerine 36,61 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

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PlayStation Store’da başlayan "Kasım Tasarrufları" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı Mortal Kombat™ 1: Khaos Reigns Koleksiyonu 3.149,00 TL 2.046,85 TL %35 Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition 3.149,00 TL 2.204,30 TL %30 Persona 3 Reload PS4 ve PS5 2.499,00 TL 1.249,50 TL %50 The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade 699,00 TL 349,50 TL %50 TEKKEN 8 1.999,00 TL 999,50 TL %50 Medieval Dynasty 1.199,00 TL 719,40 TL %40 NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 699,00 TL 349,50 TL %50 SOUTH PARK: SNOW DAY! 1.049,00 TL 734,30 TL %30 Spyro™ Reignited Trilogy 2.299,00 TL 804,65 TL %65 Gang Beasts 699,00 TL 279,60 TL %60 Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5 1.749,00 TL 1.049,40 TL %40 Dragon’s Dogma 2 2.599,00 TL 1.377,47 TL %47 TEKKEN 8 Ultimate Edition 2.999,00 TL 1.799,40 TL %40 Need for Speed™ Payback 1.599,00 TL 159,90 TL %90 Medieval Dynasty Dynasty Paketi 1.049,00 TL 629,40 TL %40 Persona 3 Reload DLC Paketi PS4 & PS5 945,00 TL 567,00 TL %40 Mortal Kombat™ 1: Khaos Reigns Genişlemesi 1.749,00 TL 1.186,85 TL %35 Test Drive Unlimited Solar Crown – Silver Streets… 2.799,00 TL 2.099,25 TL %25 Crash™ Team Racing Nitro-Fueled 1.949,00 TL 682,15 TL %65 Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™ 429,00 TL 150,15 TL %65 Bully (Canis Canem Edit) 525,00 TL 315,00 TL %40 Need for Speed Heat 3.499,00 TL 174,95 TL %95 Rayman Legends 699,00 TL 139,80 TL %80 METAL GEAR SOLID – Master Collection Version PS4 & PS5 METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5 599,00 TL 479,20 TL %20 Mortal Kombat X 146,44 TL 36,61 TL %75 The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – PS5 & PS4 1.949,00 TL 643,17 TL %67 METAL GEAR SOLID V: The Definitive Experience 699,00 TL 419,40 TL %40

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