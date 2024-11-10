PS Store'da "Kasım Tasarrufları" indirimleri başladı: Yüzde %75'e varan indirim

PS Store'da "Kasım Tasarrufları" indirimleri başladı
PlayStation Store'da "Kasım Tasarrufları" indirimleri 23 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda XCOM 2 1.599 TL'den 79,95 TL'ye düştü. Buna ek olarak Dragon’s Dogma 2, 2.599 TL yerine 1.377 TL, Need for Speed Heat 174,95 TL, Mortal Kombat X ise146,44 TL yerine 36,61 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store’da başlayan "Kasım Tasarrufları" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Mortal Kombat™ 1: Khaos Reigns Koleksiyonu
|3.149,00 TL
|2.046,85 TL
|%35
|Test Drive Unlimited Solar Crown – Gold Edition
|3.149,00 TL
|2.204,30 TL
|%30
|Persona 3 Reload PS4 ve PS5
|2.499,00 TL
|1.249,50 TL
|%50
|The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Upgrade
|699,00 TL
|349,50 TL
|%50
|TEKKEN 8
|1.999,00 TL
|999,50 TL
|%50
|Medieval Dynasty
|1.199,00 TL
|719,40 TL
|%40
|NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4
|699,00 TL
|349,50 TL
|%50
|SOUTH PARK: SNOW DAY!
|1.049,00 TL
|734,30 TL
|%30
|Spyro™ Reignited Trilogy
|2.299,00 TL
|804,65 TL
|%65
|Gang Beasts
|699,00 TL
|279,60 TL
|%60
|Resident Evil 4 Gold Edition PS4 & PS5
|1.749,00 TL
|1.049,40 TL
|%40
|Dragon’s Dogma 2
|2.599,00 TL
|1.377,47 TL
|%47
|TEKKEN 8 Ultimate Edition
|2.999,00 TL
|1.799,40 TL
|%40
|Need for Speed™ Payback
|1.599,00 TL
|159,90 TL
|%90
|Medieval Dynasty Dynasty Paketi
|1.049,00 TL
|629,40 TL
|%40
|Persona 3 Reload DLC Paketi PS4 & PS5
|945,00 TL
|567,00 TL
|%40
|Mortal Kombat™ 1: Khaos Reigns Genişlemesi
|1.749,00 TL
|1.186,85 TL
|%35
|Test Drive Unlimited Solar Crown – Silver Streets…
|2.799,00 TL
|2.099,25 TL
|%25
|Crash™ Team Racing Nitro-Fueled
|1.949,00 TL
|682,15 TL
|%65
|Crash™ Team Racing Nitro-Fueled + Spyro™
|429,00 TL
|150,15 TL
|%65
|Bully (Canis Canem Edit)
|525,00 TL
|315,00 TL
|%40
|Need for Speed Heat
|3.499,00 TL
|174,95 TL
|%95
|Rayman Legends
|699,00 TL
|139,80 TL
|%80
|METAL GEAR SOLID – Master Collection Version PS4 & PS5
|METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 PS4 & PS5
|599,00 TL
|479,20 TL
|%20
|Mortal Kombat X
|146,44 TL
|36,61 TL
|%75
|The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – PS5 & PS4
|1.949,00 TL
|643,17 TL
|%67
|METAL GEAR SOLID V: The Definitive Experience
|699,00 TL
|419,40 TL
|%40
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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