Playstation Store'da Fırsat Çılgınlığı indirimleri başladı: %85'e varan fırsatlar

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da Fırsat Çılgınlığı İndirimleri başladı. Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Skull and Bones ve No Man's Sky dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için öne çıkan yapımları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PlayStation Store Fırsat Çınlınlığı İndirimleri başladı

PlayStation Store'da Fırsat Çılgınlığı İndirimleri 12 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirime giren oyunlara baktığımızda Red Dead Redemption 2 2.299 TL'den 758 TL'ye düştü. Buna ek olarak Hogwarts Legacy PS5 Sürümü, 3.149 TL yerine 944 TL, Skull and Bones 1.399 TL yerine 559 TL, It Takes Two 1.499 TL yerine 524 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

PlayStation Store’da başlayan Fırsat Çılgınlığı kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

