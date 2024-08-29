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    Playstation Store'da Fırsat Çılgınlığı indirimleri başladı: %85'e varan fırsatlar

    Playstation Store'da Fırsat Çılgınlığı İndirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 80'e varan fırsatlar için son tarih 12 Eylül 2024. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PS Store'da Fırsat Çılgınlığı indirimleri başladı! İşte fırsatlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da Fırsat Çılgınlığı İndirimleri başladı. Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Skull and Bones ve No Man's Sky  dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için öne çıkan yapımları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PlayStation Store Fırsat Çınlınlığı İndirimleri başladı

    PlayStation Store'da Fırsat Çılgınlığı İndirimleri 12 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirime giren oyunlara baktığımızda Red Dead Redemption 2 2.299 TL'den 758 TL'ye düştü. Buna ek olarak Hogwarts Legacy PS5 Sürümü, 3.149 TL yerine 944 TL, Skull and Bones 1.399 TL yerine 559 TL, It Takes Two 1.499 TL yerine 524 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store’da başlayan Fırsat Çılgınlığı kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    The Last of Us™ Part I 2.799 TL 1.595 TL -43%
    Hogwarts Legacy PS5 Sürümü
    		 3.149 TL 944,70 TL -70%
    God of War 699,00 TL 349,50 TL -50%
    Red Dead Redemption 2 2.299 TL 758,67 TL -67%
    Mortal Combat 11 349 TL 34,90 TL -90%
    Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition 739,00 TL 147,80 TL -80%
    Mafia: Definitive Edition
    		 259 TL 51,80 TL -80%
    No Man's Sky PS4 & PS5
    		 1.249 TL 499,60 TL -60%
    TEKKEN 7
    		 1.049 TL 157.35 TL -85%
    Avatar: Frontiers of Pandora™
    		 1.879 TL 939,50 TL -50%
    Metro Exodus
    		 1.049 TL 157,35 TL -85%
    Mass Effect Legendary Edition 2.600 TL 390,00 TL -85%
    Battlefield™ 2042 PS5
    		 800,00 TL 120,00 TL -85%
    Grand Theft Auto V: Premium Edition
    		 1.599 TL 959,40 TL -40%
    Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm
    		 1.399 TL 699,50 TL -50%
    Sid Meier’s Civilization 6 749,00 TL 112,35 TL -85%
    Need for Speed™ Unbound
    		 1.400 TL 210,00 TL -85%
    STAR WARS Jedi: Survivor
    		 2.900 TL 1.305 TL -55%
    Assetto Corsa Ultimate Edition
    		 1.399 TL 349,75 TL -75%
    Grounded PS4® & PS5®
    		 1.399,00 TL 839,40 TL -40%
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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