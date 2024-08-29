Playstation Store'da Fırsat Çılgınlığı indirimleri başladı: %85'e varan fırsatlar

PlayStation Store Fırsat Çınlınlığı İndirimleri başladı
PlayStation Store'da Fırsat Çılgınlığı İndirimleri 12 Eylül 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirime giren oyunlara baktığımızda Red Dead Redemption 2 2.299 TL'den 758 TL'ye düştü. Buna ek olarak Hogwarts Legacy PS5 Sürümü, 3.149 TL yerine 944 TL, Skull and Bones 1.399 TL yerine 559 TL, It Takes Two 1.499 TL yerine 524 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store’da başlayan Fırsat Çılgınlığı kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|The Last of Us™ Part I
|2.799 TL
|1.595 TL
|-43%
|
|3.149 TL
|944,70 TL
|-70%
|God of War
|699,00 TL
|349,50 TL
|-50%
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|758,67 TL
|-67%
|Mortal Combat 11
|349 TL
|34,90 TL
|-90%
|Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition
|739,00 TL
|147,80 TL
|-80%
|
|259 TL
|51,80 TL
|-80%
|
|1.249 TL
|499,60 TL
|-60%
|
|1.049 TL
|157.35 TL
|-85%
|
|1.879 TL
|939,50 TL
|-50%
|
|1.049 TL
|157,35 TL
|-85%
|Mass Effect Legendary Edition
|2.600 TL
|390,00 TL
|-85%
|
|800,00 TL
|120,00 TL
|-85%
|
|1.599 TL
|959,40 TL
|-40%
|
|1.399 TL
|699,50 TL
|-50%
|Sid Meier’s Civilization 6
|749,00 TL
|112,35 TL
|-85%
|
|1.400 TL
|210,00 TL
|-85%
|
|2.900 TL
|1.305 TL
|-55%
|
|1.399 TL
|349,75 TL
|-75%
|
|1.399,00 TL
|839,40 TL
|-40%
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.