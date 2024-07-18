Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS Store'da yaz indirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

    Playstation Yaz İndirimleri 2024 başladı. PS Store Yaz İndirimleri'nde yüzde 95'e varan indirimler için son tarih 1 Ağustos 2024. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PlayStation Store'da yaz indirimleri başladı! İndirimdeki oyunlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation Store için yılın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Yaz İndirimleri başladı. Sekiro: Shadows Die Twice, GTA 5, The Crew Motorfest ve Red Dead Redemption 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için öne çıkan yapımları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PlayStation Store Yaz İndirimleri başladı

    PlayStation Store Yaz İndirimleri, 1 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirime giren oyunlara baktığımızda Call of Duty: Modern Warfare 3, yüzde 45'lik bir indirimle 1,999TL'den 1.099 TL'ye düştü. Buna ek olarak Marvel's Spider-Man Remastered 270 TL, Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü 234,50 TL, Playstation platformuna yeni çıkış yapan Sea of Thieves ise 699,30 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor.

    PlayStation Store’da başlayan Yaz İndirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Yaz İndirimlerine dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    PlayStation Store'da indirime giren oyunlar

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 999,00 TL 249,75 TL -75%
    Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü 469 TL 234,50 TL 50%
    Elden Ring 1.499 TL 1.049 TL -30%
    Red Dead Redemption 2 1.629 TL 537,57 TL -67%
    Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (PS5) 1.145 TL 858,75 TL -25%
    The Crew Motorfest 1.249 TL 499,60 TL -60%
    Far Cry 6 Standart Edition 1.629 TL 407,25 TL -75%
    Hogwarts Legacy (PS5) 2.249 TL 899,60 TL -60%
    Assassin's Creed Odyssey 599,00 TL 119,80 TL -80%
    Assassin’s Creed Valhalla (PS4/PS5) 470 TL 117,50 TL -75%
    Sea of Thieves 999 TL 699,30 TL -30%
    Mass Effect Legendary Edition 2.600 TL 390,00 TL -85%
    Need for Speed Unbound 1.400,00 TL 210,00 TL -85%
    Marvel's Spider-Man Remastered 466,78 TL 270,73 TL -50%
    Mafia: Definitive Edition 259,00 TL 51,80 TL -80%
    Sid Meier’s Civilization 6 749,00 TL 112,35 TL -85%
    Resident Evil Village 879,00 TL 351,60 TL -60%
    Grand Theft Auto 5 (PS5) 439,00TL 219,50TL -50%
    Call of Duty: Modern Warfare 3 1.999,00 TL 1.099,00 TL -45%
    It Takes Two (PS4&PS5) 1.499,00 TL 524,99 TL -65%
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 5 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aso yüksekliği yorumları citroen c elysee nasıl araba yumuşak lastik mi sert lastik mi eşofman üstüne gömlek giyilir mi antalya travestileri yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR
    MSI SWORD 17 HX B14VFKG-052XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız