PS Store'da yaz indirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

Tam Boyutta Gör PlayStation Store için yılın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Yaz İndirimleri başladı. Sekiro: Shadows Die Twice, GTA 5, The Crew Motorfest ve Red Dead Redemption 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için öne çıkan yapımları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PlayStation Store Yaz İndirimleri başladı

PlayStation Store Yaz İndirimleri, 1 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirime giren oyunlara baktığımızda Call of Duty: Modern Warfare 3, yüzde 45'lik bir indirimle 1,999TL'den 1.099 TL'ye düştü. Buna ek olarak Marvel's Spider-Man Remastered 270 TL, Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü 234,50 TL, Playstation platformuna yeni çıkış yapan Sea of Thieves ise 699,30 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor.

PlayStation Store’da başlayan Yaz İndirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Yaz İndirimlerine dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Store'da indirime giren oyunlar

