PS Store'da yaz indirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

PlayStation Store Yaz İndirimleri başladı
PlayStation Store Yaz İndirimleri, 1 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek. İndirime giren oyunlara baktığımızda Call of Duty: Modern Warfare 3, yüzde 45'lik bir indirimle 1,999TL'den 1.099 TL'ye düştü. Buna ek olarak Marvel's Spider-Man Remastered 270 TL, Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü 234,50 TL, Playstation platformuna yeni çıkış yapan Sea of Thieves ise 699,30 TL fiyatla kullanıcılara sunuluyor.
PlayStation Store’da başlayan Yaz İndirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 80'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. Yaz İndirimlerine dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
PlayStation Store'da indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|999,00 TL
|249,75 TL
|-75%
|Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü
|469 TL
|234,50 TL
|50%
|Elden Ring
|1.499 TL
|1.049 TL
|-30%
|Red Dead Redemption 2
|1.629 TL
|537,57 TL
|-67%
|Cyberpunk 2077 Ultimate Edition (PS5)
|1.145 TL
|858,75 TL
|-25%
|The Crew Motorfest
|1.249 TL
|499,60 TL
|-60%
|Far Cry 6 Standart Edition
|1.629 TL
|407,25 TL
|-75%
|Hogwarts Legacy (PS5)
|2.249 TL
|899,60 TL
|-60%
|Assassin's Creed Odyssey
|599,00 TL
|119,80 TL
|-80%
|Assassin’s Creed Valhalla (PS4/PS5)
|470 TL
|117,50 TL
|-75%
|Sea of Thieves
|999 TL
|699,30 TL
|-30%
|Mass Effect Legendary Edition
|2.600 TL
|390,00 TL
|-85%
|Need for Speed Unbound
|1.400,00 TL
|210,00 TL
|-85%
|Marvel's Spider-Man Remastered
|466,78 TL
|270,73 TL
|-50%
|Mafia: Definitive Edition
|259,00 TL
|51,80 TL
|-80%
|Sid Meier’s Civilization 6
|749,00 TL
|112,35 TL
|-85%
|Resident Evil Village
|879,00 TL
|351,60 TL
|-60%
|Grand Theft Auto 5 (PS5)
|439,00TL
|219,50TL
|-50%
|Call of Duty: Modern Warfare 3
|1.999,00 TL
|1.099,00 TL
|-45%
|It Takes Two (PS4&PS5)
|1.499,00 TL
|524,99 TL
|-65%
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.