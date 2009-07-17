Plextor üç yeni DVD yazıcısını kullanıma sunuyor

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PS-880SA

Optik sürücü pazarının önde gelen oyuncularından Plextor, üç yeni DVD yazıcısını kullanıcıların beğenisine sunuyor. Firmanın PX-880SA, PX-870A ve PX-880U kod adlarına sahip olan ilk ikisi dahili diğeri ise harici formdaki yeni DVD yazıcılarının tamamı uyumlu medyalara dış yüzeye baskı yapmaya olanak tanıyan LightScribe teknolojisine destek veriyorlar. Lossless Linking ve Zero Link özellikleriyle yazım esnasında oluşacak hataların önlenmesi hedeflenen DVD yazıcılar 2MB bellekle geliyor ve modeline farklı ara birimleri destekliyorlar.

Plextor'un yeni DVD yazıcılarından PX-880SA kod adlı model SATA, PX-870A kod adlı model PATA ve PX-880U kod adlı model de USB 2.0 ara birimini destekliyor. Yeni modellerden PX-880SA ve PX-880U kod adlı sürücüler DVD-R/+R medyalara 24x hızında kayıt yapabilirken, PX-870A modeliyse aynı medyalara 22x hızında kayıt yapabiliyor. Diğer kayıt hızları ortak olan sürücüler DVD-R/+R DL ve DVD-RAM medyalara 12x, DVD+RW medyalara 6x, CD-R'lere 48x ve CD-RW medyalara 32x hızında yazabiliyorlar.

Plextor'un yeni sürücülerinden PX-880SA 54.99$, PX-870A 54.99$ ve PX880U modeli de 99.99$'lık fiyatla satışa sunuluyor.

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PX-870A

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PX-880U