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    Plüton'un en büyük uydusu Charon'da karbondioksit izleri tespit edildi

    NASA'nın James Webb Teleskobu, Plüton’un en büyük uydusu Charon’da karbondioksit ve hidrojen peroksit izleri tespit etti. Uzaydaki buz kütlelerinin evrimine ışık tutabilir.
    Plüton'un uydusu Charon'da karbondioksit izleri tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Plüton’un en büyük uydusu Charon, 1978 yılında keşfedildiğinden bu yana bilim dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST), 2022 ve 2023 yıllarında Charon’un kuzey yarımküresine yönelik gerçekleştirdiği dört farklı gözlemde, uydunun yüzeyinde karbondioksit ve hidrojen peroksit izlerini tespit etti.

    Plüton’un en büyük uydusu Charon, en basit tabirle aşırı soğuk yüzeyi ve yaşam barındırma olasılığının yok denecek kadar az olmasıyla biliniyor. Günümüzde ise James Webb Uzay Teleskobu'nun genişletilmiş dalga boyu aralığı sayesinde, Charon'un yüzeyinden yansıyan ışık hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde analiz edilebiliyor.

    Plüton'un uydusu Charon'da karbondioksit izleri tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar uzun zamandır Charon'un yüzeyinde karbondioksit olduğundan şüpheleniyorlardı. Zira bu gaz Güneş Sistemi’nin birçok bölgesinde yaygın olarak bulunuyor. Ancak en önemli soru bu gazın yüzeyde nasıl dağıldığı ve nerede yoğunlaştığı oldu. Yapılan analizler ise, karbondioksitin muhtemelen uzay kayalarının çarpması sonucu yüzeye püskürdüğünü ve Charon’un üst katmanlarında biriktiğini gösteriyor.

    Öte yandan hidrojen peroksit izleri, Charon’un yüzeyindeki su moleküllerinin güneş rüzgârları ve UV ışınları gibi radyasyon kaynaklarıyla etkileşime girmesi sonucu oluşmuş olabilir. Bu bulgu, uydunun evrimsel süreci ve radyasyon seviyeleri hakkında değerli ipuçları sunuyor. Southwest Research Institute’dan araştırma başkanı Dr. Silvia Protopapa, "Tercih ettiğimiz yorum, karbondioksitin iç katmanlardan kaynaklandığı ve krater çarpışmaları yoluyla yüzeye çıktığı yönünde. Karbondioksitin, Plüton sisteminin oluştuğu protoplaneter diskte bulunduğu biliniyor." şeklinde konuştu.

    Charon üzerinde yapılan bu gözlemler, sadece bu uydunun kimyasal yapısı ve evrimsel süreci hakkında bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda Kuiper Kuşağı’ndaki diğer buzlu cisimlerin oluşum süreçlerine dair bilgiler sunuyor. Dolayısıyla Güneş Sistemi’nin dış bölgelerindeki buz kütlelerinin kökeni ve evrimi hakkında ipuçları sağlayabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

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    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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