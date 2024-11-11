Plüton'un en büyük uydusu Charon'da karbondioksit izleri tespit edildi

Plüton’un en büyük uydusu Charon, en basit tabirle aşırı soğuk yüzeyi ve yaşam barındırma olasılığının yok denecek kadar az olmasıyla biliniyor. Günümüzde ise James Webb Uzay Teleskobu'nun genişletilmiş dalga boyu aralığı sayesinde, Charon'un yüzeyinden yansıyan ışık hiç olmadığı kadar detaylı bir şekilde analiz edilebiliyor.
Öte yandan hidrojen peroksit izleri, Charon’un yüzeyindeki su moleküllerinin güneş rüzgârları ve UV ışınları gibi radyasyon kaynaklarıyla etkileşime girmesi sonucu oluşmuş olabilir. Bu bulgu, uydunun evrimsel süreci ve radyasyon seviyeleri hakkında değerli ipuçları sunuyor. Southwest Research Institute’dan araştırma başkanı Dr. Silvia Protopapa, "Tercih ettiğimiz yorum, karbondioksitin iç katmanlardan kaynaklandığı ve krater çarpışmaları yoluyla yüzeye çıktığı yönünde. Karbondioksitin, Plüton sisteminin oluştuğu protoplaneter diskte bulunduğu biliniyor." şeklinde konuştu.
Charon üzerinde yapılan bu gözlemler, sadece bu uydunun kimyasal yapısı ve evrimsel süreci hakkında bilgi vermekle kalmıyor, aynı zamanda Kuiper Kuşağı’ndaki diğer buzlu cisimlerin oluşum süreçlerine dair bilgiler sunuyor. Dolayısıyla Güneş Sistemi’nin dış bölgelerindeki buz kütlelerinin kökeni ve evrimi hakkında ipuçları sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über