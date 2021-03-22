Poco F3'ün tasarımı netleşti

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Poco markasının global pazarda piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefonu ortaya çıktı. Hintli duyumcu Ishan Agarwal, Poco F3 olarak adlandırılan modelin basın görsellerini yayınladı.
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Görünüşe bakılırsa akıllı telefon daha önce Çin'de satışa sunulan Redmi K40'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak gelecek. Arka paneldeki logo dışında tasarım birebir aynı gibi duruyor.
Teknik Özellikleri
Poco F3, 5G destekli Qualcomm Snapdragon 870 işlemci, 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.67 inç Super AMOLED ekran, 4.520 mAh pil ve 33 watt şarj desteğine sahip olacak. Cihazın kısa bir süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.
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