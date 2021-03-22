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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco F3'ün tasarımı netleşti

    Poco'nun yakında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonunun basın görseli yayınlandı. Poco F3 adı altında çıkış yapacak model Redmi K40'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak gelecek.
    22 Mart 2021, 11:00 (3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Poco F3'ün tasarımı netleşti
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    Poco markasının global pazarda piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni akıllı telefonu ortaya çıktı. Hintli duyumcu Ishan Agarwal, Poco F3 olarak adlandırılan modelin basın görsellerini yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Band 6'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı"

    Görünüşe bakılırsa akıllı telefon daha önce Çin'de satışa sunulan Redmi K40'ın yeniden isimlendirilmiş versiyonu olarak gelecek. Arka paneldeki logo dışında tasarım birebir aynı gibi duruyor.

    Poco F3'ün tasarımı netleşti
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    Teknik Özellikleri

    Poco F3, 5G destekli Qualcomm Snapdragon 870 işlemci, 120 Hz tazeleme oranına sahip 6.67 inç Super AMOLED ekran, 4.520 mAh pil ve 33 watt şarj desteğine sahip olacak. Cihazın kısa bir süre içerisinde tanıtılması bekleniyor.



    https://twitter.com/ishanagarwal24/status/1373515830030299138
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 14 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Batuhan Gökçe LEGTN (Batuhan Gökçe) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben mi körüm yoksa Xiaomi 2 ayda aynı tasarıma sahip 123124123421 tane telefon mu tanıttı?
    Yanıtla +1
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    berbatine (Burak ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    OİS desteği olur, 430 dolar altına satılırsa alınabilecek bir telefon.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi telefon çöplüğüne döndü resmen, sürekli telefon tanıtıp duruyor.
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