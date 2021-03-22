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11 dk.

The Last of Us dizisi, birinci oyunun tamamını anlatacak; oyuna göre farklılıklar olacak

41 dk.

Xiaomi yeni ürünlerini 29 Mart'ta tanıtacak: Hangi cihazlar bekleniyor?

1 sa.

Nisan ayında HarmonyOS'a güncellenecek ilk Huawei akıllı telefonların listesi sızdı

1 sa.

Resident Evil Village'ın PC sistem gereksinimleri belli oldu

2 sa.

Apple yine Samsung’a ekstra ödeme yapmak zorunda kalabilir

2 sa.

Amazon’da Bahar Fırsatları başladı

3 sa.

Qualcomm’un Apple M1 rakibi detaylanıyor

3 sa.

GÖRÜNTÜLENEN Poco F3'ün tasarımı netleşti

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Rainbow Six'in yeni oyunu Rainbow Six Quarantine'den 1 saatlik oynanış görüntüsü sızdırıldı

13 sa.

Pentagon, savunma sanayine yönelik daha fazla mikroçipin ABD’de üretilmesi için Intel ile anlaştı

14 sa.

Mars helikopteri, Nisan ayının başında ilk kez havalanacak

14 sa.

Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

14 sa.

Deniz yosunu katkılı beslenme ile hayvan kaynaklı metan gazı salınımı %82 oranında azaltıldı

16 sa.

Galaxy S21'in bazı kamera özellikleri Galaxy S20 ve Note 20 serisine geliyor

16 sa.

Haftalık Dizi Önerisi 17: High Score

17 sa.

DRAM fiyatları %20 artabilir

17 sa.

Xiaomi Mi Band 6'nın ilk görüntüsü ortaya çıktı

18 sa.

Intel DG1 ekran kartı sadece 2 anakartla çalışabiliyor

18 sa.

Samsung, otomobilleri hırsızlığa karşı parmak iziyle koruyacak

19 sa.

Nvidia RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti’ın detayları paylaşıldı

19 sa.

Elon Musk, Tesla otomobillerin Çin'de casusluk için kullanıldığı iddialarını yalanladı

20 sa.

Samsung Galaxy Book Pro ve Pro 360 dizüstü bilgisayarların tasarım ve özellikleri ortaya çıktı

21 sa.

Çin hükümeti sınırlarını, Çin tarafından üretilen aşıları olanlara açtı

21 sa.

Yeni Resident Evil filminin ismi ve detayları açıklandı

21 sa.

OnePlus Nord N10'un halefi ortaya çıktı: İşte ilk görüntüleri

22 sa.

Yaşam simülasyonu oyunu Cozy Grove, Apple Arcade için yayınlandı

22 sa.

Brezilya, şarj cihazı olmayan iPhone sattığı için Apple'a 2 milyon dolar ceza kesti

23 sa.

Google, Apple ve Facebook gibi platformlarda kullanıcı şifreleri çalan yeni bir kötü amaçlı yazılım keşfedildi

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