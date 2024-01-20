Xiaomi'den üç modele HyperOS müjdesi: Dağıtım başlıyor

Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından yakın tarihte tanıtılan HyperOS güncellemesi için dağıtım çalışmaları sürüyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alacak güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 serisine sunulmuştu. Şimdi de yeni sürüm, Xiaomi 12X, Redmi Note 12 Pro 4G ve POCO F3 olmak üzere üç modele dahageliyor.

HyperOS üç modele daha geliyor

XiaomiUI'nin haberine göre, HyperOS güncellemesi şu anda Xiaomi 12X, Redmi Note 12 Pro 4G ve POCO F3 (Redmi K40) için tamamlandı ve kısa süre içinde kullanıma sunulacak. Ancak bu güncellemede bazı farklılıklar mevcut. Paylaşılan sürüm numaralarına göre Android 14 yerine Android 13'ü temel alıyor.

Bu haberin Xiaomi 12X ve POCO F3 için şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim her iki telefon 2021 yılında Android 11 ile tanıtıldı. Yani Xiaomi'nin 3 yıllık Android sürümü desteği bu modeller özelinde geçerli değil. Ancak ilginç olan şu ki, Redmi Note 12 Pro 4G geçtiğimiz Mart ayında vitrine çıktı.

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Android 13 tabanlı HyperOS, Xiaomi 12X, Redmi Note 12 Pro 4G ve POCO F3 için ilk etapta Çin pazarında erişime açılacak. Önümüzdeki haftalarda ise küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz. Güncellemenin sürüm numaraları ise şu şekilde:

Xiaomi 12X: OS1.0.1.0.TLDCNXM

Redmi Note 12 Pro 4G: OS1.0.1.0.THGMIXM

POCO F3 (Redmi K40): OS1.0.1.0.TKHCNXM

HyperOS neler sunuyor?

HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.

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