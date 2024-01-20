Xiaomi'den üç modele HyperOS müjdesi: Dağıtım başlıyor

HyperOS üç modele daha geliyor
XiaomiUI'nin haberine göre, HyperOS güncellemesi şu anda Xiaomi 12X, Redmi Note 12 Pro 4G ve POCO F3 (Redmi K40) için tamamlandı ve kısa süre içinde kullanıma sunulacak. Ancak bu güncellemede bazı farklılıklar mevcut. Paylaşılan sürüm numaralarına göre Android 14 yerine Android 13'ü temel alıyor.
Bu haberin Xiaomi 12X ve POCO F3 için şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Niketim her iki telefon 2021 yılında Android 11 ile tanıtıldı. Yani Xiaomi'nin 3 yıllık Android sürümü desteği bu modeller özelinde geçerli değil. Ancak ilginç olan şu ki, Redmi Note 12 Pro 4G geçtiğimiz Mart ayında vitrine çıktı.
Android 13 tabanlı HyperOS, Xiaomi 12X, Redmi Note 12 Pro 4G ve POCO F3 için ilk etapta Çin pazarında erişime açılacak. Önümüzdeki haftalarda ise küresel pazara ulaşacağını söyleyebiliriz. Güncellemenin sürüm numaraları ise şu şekilde:
- Xiaomi 12X: OS1.0.1.0.TLDCNXM
- Redmi Note 12 Pro 4G: OS1.0.1.0.THGMIXM
- POCO F3 (Redmi K40): OS1.0.1.0.TKHCNXM
HyperOS neler sunuyor?
HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.
Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.