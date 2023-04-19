POCO F5, Geekbench'te test edildi! Rakipsiz olabilir

POCO F5, sınıfında rakipsiz olabilir
Geekbench platformunda ''23049PCD8I'' model numarasıyla boy gösteren POCO F5, bir adet 2.92GHz, üç adet 2.50GHz ve dört adet 1.80GHz çekirdek olmak üzere sekiz çekirdekli bir yonga setinden güç alıyor. Bu bilgiler yeni akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alacağını bir kez daha doğruladı diyebiliriz.
Sızıntılara göre Poco F5'in diğer özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran ve 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil yer alıyor. Kamera bölümünde ise kuvvetle muhtemel 64 MP ana sensörlü üçlü arka kamera kurulumu ile karşılaşacağız. Lansmana yaklaştıkça cihazla ilgili daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)