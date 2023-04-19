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    POCO F5, Geekbench'te test edildi! Rakipsiz olabilir

    Uzun süredir sızıntılar ile gündemde olan Poco F5, nihayet Geekbench platformunda görüntülendi. Peki merakla beklenen telefon, beraberinde neler getiriyor? İşte özellikleri
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    POCO F5, Geekbench'te test edildi! Rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    POCO'nun merakla beklenen telefonları POCO F5 ve F5 Pro çok yakında kullanıcılar ile buluşacak. Bu bağlamda her iki telefonun da, sertifikasyon kurumlarından geçtiğini sizlere aktarmıştık. Bugün ise ailenin temel modeli POCO F5, Snapdragon 7+ Gen 2 ile Geekbench’te test edildi.

    POCO F5, sınıfında rakipsiz olabilir

    Geekbench platformunda ''23049PCD8I'' model numarasıyla boy gösteren POCO F5, bir adet 2.92GHz, üç adet 2.50GHz ve dört adet 1.80GHz çekirdek olmak üzere sekiz çekirdekli bir yonga setinden güç alıyor. Bu bilgiler yeni akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 platformundan destek alacağını bir kez daha doğruladı diyebiliriz. 

    POCO F5, Geekbench'te test edildi! Rakipsiz olabilir Tam Boyutta Gör
    Performans değerlerine gelirsek POCO F5, tek çekirdekte 118çoklu çekirdekte ise 4236 puana ulaşmayı başarıyor. Söz konusu skorların bir önceki amiral gemisi Snapdragon 8+ Gen 1'e yakın olduğunu belirtelim. Ayrıca liste, cihazın 8GB RAM ve Android 13 işletim sistemine (muhtemelen MIUI 14) sahip olacağını bizlere gösteriyor. Görünüşe göre POCO F5,  yeniden markalanmış bir Redmi Note 12 Turbo olacak.

    Sızıntılara göre Poco F5'in diğer özellikleri arasında 120 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran ve 67W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil yer alıyor. Kamera bölümünde ise kuvvetle muhtemel 64 MP ana sensörlü üçlü arka kamera kurulumu ile karşılaşacağız. Lansmana yaklaştıkça cihazla ilgili daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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