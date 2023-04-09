Tam Boyutta Gör Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Poco F5 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, ailenin tepe modeli Poco F5 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi. Peki Nisan ayında tanıtılması beklenen akıllı telefon neler sunuyor? Gelin hep beraber göz atalım.

Poco F5 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi

Yeni paylaşılan görüntüler, Poco F5 Pro’nun beyaz sürümüne ve tasarımına erken bir ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz. Bununla birlikte arka tarafında üç sensörlü bir kurulumdan destek alan cihaza, dikdörtgen biçimde büyük bir kamera adası eşlik ediyor. Bu noktada Poco F5 Pro’nun Ocak ayında piyasaya sürülen Redmi K60 modelini temel aldığını söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre yeni telefon, küresel pazar için yeniden markalanmış bir Redmi K60 olacak. Teknik özelliklere gelirsek, Poco F5 Pro’nun ön tarafta 1400 nit parlaklık, entegre parmak izi tarayıcı ve 1920Hz PWM karartma sunan 6,67 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Kaputun altında ise Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak cihaza, 67W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil eşlik edecek.

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Kamera bölümünde Poco F5 Pro’nun, 64MP ana, 8MP geniş açı ve 2MP makro sensörleri ile geleceği belirtiliyor. Poco F5 ve Poco F5 Pro için henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak güncel sızıntılar, Nisan ayının başına işaret ediyor. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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Poco F5 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı