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    Poco F5 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Uzun zamandır sızıntılar ile gündemde olan Poco F5 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi. Peki Poco F5 ailesinin tepe modeli beraberinde neler getirecek? İşte detaylar
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    Poco F5 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Poco F5 serisi hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, ailenin tepe modeli Poco F5 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi. Peki Nisan ayında tanıtılması beklenen akıllı telefon neler sunuyor? Gelin hep beraber göz atalım.

    Poco F5 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Yeni paylaşılan görüntüler, Poco F5 Pro’nun beyaz sürümüne ve tasarımına erken bir ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz. Bununla birlikte arka tarafında üç sensörlü bir kurulumdan destek alan cihaza, dikdörtgen biçimde büyük bir kamera adası eşlik ediyor. Bu noktada Poco F5 Pro’nun Ocak ayında piyasaya sürülen Redmi K60 modelini temel aldığını söyleyebiliriz.

    Poco F5 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre yeni telefon, küresel pazar için yeniden markalanmış bir Redmi K60 olacak. Teknik özelliklere gelirsek, Poco F5 Pro’nun ön tarafta 1400 nit parlaklık, entegre parmak izi tarayıcı ve 1920Hz PWM karartma sunan 6,67 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Kaputun altında ise Snapdragon 8+ Gen 1 platformundan güç alacak cihaza, 67W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil eşlik edecek.

    Kamera bölümünde Poco F5 Pro’nun, 64MP ana, 8MP geniş açı ve 2MP makro sensörleri ile geleceği belirtiliyor. Poco F5 ve Poco F5 Pro için henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak güncel sızıntılar, Nisan ayının başına işaret ediyor. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 21 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 22 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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