Poco F5 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Poco F5 Pro ilk kez canlı olarak görüntülendi
Yeni paylaşılan görüntüler, Poco F5 Pro’nun beyaz sürümüne ve tasarımına erken bir ön bakış fırsatı sunuyor diyebiliriz. Bununla birlikte arka tarafında üç sensörlü bir kurulumdan destek alan cihaza, dikdörtgen biçimde büyük bir kamera adası eşlik ediyor. Bu noktada Poco F5 Pro’nun Ocak ayında piyasaya sürülen Redmi K60 modelini temel aldığını söyleyebiliriz.
Kamera bölümünde Poco F5 Pro’nun, 64MP ana, 8MP geniş açı ve 2MP makro sensörleri ile geleceği belirtiliyor. Poco F5 ve Poco F5 Pro için henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak güncel sızıntılar, Nisan ayının başına işaret ediyor. Bu nedenle bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı