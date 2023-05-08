Tam Boyutta Gör Poco, 10 Mayıs'ta küresel pazar için F5 serisi akıllı telefonları piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu seri içerisinde temel model Poco F5 ve üst seviye model F5 Pro olacak. Genel olarak baktığımızda bu modeller, Redmi Note 12 Turbo ve Redmi K60'ın yeniden markalanmış sürümleri olacak. Öte yandan son olarak Poco F5 ve F5 Pro’nun Avrupa fiyatları ortaya çıktı.

Poco F5 ve F5 Pro fiyatları

Poco F5 ve F5 Pro’nun 10 Mayıs tarihinde tanıtılması bekleniyor. Bilinen bir sızıntı kaynağı Sudhanshu Ambhore, tarafından paylaşılan fiyat bilgileri gerçekleşirse telefonların rekabetçi olacağını söyleyebiliriz. Bu bilgilere göre Poco F5, 429 avro’dan başlayan fiyatlara sahip olacak. Poco F5 Pro fiyatları ise 579 avro’dan başlayacak.

Poco F5 (8 GB RAM ve 256 GB depolama): 429 avro

(8 GB RAM ve 256 GB depolama): Poco F5 (12 GB RAM ve 256 GB depolama): 479 avro

(12 GB RAM ve 256 GB depolama): Poco F5 Pro (8 GB RAM ve 256 GB depolama): 579 avro

(8 GB RAM ve 256 GB depolama): Poco F5 Pro (12 GB RAM ve 256 GB depolama): 629 avro

Belirtilenlere göre Poco, yeni seriyi lansamana özel fiyatlarla ön siparişe açacak. Bu bağlamda tanıtıma özel fiyatlandırmanın Poco F5 için sırasıyla 379 avro ve 399 avro, Poco F5 Pro için ise sırasıyla 479 avro ve 499 avro olması bekleniyor.

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Eğer fiyatlandırmalar doğruysa Poco F5 Türkiye fiyatı mevcut vergi ve kurlar göz önüne alındığında 18.489 TL civarında olabilir. Benzer hesaplamayı Poco F5 Pro için yaptığımızda ise telefonun Türkiye fiyatı 24.953 TL’ye denk geliyor. Dolayısıyla fiyatlar Avrupa için rekabetçi olsa da Türkiye için yüksek diyebiliriz.

Poco F5 serisi özellikleri

Tam Boyutta Gör Poco F5 Pro'nun bir dizi etkileyici özellik sunması bekleniyor. Cihazın, Corning Gorilla Glass 5 koruması ve ekran altı parmak izi tarayıcısı ile birleşen QHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç AMOLED ekran ile gelmesi bekleniyor. Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin yanı sıra 12 GB LPDDR5 RAM ve 67 W hızlı şarj destekli 5.160 mAh bataryanın telefonda olacağı söyleniyor. Telefonda ayrıca 64 MP + 8 MP + 2 MP üçlü kamera kurulumu, çift SIM desteği, 5G, WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C ve bir dizi sensör bulunuyor.

Poco F5 ise 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç FHD+ AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak. 12 GB RAM ile desteklenen telefonda Snapdragon 7+ Gen2 yongasının bulunacağı iddia ediliyor. 67W hızlı şarj destekli 5.160mAh bataryanın yanında telefonun arka tarafında 64MP birincil sensör, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro sensörünün yer alacağı söylenmekte. Tüm detaylar 10 Mayıs tarihinde kesinleşecektir.

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Poco F5 ve F5 Pro’nun Avrupa fiyatları ortaya çıktı