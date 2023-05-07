Nokia C300 ve C110’dan yeni detaylar geliyor

Walmart’ın internet mağazası üzerinde görülmeye başlanan C300, 139.98 dolar etiketiyle satışa çıkacak. Cihazın 10 Mayıs’ta dağıtıma çıkması bekleniyor. ABD’deki birçok telefonun aksine “kilitsiz” olacak bu telefon, farklı operatör SIM’leri ile etkinleştirilebilecek. Peki Nokia C300 neler sunacak?
Ekran: 6.5 inç
İşlemci: Snapdragon 662/665
RAM: 3GB
Depolama: 32GB + 512GB’a kadar microSD desteği
Kamera: 1080p@30fps video kaydı sunan 13 MP ana kamera + 8MP ön kamera
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah