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    Nokia C300 ve C110’dan yeni detaylar geliyor

    Bir zamanlar mobil teknoloji pazarının lideri olan Nokia, orta ve giriş seviyeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Firmanın ABD’ye yönelik yeni cihazları C300 ve C110 ortaya çıktı.
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    Nokia'nın ABD'ye özel modellerinden yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    Genel olarak Avrupa pazarına yönelik akıllı telefonlar üreten Nokia, uzun bir aradan sonra ABD pazarına yönelik akıllı telefonlar üzerine çalışıyor. Uygun fiyatlı olması beklenen Nokia C300 ve Nokia C110’dan yeni detaylar geldi.

    Nokia C300

    Walmart’ın internet mağazası üzerinde görülmeye başlanan C300, 139.98 dolar etiketiyle satışa çıkacak. Cihazın 10 Mayıs’ta dağıtıma çıkması bekleniyor. ABD’deki birçok telefonun aksine “kilitsiz” olacak bu telefon, farklı operatör SIM’leri ile etkinleştirilebilecek. Peki Nokia C300 neler sunacak?

    • Ekran: 6.5 inç
    • İşlemci: Snapdragon 662/665
    • RAM: 3GB
    • Depolama: 32GB + 512GB’a kadar microSD desteği
    • Kamera: 1080p@30fps video kaydı sunan 13 MP ana kamera + 8MP ön kamera
    • Bağlantı: LTE FDD, B2, B4, B5, B12, B13, B66, B71, B30 – TDD B41 ve 5GHz Wi-Fi
    • İşletim Sistemi: Android 12

    Nokia C110

    Nokia'nın ABD'ye özel modellerinden yeni detaylar geldi Tam Boyutta Gör
    Nokia C300’ün aksine C110, mağazalarda gözükmeye başlamadı ancak cihazın Geekbench testleri ortaya çıktı. Dragon kod adı ile geliştirilen cihaz TracFone ve Consumer Cellular operatörlerine özel “kilitli” bir model olacak. MediaTek Helio G25 ve P22 işlemcilerinden güç alması beklenen cihaz 512GB’a kadar microSD desteği sunacak. 5GHz Wi-Fi bağlantısını destekleyecek olan cihaz 1080p@30fps video kaydına izin verecek. Cihaz hakkında daha fazla detay bulunmuyor.
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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