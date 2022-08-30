Poco M5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

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Poco markası yakında akıllı telefon portföyünü iki yeni cihazla genişletecek. Çinli üretici Poco M5 ve M5s modellerinin tanıtım tarihini açıkladı. Yayınlanan postere göre Poco M5 serisi 5 Eylül tarihinde düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtılacak.

MIUI 13.1 güncellemesi alacak akıllı telefonlar 23 sa. önce eklendi

Poco M5'in FHD+ çözünürlüğe sahip 6.58 inç ekran taşıyacağı bildiriliyor. Akıllı telefon sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemciden güç alacak. Cihaz için 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve yan tarafta yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı da konuşuluyor.

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Fiyat bilgisi de sızdı

Sızdırılan bilgilere göre Poco M5'in 4/64, 4/128 ve 6/128 GB'lık versiyonları olacak. Akıllı telefonun Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kutudan çıkacağı söyleniyor. Gelen bilgiler cihazın 190 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı yönünde.

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