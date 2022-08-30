Poco M5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

Poco markası yakında akıllı telefon portföyünü iki yeni cihazla genişletecek. Çinli üretici Poco M5 ve M5s modellerinin tanıtım tarihini açıkladı. Yayınlanan postere göre Poco M5 serisi 5 Eylül tarihinde düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtılacak.
Poco M5'in FHD+ çözünürlüğe sahip 6.58 inç ekran taşıyacağı bildiriliyor. Akıllı telefon sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemciden güç alacak. Cihaz için 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve yan tarafta yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı da konuşuluyor.
Fiyat bilgisi de sızdı
Sızdırılan bilgilere göre Poco M5'in 4/64, 4/128 ve 6/128 GB'lık versiyonları olacak. Akıllı telefonun Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kutudan çıkacağı söyleniyor. Gelen bilgiler cihazın 190 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı yönünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: