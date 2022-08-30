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    Poco M5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı

    Poco markası yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Çinli üretici iki model içeren Poco M5 serisini 5 Eylül'de düzenleyeceği lansman etkinliğinde gün ışığına çıkaracak.
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    Poco M5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı
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    Poco markası yakında akıllı telefon portföyünü iki yeni cihazla genişletecek. Çinli üretici Poco M5 ve M5s modellerinin tanıtım tarihini açıkladı. Yayınlanan postere göre Poco M5 serisi 5 Eylül tarihinde düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtılacak.

    Poco M5'in FHD+ çözünürlüğe sahip 6.58 inç ekran taşıyacağı bildiriliyor. Akıllı telefon sekiz çekirdekli MediaTek Helio G99 işlemciden güç alacak. Cihaz için 33W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil ve yan tarafta yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı da konuşuluyor.

    Poco M5 serisinin tanıtım tarihi açıklandı
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    Fiyat bilgisi de sızdı

    Sızdırılan bilgilere göre Poco M5'in 4/64, 4/128 ve 6/128 GB'lık versiyonları olacak. Akıllı telefonun Android 12 tabanlı MIUI 13 ile kutudan çıkacağı söyleniyor. Gelen bilgiler cihazın 190 dolar civarında bir başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı yönünde. 

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 4 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 5 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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