MIUI 13.1 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar

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Xiaomi'nin bu yıl MIUI 13.5'i yayınlaması bekleniyordu ancak Çinli şirket tüm enerjisini MIUI 14'ün geliştirilmesine odaklamayı tecih etti ve büyük bir ara güncelleme yerine daha düşük kapsamlı MIUI 13.1 sürümünü çıkardı.

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Android 13 tabanlı Xiaomi 12 serisi için MIUI 13.1 yayınlanmıştı. Yeni tanıtılan Xiaomi Mix Fold 2 ve Mi Pad 5 Pro 12.4 modelleri ise kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13.1 yüklü şekilde çıkıyor. Peki güncellemeyi başka hangi cihazlar alacak?

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İşte MIUI 13.1 alacak akıllı telefonların tam listesi:

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Mix Fold

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi K30 Ultra

Xiaomi 10 Ultra

Redmi K30S Ultra

Xiaomi Mi 10T

Redmi 9T

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 10i

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 5G

Xiaomi Mi 11

Redmi K40

Poco F3

Xiaomi Mi 11X

Redmi K40 Pro

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi 12X

Redmi K40 Gaming

Poco F3 GT

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Redmi K50 Gaming

Poco F4 GT

Redmi K40S

Poco F4

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Ultra

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