MIUI 13.1 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlar

Xiaomi'nin bu yıl MIUI 13.5'i yayınlaması bekleniyordu ancak Çinli şirket tüm enerjisini MIUI 14'ün geliştirilmesine odaklamayı tecih etti ve büyük bir ara güncelleme yerine daha düşük kapsamlı MIUI 13.1 sürümünü çıkardı.
Android 13 tabanlı Xiaomi 12 serisi için MIUI 13.1 yayınlanmıştı. Yeni tanıtılan Xiaomi Mix Fold 2 ve Mi Pad 5 Pro 12.4 modelleri ise kutudan Android 12 tabanlı MIUI 13.1 yüklü şekilde çıkıyor. Peki güncellemeyi başka hangi cihazlar alacak?
İşte MIUI 13.1 alacak akıllı telefonların tam listesi:
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Mix Fold
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
- Redmi 10X
- Redmi 10X 5G
- Redmi K30 Ultra
- Xiaomi 10 Ultra
- Redmi K30S Ultra
- Xiaomi Mi 10T
- Redmi 9T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi 10i
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 5G
- Xiaomi Mi 11
- Redmi K40
- Poco F3
- Xiaomi Mi 11X
- Redmi K40 Pro
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10S
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mix 4
- Xiaomi Pad 5;
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G
- Xiaomi 12X
- Redmi K40 Gaming
- Poco F3 GT
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Redmi K50 Gaming
- Poco F4 GT
- Redmi K40S
- Poco F4
- Redmi K50
- Redmi K50 Pro
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Ultra
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: