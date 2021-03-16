Poco serisinin yeni telefonları haftaya geliyor

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Xiaomi’nin diğer bir fiyat-performans markası Poco önümüzdeki hafta iddialı bir tanıtıma hazırlanıyor. Poco F3 ve X3 Pro adını alması beklenen iki akıllı telefon modeli yeni tanıtımda karşımıza çıkacak.

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Poco X3 Pro özellikleri ve fiyatı

Poco X3 Pro modelinde 120Hz ekran olması bekleniyor. Henüz tanıtılmamış Snapdragon 860 yonga setinin güç vereceği modelde 6GB/8GB RAM bellek ve 128GB/256GB depolama seçenekleri olacak.

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Performans açısından sınıfını zorlayacak Poco X3 Pro modelinde 5200mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor. İyi performansa 290$ civarındaki fiyat etiketi eşlik edince yılın en iyi alternatiflerinden birisi ortaya çıkacak.

Poco F3 ise Redmi K40 modelinin global versiyonu olacak. 6.67 inçlik E4 AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 870 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde Sony IMX582 sensör, 4520mAh kapasiteli batarya gibi özellikler zaten biliniyor. Bu model 310$ başlangıç fiyatına sahipti. Tanıtım 22 Mart tarihinde yapılacak.

https://www.gsmarena.com/poco_teases_global_launch_event_for_march_22_poco_f3_and_x3_pro_incoming-news-48219.php

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