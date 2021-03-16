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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Poco serisinin yeni telefonları haftaya geliyor

    Poco F3 ve X3 Pro adındaki iddialı modeller haftaya tanıtılıyor. Poco X3 Pro tam bir fiyat-performans telefonu iken Poco F3 de Redmi K40 global versiyonu olacak.
    16 Mart 2021, 17:00 (8 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Poco serisinin yeni telefonları haftaya geliyor
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    Xiaomi’nin diğer bir fiyat-performans markası Poco önümüzdeki hafta iddialı bir tanıtıma hazırlanıyor. Poco F3 ve X3 Pro adını alması beklenen iki akıllı telefon modeli yeni tanıtımda karşımıza çıkacak.

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    Poco X3 Pro özellikleri ve fiyatı

    Poco X3 Pro modelinde 120Hz ekran olması bekleniyor. Henüz tanıtılmamış Snapdragon 860 yonga setinin güç vereceği modelde 6GB/8GB RAM bellek ve 128GB/256GB depolama seçenekleri olacak.

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    Performans açısından sınıfını zorlayacak Poco X3 Pro modelinde 5200mAh kapasiteli batarya hızlı şarj ile destekleniyor. İyi performansa 290$ civarındaki fiyat etiketi eşlik edince yılın en iyi alternatiflerinden birisi ortaya çıkacak.

    Poco F3 ise Redmi K40 modelinin global versiyonu olacak. 6.67 inçlik E4 AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, Snapdragon 870 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde Sony IMX582 sensör, 4520mAh kapasiteli batarya gibi özellikler zaten biliniyor. Bu model 310$ başlangıç fiyatına sahipti. Tanıtım 22 Mart tarihinde yapılacak.



    https://www.gsmarena.com/poco_teases_global_launch_event_for_march_22_poco_f3_and_x3_pro_incoming-news-48219.php
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    aydinsukru (Aydın ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    tr ye 1 seneye gelir artık :)
    1 Yanıt Yanıtla
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    D dj.trust.06 (.DJ. TRUST) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) aydinsukru
    Xiaomi bir sürü yere mağaza açtı bence oralara getirirler gibime geliyor. Uzun zamandır standlarda hep aynı telefonlar durduğundan heyecanlanır belki biraz piyasa.
    1 Yanıt Yanıtla
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    yolyordam35 (yol yordam) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    güzel
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Umarım F3 Pro olarak K40 Pro yu da Globale getirirler. Bir de yeni işlemci S860 değil de S775 olarak isimlendirilir büyük ihtimal.
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