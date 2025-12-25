Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 25 cihaza daha geliyor: İşte liste

Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 25 cihaza daha geliyor
Kaçıranlar için Xiaomi, son dönemde HyperOS 3 dağıtımını Android 16 ve Android 15 tabanlı iki farklı yapı üzerinden paralel şekilde yürütüyor. Android 16 sürümü yeni nesil modellerde test edilirken, Android 15 tabanlı HyperOS 3.0 sürümü ise daha fazla cihaza ulaştırılmak üzere hazır hâle getirildi. Dahili sunucu kayıtlarına göre, HyperOS 3 güncellemesi 25 Xiaomi, Redmi ve POCO modeli için "ready to release" yani dağıtıma hazır durumunda.
Bu ibare, söz konusu yazılımların ne dahili test ne de beta sürecinde olduğunu, doğrudan kademeli dağıtıma açılabilecek son sürümler olduğunu gösteriyor. Mevcut verilere bakıldığında Xiaomi'nin, HyperOS 3.0 güncellemesini Aralık ayının son haftasında veya yıl bitmeden bazı bölgelerde kullanıma sunması ihtimaller arasında.
Android sürümü tüm modellerde aynı olmayacak
Paylaşılan bilgilere göre HyperOS 3.0 her cihazda aynı Android sürümüyle gelmeyecek. Üst segment modellerin büyük bölümü Android 15 tabanlı HyperOS 3 kullanacak. Daha giriş ve orta seviye cihazlarda ise donanım ve güncelleme politikalarına bağlı olarak farklı Android tabanları tercih edilecek. İşte liste:
- Xiaomi Pad 6 Max 14
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi 13T Pro
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K60
- POCO F5 Pro
- POCO F6
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 15
- Redmi 15 / Redmi 15 4G
- Redmi 14C / Redmi A3 Pro
- Redmi A4
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad SE 4G
- POCO Pad M1
- POCO X6 Neo
- POCO C75
- POCO M6 Pro 4G
- POCO M7 4G
- POCO M7 Pro 5G
- POCO M7 5G