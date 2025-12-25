Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 25 cihaza daha geliyor: İşte liste

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Xiaomi, HyperOS 3 güncelleme sürecini yıl bitmeden hızlandırmaya başladı. Şirketin sunucu tarafında tamamlanan yapılara göre Android 15 tabanlı HyperOS 3.0'ın çok daha geniş bir cihaz grubuna ulaşması bekleniyor. Buna göre yeni sürüm, 2025 yılı bitmeden 25'ten fazla modele ulaşacak.

Xiaomi HyperOS 3.0 güncellemesi 25 cihaza daha geliyor

Kaçıranlar için Xiaomi, son dönemde HyperOS 3 dağıtımını Android 16 ve Android 15 tabanlı iki farklı yapı üzerinden paralel şekilde yürütüyor. Android 16 sürümü yeni nesil modellerde test edilirken, Android 15 tabanlı HyperOS 3.0 sürümü ise daha fazla cihaza ulaştırılmak üzere hazır hâle getirildi. Dahili sunucu kayıtlarına göre, HyperOS 3 güncellemesi 25 Xiaomi, Redmi ve POCO modeli için "ready to release" yani dağıtıma hazır durumunda.

Bu ibare, söz konusu yazılımların ne dahili test ne de beta sürecinde olduğunu, doğrudan kademeli dağıtıma açılabilecek son sürümler olduğunu gösteriyor. Mevcut verilere bakıldığında Xiaomi'nin, HyperOS 3.0 güncellemesini Aralık ayının son haftasında veya yıl bitmeden bazı bölgelerde kullanıma sunması ihtimaller arasında.

Android sürümü tüm modellerde aynı olmayacak

Paylaşılan bilgilere göre HyperOS 3.0 her cihazda aynı Android sürümüyle gelmeyecek. Üst segment modellerin büyük bölümü Android 15 tabanlı HyperOS 3 kullanacak. Daha giriş ve orta seviye cihazlarda ise donanım ve güncelleme politikalarına bağlı olarak farklı Android tabanları tercih edilecek. İşte liste:

Xiaomi Pad 6 Max 14

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi 13T Pro

Redmi K60 Ultra

Redmi K60

POCO F5 Pro

POCO F6

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 15

Redmi 15 / Redmi 15 4G

Redmi 14C / Redmi A3 Pro

Redmi A4

Redmi Pad Pro

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad 2

Redmi Pad SE 4G

POCO Pad M1

POCO X6 Neo

POCO C75

POCO M6 Pro 4G

POCO M7 4G

POCO M7 Pro 5G

POCO M7 5G

