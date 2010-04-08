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Point of View, GeForce GTX 470 ve GTX 480 satışına başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Hollanda merkezli Point of View, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini satışa sunuyor. Firma bugün yaptığı açıklama ile ilk parti ekran kartlarının geldiğini ve dağıtımın başladığını belirtti. Son kullanıcılara yönelik satışın haftasonu öncesinde başlayacağını belirten Point of View'in ilk modelleri, diğer üreticilerde olduğu gibi referans tasarımı baz alıyor ve soğutucu üzerindeki çıkartma ile ayrılıyorlar. 
40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartlarından GeForce GTX 470, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine, GeForce GTX 480 ise 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Sırasıyla 448x ve 480x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartlarından GeForce GTX 470, 607MHz GPU, 1215MHz paralel işlemci ve 3352MHz bellek, GeForce GTX 480 ise 700MHz GPU, 1401MHz paralel işlemci ve 3696MHz bellek saat hızlarına sahip.
Ülkemizde de satışa sunulması beklenen Fermi tabanlı Point of View modellerinden GeForce GTX 470, 359 Avro, GeForce GTX 480 ise 489 Avro seviyesinden başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda. 

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fahdlan 9 yıl
fiyatlar tr için yüksek , burada ati kartlarda fiyat indirimi olmaz ... bekleyip görelim az kaldı nasıl olsa ..
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ayzer 9 yıl
türkiyede 359$ olursa iyi.ama zannetmem
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alpa07 9 yıl
ahey ahey ahey hiçte şaşırmadım.hatta sevindirdi yakında ati fiyatları düşürür...
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ALBAY 9 yıl

alpa07

ahey ahey ahey hiçte şaşırmadım.hatta sevindirdi yakında ati fiyatları düşürür...


ATI niye düşürsün ki?? Sanki herkes Fermilere yumulmuş gibi konuşmussun.
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madmaxzek 9 yıl
Fiyatlar çok yüksek bu fiyatlarla işleri zor gözüküyor..
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