Politik macera oyunu George Orwell's Animal Farm mobil cihazlar ve PC için 10 Aralık'ta çıkacak

Yayıncılığını The Dairymen'in yaptığı, geliştiricliğini ise Nerial'ın yaptığı politik macera oyunu Orwell's Animal Farm'ın çıkış tarihi geçtiğimiz saatlerde bir fragman ile açıklandı.

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Fragmanın teması başlığından da belli olabileceği gibi Amerika'daki seçimler üzerine. Seçimler öncesinde yayınlanan fragman, şu anda Amerika'da hizmet veren diğer yerler gibi "Oy Ver" hatırlatmasında bulunuyor. Fragmanın sonunda ise oyunun çıkış tarihi yazıyor. Oyunun çıkış tarihi de 10 Aralık 2020.

İsminden de anlaşılabileceği gibi Orwell's Animal Farm, George Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" isimli kitabından esinlenen bir oyun. Oyunun anlatıcılığını, Raised by Wolves dizisinden ve Assassin's Creed Origins oyunundaki Bayek karakterinden tanıdığımız Abubakar Salim üstleniyor.

Orwell's Animal Farm, 10 Aralık'ta mobil cihazlar ve Steam için yayınlanacak. Oyunun mobil mağazaları şu anda erişime açık değil ancak buradan Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Fragmanı da aşağıdan izleyebilirsiniz.

https://www.pocketgamer.com/articles/084597/animal-farm/

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