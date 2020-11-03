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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Politik macera oyunu George Orwell's Animal Farm mobil cihazlar ve PC için 10 Aralık'ta çıkacak

    İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinden olan George Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" isimli kitabından esinlenen Orwell's Animal Farm; mobil cihazlar ve PC için 10 Aralık'ta yayınlanacak.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Politik macera oyunu George Orwell's Animal Farm mobil cihazlar ve PC için 10 Aralık'ta çıkacak

    Yayıncılığını The Dairymen'in yaptığı, geliştiricliğini ise Nerial'ın yaptığı politik macera oyunu Orwell's Animal Farm'ın çıkış tarihi geçtiğimiz saatlerde bir fragman ile açıklandı.

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    Fragmanın teması başlığından da belli olabileceği gibi Amerika'daki seçimler üzerine. Seçimler öncesinde yayınlanan fragman, şu anda  Amerika'da hizmet veren diğer yerler gibi "Oy Ver" hatırlatmasında bulunuyor. Fragmanın sonunda ise oyunun çıkış tarihi yazıyor. Oyunun çıkış tarihi de 10 Aralık 2020.

    İsminden de anlaşılabileceği gibi Orwell's Animal Farm, George Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" isimli kitabından esinlenen bir oyun. Oyunun anlatıcılığını, Raised by Wolves dizisinden ve Assassin's Creed Origins oyunundaki Bayek karakterinden tanıdığımız Abubakar Salim üstleniyor.

    Orwell's Animal Farm, 10 Aralık'ta mobil cihazlar ve Steam için yayınlanacak. Oyunun mobil mağazaları şu anda erişime açık değil ancak buradan Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Fragmanı da aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://www.pocketgamer.com/articles/084597/animal-farm/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    55 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    matador_mirkhan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kitabı karşı olduğu sistemin oyuncağı yapmışlar.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    EddyCue (Eddy Cue) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) matador_mirkhan
    kitabin ana konusu ekonomik bir sistem elestirisi degil. gucu eline aldiktan sonra insanlari somurup bir fasist'e donusturme. o yuzden her sisteme uygulanabilir.
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    mintnoss1 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Umarım kitabı kadar akıcı ilerleyen bir oyun olur bence heyecan verici
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