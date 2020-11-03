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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apex Legends'ın yönetmeni oyunun battle royale'in ötesinde olabileceğini söylüyor

    İlk kez 4 Şubat 2019'da yayınlanan battle royale türündeki oyun Apex legneds'ın yönetmeni, oyunun battle royale'in ötesine geçebileceğini düşünüyor.
    1 hf.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Apex Legends'ın yönetmeni oyunun battle royale'in ötesinde olabileceğini söylüyor

    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, son dönemin popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki oyun Apex Legends'ın yönetmeni, oyunun geleceği hakkında konuştu.

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    Geçtiğimiz günlerde Eurogamer ile röportaj yapan oyunun yönetmeni Chad Grenier, oyunun geleceği hakkındaki planlarını söyledi. Her şeyden önce Chad Grenier, yedinci sezonu başlamak üzere olan Apex Legends'ın on ikinci sezonuna kadarki tüm içerik planlarını yaptıklarını söyledi. Son olarak da oyunun ileride bir battle royale oyunu olmaktan daha öteye gidebileceğini söyledi.

    Apex Legends'ın yeni sezonu, yani yedinci sezonu 4 Kasım'da başlayacak. Ayrıca yedinci sezon ile birlikte de oyun Steam'de de çıkış yapacak ancak ne yazık ki oyunun Nintendo Switch sürümü 2021'e ertelendi. Oyunun yedinci sezonundan oynanış görüntülerini de aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    32 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    49 dakika önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apex legends oyuncusu olarak oyunun sunucusundan çok şikayetçiyim ikide bir droplamaya giriyor diğer oyunlarda öyle bir sorun yok 65 ila 77 oyun içi ms alıyorum normalde kötü fakat Türkiye şartında iyi bir değer ama bu değerin droplamaya girmek için bir neden değil.
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    001ATB (Ahmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunu origin kurmaya gerek kalmadan direkt steam üzerinden indirip oynayabilecekmiyiz arkadaşlar?
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    crazywinner3 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 001ATB
    Evet
    https://www.reddit.com/r/apexlegends/comments/doqfbm/apex_legends_will_be_coming_to_steam_in_2020/f5q2sek/?context=1000
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Titanfall3 gelene kadar bu oyunu, evreni, genişletip geliştirecekler TF3 geldiği zaman CP77 geliyoooor çapında bir hype yaratacaklar muhtemelen. TF3 ne zaman gelir EA ne kadar işlerinin önüne taş koyar bunu zaman gösterecek.
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    AdiqeCaLe 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sen önce sunucu, hitbox problemlerini hallet yoksa 12.sezonu görebilecek misiniz bakalım
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Daha öteye" derken nereye yani anlamadım?
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Farklı oyun modları, evrende geçen hikaye oyunları hatta kart oyunu vb
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tmm
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