Apex Legends'ın yönetmeni oyunun battle royale'in ötesinde olabileceğini söylüyor

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, son dönemin popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki oyun Apex Legends'ın yönetmeni, oyunun geleceği hakkında konuştu.İlginizi Çekebilir Dirt 5 geliştiricisi PS5 kontrolcüsü DualSense'in inanılmaz olduğunu söylüyor
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Geçtiğimiz günlerde Eurogamer ile röportaj yapan oyunun yönetmeni Chad Grenier, oyunun geleceği hakkındaki planlarını söyledi. Her şeyden önce Chad Grenier, yedinci sezonu başlamak üzere olan Apex Legends'ın on ikinci sezonuna kadarki tüm içerik planlarını yaptıklarını söyledi. Son olarak da oyunun ileride bir battle royale oyunu olmaktan daha öteye gidebileceğini söyledi.
Apex Legends'ın yeni sezonu, yani yedinci sezonu 4 Kasım'da başlayacak. Ayrıca yedinci sezon ile birlikte de oyun Steam'de de çıkış yapacak ancak ne yazık ki oyunun Nintendo Switch sürümü 2021'e ertelendi. Oyunun yedinci sezonundan oynanış görüntülerini de aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
https://www.reddit.com/r/apexlegends/comments/doqfbm/apex_legends_will_be_coming_to_steam_in_2020/f5q2sek/?context=1000