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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Polonya, koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebilen cihaz geliştirdi

    Polonyalı ML System adlı şirket, kişinin nefesini analiz ederek COVID-19'u sadece 10 saniyede tespit eden bir cihaz geliştirdiğini duyurdu.
    13 Şubat 2021, 20:00 (Güncellendi, 4 gün)
    2,7b
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    17
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    8

    Polonya, koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebilen cihaz geliştirdi
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    Cihaz, alkolmetre prensibine göre çalışıyor: Test yapılan kişi, cihazın ucundaki tüpe üflüyor ve birkaç saniye sonra koronavirüs testinin sonucu ekranda beliriyor.

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    ML System şirketi yöneticisi David Tsitson, bu cihazın kullanımının koronavirüse karşı mücadelede devrim yaratacağını ve pandeminin hızla üstesinden gelmeye yardımcı olacağını kaydetti. Ayrıca Tsitson, özel bakım becerisi gerektirmeyen cihazın yaygın kullanım alanı bulacağı umudunu da dile getiriyor.

    Polonya, koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebilen cihaz geliştirdi
    Tam Boyutta Gör

    Seri üretime geçmesi bekleniyor

    Cihazın tanıtımına ülke Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da katıldığı kaydedildi ve Polonyalı liderin konuyla ilgili olarak: "Umarım bu keşif tüm dünyadaki insanlar için hayatı kolaylaştırır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, kendisine göre dünyada benzeri olmayan bu cihazın hızla klinik denemelere girip seri üretime geçeceğini umduğunu dile getirerek, kendisinin de bu cihazla test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını söyledi.



    https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/3189180-v-polse-razrabotali-sposob-momentalnogo-covidtestirovania-po-dyhaniu.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    cocainbar (Cocain bar) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yeminle yok satar. stadyumlara, spor salonlarina, toplanti salonlarina, okullara akliniza gelen her yere konulabilir bir cihaz. Turkce ismide ufle gec olur :D
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    O Oktanzeynep 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gerçekse epey iyi k[color=#141414]azanırlar
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    A aysensS 2 gün ( Mesaj Silindi )
    gerçekten doğruys[color=#141414]a çok iş görür
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    hep yalan...
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    197140emir (Dr Sherlock ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Üfle geeeç
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    Detective W. (David William) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz gelişmeler aşıdan bile daha değerli bence. Ama bunların yaygınlaşması için pek uğraşılmıyor nedense
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    9600_G_T (kadir varae) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bizdede var ama seri üretime sokmuyorlar
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    M mehmet-73 (m***** x*****) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    cihazı temiz tutmak lazım. herkes üfleyecek. muhakkak değişen bir ağızlığı vardır.yinede insanın kafasında soru işareti oluşuyor.
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    4 435 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gelsinler de restoranlara, stadyumlara, okullara, spor salonlarına koysunlar. Evime bile alırım misafire üfletirim. Ekonomi bitti, sıkıntıdan patladık evlerde.
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ne zaman AY'a gidiyorduk?
    Ne zaman covid-19 aşısını buluyorduk?
    Ne zaman domuz gribi aşısını buluyorduk?...(geçmişe bakın , o zamanın yök başkanı sanırım UŞAK üniversitesinde sitem etmişti)
    Ne zaman bilmem ne bir şey bulamıyorduk?
    Biz ağzımızı açana kadar insanlar neler geliştiriyor
    Yanıtla +1
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    cocainbar (Cocain bar) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yeminle yok satar. stadyumlara, spor salonlarina, toplanti salonlarina, okullara akliniza gelen her yere konulabilir bir cihaz. Turkce ismide ufle gec olur :D
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    2741 kez okundu.
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