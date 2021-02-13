Polonya, koronavirüsü birkaç saniyede tespit edebilen cihaz geliştirdi

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Cihaz, alkolmetre prensibine göre çalışıyor: Test yapılan kişi, cihazın ucundaki tüpe üflüyor ve birkaç saniye sonra koronavirüs testinin sonucu ekranda beliriyor.

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ML System şirketi yöneticisi David Tsitson, bu cihazın kullanımının koronavirüse karşı mücadelede devrim yaratacağını ve pandeminin hızla üstesinden gelmeye yardımcı olacağını kaydetti. Ayrıca Tsitson, özel bakım becerisi gerektirmeyen cihazın yaygın kullanım alanı bulacağı umudunu da dile getiriyor.

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Seri üretime geçmesi bekleniyor

Cihazın tanıtımına ülke Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da katıldığı kaydedildi ve Polonyalı liderin konuyla ilgili olarak: "Umarım bu keşif tüm dünyadaki insanlar için hayatı kolaylaştırır" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, kendisine göre dünyada benzeri olmayan bu cihazın hızla klinik denemelere girip seri üretime geçeceğini umduğunu dile getirerek, kendisinin de bu cihazla test yaptırdığını ve sonucun negatif çıktığını söyledi.

https://www.ukrinform.ru/rubric-technology/3189180-v-polse-razrabotali-sposob-momentalnogo-covidtestirovania-po-dyhaniu.html

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