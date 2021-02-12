VLC media player, 3.5 milyar indirme rakamına ulaştı: Büyük güncelleme geliyor

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20 yıl önceki lansmanından bu yana, ücretsiz ve açık kaynaklı çapraz platform medya oynatıcı VLC, 3.5 milyardan fazla indirildi. Şimdi ise programın yapımcısı büyük bir güncellemeye işaret ediyor.

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Web sürümü de geliyor

Böylesine önemli bir başarıyı kutlamak için, VLC geliştiricisi ve VideoLAN Vakfı Başkanı Jean-Baptiste Kempf, 2021'de yeni bir kullanıcı arayüzü ile medya oynatıcı için büyük bir güncellemenin yayınlanacağını duyurdu. Yaklaşan değişiklikler VLC 4.0'ın bir parçası olacak. VLC'nin Ocak 2019'da 3 milyar indirilmesi olduğunu belirtmekte fayda var. Buna göre de son iki yılda uygulamanın 500 milyon kezdaha indirildiğini söyleyebiliriz.

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Geliştirici ayrıca, WebAssembly ve JavaScript destekli bir VLC web sürümü oluşturma planlarını da duyurdu. Medya oynatıcının çevrimiçi sürümü, Flash'ınkine benzer bir web eklentisi gerektirecek. Ayrıca VideoLAN şu anda Moviepedia adlı yepyeni bir proje üzerinde çalışıyor. Wikipedia'da uygulandığı gibi, kullanıcıların kendilerinin düzenleme yapabilecekleri bu sitenin de, popüler IMDb hizmetine rakip olacağı varsayılmakta. VLC güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

https://www.gizchina.com/2021/02/12/vlc-player-download-exceeds-3-5-billion-times-to-get-a-major-ui-update/

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