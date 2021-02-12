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    VLC media player, 3.5 milyar indirme rakamına ulaştı: Büyük güncelleme geliyor

    Dünyanın en popüler medya oynatıcılarından VLC, 3.5 milyar indirme rakamına ulaşırken, programın yapımcısı büyük bir güncellemenin müjdesini verdi.
    12 Şubat 2021, 18:15 (5 gün)
    4,4b
    1
    24
    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    7

    VLC media player, 3.5 milyar indirme rakamına ulaştı: Büyük güncelleme geliyor
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    20 yıl önceki lansmanından bu yana,  ücretsiz ve açık kaynaklı çapraz platform medya oynatıcı VLC, 3.5 milyardan fazla indirildi. Şimdi ise programın yapımcısı büyük bir güncellemeye işaret ediyor.

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    Web sürümü de geliyor

    Böylesine önemli bir başarıyı kutlamak için, VLC geliştiricisi ve VideoLAN Vakfı Başkanı Jean-Baptiste Kempf, 2021'de yeni bir kullanıcı arayüzü ile medya oynatıcı için büyük bir güncellemenin yayınlanacağını duyurdu. Yaklaşan değişiklikler VLC 4.0'ın bir parçası olacak. VLC'nin Ocak 2019'da 3 milyar indirilmesi olduğunu belirtmekte fayda var. Buna göre de son iki yılda uygulamanın 500 milyon kezdaha indirildiğini söyleyebiliriz.

    VLC media player, 3.5 milyar indirme rakamına ulaştı: Büyük güncelleme geliyor
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    Geliştirici ayrıca, WebAssembly ve JavaScript destekli bir VLC web sürümü oluşturma planlarını da duyurdu. Medya oynatıcının çevrimiçi sürümü, Flash'ınkine benzer bir web eklentisi gerektirecek. Ayrıca VideoLAN şu anda Moviepedia adlı yepyeni bir proje üzerinde çalışıyor. Wikipedia'da uygulandığı gibi, kullanıcıların kendilerinin düzenleme yapabilecekleri bu sitenin de, popüler IMDb hizmetine rakip olacağı varsayılmakta. VLC güncellemesinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.



    https://www.gizchina.com/2021/02/12/vlc-player-download-exceeds-3-5-billion-times-to-get-a-major-ui-update/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Arda ŞENTÜRK (Arda ŞENTÜRK) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Rakam değil sayı.
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    anilk91 (ANIL KARA) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Batuhangover01
    Telefonun kamerasıyla çektiğin harika anılarını oynatmak istediğinde, işte tam da o an VLC ye ihtiyacın olacak dostum, nankör olma 🤣



    Ha vlc olmaz başka bir media oynatıcı olur belki ama vlcnin sağladığı imkanları asla sağlamayacağı kaçınılmaz bir gerçek 😏
    Telefonun kamerasıyla çektiğin harika anılarını oynatmak istediğinde, işte tam da o an VLC ye ihtiyacın olacak dostum, nankör olma 🤣 Ha vlc...
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    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Rindaman ( -) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    rakam 0-9

    sayı -ꝏ , 0 , +ꝏ
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Want to (İbrahim DOĞAN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır K-lite ve media player classic kullanıyorum hiç üzmedi. VLC ne bileyim alışamadım :)
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    DARTH_BLACK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    vlc candır..

    windows hayatımıza girdiği andan sonra video oynatıcılarında ilk kral windows media classic di.Ardından bsplayer efsanesi geldi,arada gom player ve benzeri uygulamalar çıksada vlc player piyasaya girene kadar bu uygulamalar hep kraldı.vlc geldi düzen değişti..vlc basitliğin en kullanışlı halinin bir simgesi haline geldi zaman içinde,dünyadaki pc kullanıcılarının yarısı vlc kullanıyorsa bu tartışmasız video oynatıcı uygulamalarının kralı konumuna getirdi bu programı.
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    ramowarr (ramazan kaya) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    mobili çok iyi
    pc de görünümü çok vasat geliyor bana
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Otamatik altyazı bulma eklentisi çok iş yapıyor bide torrent oynatma seçeneği olsa efsane olur
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    Rindaman ( -) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    rakam 0-9

    sayı -ꝏ , 0 , +ꝏ
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    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Linux dağıtımlarında bile standart gelen hakkı yenmez oynatıcı bu...
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    İyotluTuz (Adï¿½mï¿½ Boï¿½ver) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    vlc yi bir dönem denemiştim fakat yıllardır k-lite codec pack ile birlikte media player classic home cinema kullanıyorum.
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    D DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    nicelik, miktar anlamına da geliyormuş...tdk sözlüğünde şu örnek var...."ihracat rakamlarına ulaşıldı"...o zaman 3.5 milyar rakamlarına ulaşıldı daha doğru
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    K kayamtky 4 gün ( Mesaj Silindi )
    VLC, pc de yıllardır video konusunda sağ kolumdur, elime geçen her filmi Tv box ta oynatmadan önce vlc de testini yaparım.
    Emeği geçenlere teşekkür.
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    S senaxa5084 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Vazgeçilmezimdir VLC 👍
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    vlc player, VLC ve
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