Tesla Semi hakkındaki gerçekleri bir de tır şoföründen dinleyin: Aptal bir araç!

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Tesla bu ayının başlarında merakla beklenen elektrikli tırının üretim versiyonunu tanıttı ve aynı zamanda aracın teslimatlarına başladı. Taşımacılığın geleceği olarak gösterilen Tesla Semi'nin ilk partisi Pepsi firmasına teslim edildi.

Tesla'nın elektrikli tırı 36 ton yükle 800 km yol kat etti 2 hf. önce eklendi

Şimdiye kadar hep iyi yönleriyle gündeme taşınan elektrikli tırın acı gerçekleri Polonyalı bir tır şoförü tarafından gözler önüne serildi. Tomasz Orynski, araca daha pragmatik bir bakış açısıyla yaklaşarak pratikte hayal kırıklığı yaratan yanlarını listeledi.

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Sürücü koltuğu ortada: Sollama zor!

Orynski analizinin büyük bir bölümünü kabin kısmına ayırdı. Tesla her ne kadar iç mekandan övgüyle söz etse de tır şoförü merkezi oturma konumunu yer israfı olarak görüyor. Bu tasarımın ne kadar kullanışsız olduğunu birkaç can alıcı örnekle destekledi.

Orynski'ye göre kabinin merkezine konumlandırılmış sürücü koltuğu sollama ve ileriye bakmayı zorlaştırıyor. Zira direksiyondaki kişinin sollama mesafesi için karşı şeridi konrol etme şansı yok. Sık sık sollama yapılması gereken dar yollarda bu büyük bir eksi.

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Açacak cam yok: Gişelerde ne olacak?

Tır şoförleri paralı yollara girişte ücret ödemek, gişelerdeki insanlarla iletişim kurmak veya lojistik merkezlerine girerken evrak işlerini halletmek zorundalar. Tesla Semi'de bu işleri rahatlıkla yapabilmeleri zor. Zira araçta açabilecekleri cam yok.

Dolayısı ile sürücülerin bu tür işlemler için araçtan inmeleri gerekiyor. Günleri direksiyon başına geçen bu kişilerin her defasında yerlerinden kalkıp aracı terk etmeleri ekstra yük. Zaten yorgun olan şoförler için bu tam bir eziyet anlamına geliyor.

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Kapıların kabinin arka tarafında: Kirliliğe davetiye

Tesla Semi'de kapılar kabinin arka kısmında. Yani sürücünün direksiyon başına geçebilmesi için arkadan dolanması gerekiyor. Kışın çamurlu botlarla araca binildiğini düşünün. Direkt şoför kısmından binmek yerine aracın içinde ekstra birkaç adım atmak kabinin berbat olmasına yetecektir.

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Yatağı olmayan tır: İlginç bir deneme

Tüm geleneksel tırlarda mutlaka sürücünün dinlenebileceği bir yatak bulunur. Ancak Tesla'nın aracı burada da aykırı bir çizgi çiziyor. Arka kısımda kapılar olduğu için orada yatak yok. Bir başka seçenek de ön camın üzerine bir yatak koymak olabilir.

Tesla Semi uzun yolculuklar için tasarlanmasa bile araçta bir yatak bulunması faydalı olacaktır. Sürücülerin gece yolculuklarında bazen kısa bir kestirmeye ihtiyaç duydukları bir gerçek. Hele bir de araç şarj olurken uzanıp dinlenmek şoförler için harika olacaktır.

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Devasa ekranlar parlıyor: Gece sürüşleri kâbus

Tomasz Orynski'nin eleştirisel bakış açısından kabindeki devasa ekranlar da nasibini aldı. Bu ekranların hareket halindeki araçlarda kullanımak üzere tasarlanmadığını belirten tır şöforü, karanlık modda bile çok fazla parladıklarını ve gece sürüşünü zorlaştırdıklarını söylüyor.

Tüm bunlara ek olarak bu gibi araçlarda gözünüzü yoldan ayırmanıza gerek kalmadan kolayca ulaşabileceğiniz ve hissedebileceğiniz fiziksel tuşlara ihtiyaç var. Dokunmatik ekranları bakmadan kullanmak mümkün olmadığından, sürücünün gözlerini sık sık yoldan ayırması gerekecek.

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Yan aynalar çok uzakta: Temizlemek mesele

Orynski elektrikli tırın yan aynalarından da pek memnun değil. Sürücü kabini öne doğru daraldığı için Tesla yan aynaları uzun kollara yerleştirmek zorunda kaldı. Kirlendiklerinde temizlemek son derece zor olacak. Zira aynalara ulaşmak için arabadan inip özel bir alet kullanmak gerekecek.

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Eğimli ön cam: Kar tutmaya müsait

Tesla Semi ile ilgili dillendirilen bir diğer şikayet eğimli ön cam ile ilgili. Tesla'nın aerodinamik tasarımından gurula söz ettiği ön cam tasarımı, kar birikmesine davetiye çıkarıyor. Karlı sürüş tecrübesi olan şoförlere göre dikey ön cam, üzerinde kar ve kir birikmemesi bakımından çok daha kullanışlı.

Kışın binek otomobillerin ön camını temizlemek bile meseleyken, yerden üç metre yükseklikteki camı temizlemek zor olacaktır. Ayrıca eğimli ön cam yaz için de pek kullanışlı değil. Kabin daha çabuk ısınacağından, klimanın daha fazla çalışması gerekecek ve bu da menzili azaltacak.

Şarj süresi can sıkıyor: Saatlerce beklemek cazip değil

Tır sürücülerinin en çok rahatsız eden şeylerden biri de şarj süresi. Geleneksel tırların 5 ila 7 dakikada yakıt ikmali yapması büyük avantaj. Tesla, Semi'nin şarj edilmesi için 30 dakika içinde yüzde 70 dolum sağlayan 1 MW'lık istasyonlar kullanmayı planlıyor.

Ancak ABD'de bile bu kadar güçlü terminallerin sayısı çok az. Düşük güçlü istasyonlarda şarj etmek ise saatler alacak. 1 MW'lık kapasitede bile Semi'nin bataryasının %100 şarj olması bir saatten fazla sürüyor. Tesla bu süreyi resmi olarak hiç açıklamadı.

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Tesla da mükemmel olmadığının farkında!

Tesla da Semi'nin mükemmel olmadığının farkında gibi görünüyor. Zira şirket sunumdan sonra geleneksel bir Soru-Cevap oturumu düzenlemedi. Elon Musk, rahatsız edici soruları yanıtlamayı gerçekten sevmiyor.

Polonyalı tır şoförü Tomasz Orynski "zenginlerin oyuncağı" olarak tanımladığı Tesla Semi hakkındaki acı eleştirilerini şu sözlerle tamamladı "Pratik ve işlevsel bir araç değil çünkü tasarımcılarının taşımacılığın gerçekleri hakkında hiçbir fikri yok".

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Polonyalı tır şoförü Tesla Semi'yi yerden yere vurdu