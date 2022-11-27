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    Tesla'nın elektrikli tırı gerçek koşullarda 36 ton yükle 800 km yol kat etti

    Uzun süren bekleyişin ardından Tesla Semi teslimatları önümüzdeki hafta başlıyor. Elon Musk elektrikli tırın geçerk koşullarda test edildiğini ve 36 yon yükle 800 km'lik sürüşü tamamladığını söyledi.
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    Tesla'nın elektrikli tırı 36 ton yükle 800 km yol kat etti Tam Boyutta Gör

    Tesla CEO'su Elon Musk yakında teslimatları başlayacak Tesla Semi ile ilgili önemli bir paylaşım yaptı. Amerikalı girişimci gerçek koşullarda yapılan bir test sürüşü ile elektrikli tırın tek şarjla 800 km yol kat edebileceğini doğruladıklarını açıkladı.

    Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "Tesla ekibi 81,000 lbs (36.741 kg) ağırlığındaki Tesla Semi ile 500 millik (804 km) bir sürüşü tamamladı!" ifadelerini kullandı. Sürekli ertelenen araç Ekim ayının başında üretime girmişti.

    Teslimatlar önümüzdeki hafta

    Tesla Semi'nin ilk partisi Pepsi firmasına teslim edilecek. Dünyaca ünlü meşrubat şirketi elektrikli tırın 2017’deki tanıtımından sadece bir ay sonra 100 adet sipariş vermişti. Araçlar 1 Aralık 2022 tarihinde firmaya gönderilmeye başlanacak.

    Tesla'nın elektrikli tırı 36 ton yükle 800 km yol kat etti Tam Boyutta Gör

    Tesla, Semi'nin tamamen yüklüyken de 20 saniyede 0'dan 96 km/s hıza çıkabileceği ve dik yokuşlarda bile otoyol seviyesindeki hızları koruyabileceği vaat ediliyor. Ayrıca Elon Musk batarya paketinin sadece 30 dakikada %70 doluluğa ulaşabileceğini söylemişti.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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