Tesla'nın elektrikli tırı gerçek koşullarda 36 ton yükle 800 km yol kat etti

Tam Boyutta Gör

Tesla CEO'su Elon Musk yakında teslimatları başlayacak Tesla Semi ile ilgili önemli bir paylaşım yaptı. Amerikalı girişimci gerçek koşullarda yapılan bir test sürüşü ile elektrikli tırın tek şarjla 800 km yol kat edebileceğini doğruladıklarını açıkladı.

Caterpillar devasa elektrikli maden kamyonunu ortaya çıkardı 1 gün önce eklendi

Musk kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada: "Tesla ekibi 81,000 lbs (36.741 kg) ağırlığındaki Tesla Semi ile 500 millik (804 km) bir sürüşü tamamladı!" ifadelerini kullandı. Sürekli ertelenen araç Ekim ayının başında üretime girmişti.

Teslimatlar önümüzdeki hafta

Tesla Semi'nin ilk partisi Pepsi firmasına teslim edilecek. Dünyaca ünlü meşrubat şirketi elektrikli tırın 2017’deki tanıtımından sadece bir ay sonra 100 adet sipariş vermişti. Araçlar 1 Aralık 2022 tarihinde firmaya gönderilmeye başlanacak.

Tam Boyutta Gör

Tesla, Semi'nin tamamen yüklüyken de 20 saniyede 0'dan 96 km/s hıza çıkabileceği ve dik yokuşlarda bile otoyol seviyesindeki hızları koruyabileceği vaat ediliyor. Ayrıca Elon Musk batarya paketinin sadece 30 dakikada %70 doluluğa ulaşabileceğini söylemişti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tesla'nın elektrikli tırı 36 ton yükle 800 km yol kat etti