Polygon tabanlı Dragoma'da (DMA) büyük dolandırıcılık

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Polygon (MATIC) tabanlı Web3 oyunu olan Dragoma’nın bütün hesaplarının kapatıldığı ve oyuna ait cüzdanlardan yüklü miktarda para çıkışları olduğu tespit edildi. Bu durumun hemen ardından Drogama‘nın yerel kripto para birimi DMA bir gün içerisinde yüzde 99 düşüş yaşadı.

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Polygon Tabanlı Dragoma Rug Pull Yaptı, DMA Yüzde 99.9 Düştü

Kripto odaklı güvenlik şirketi PeckShield’e göre, GameFi ve SocialFi öğelerini birleştiren Polygon tabanlı Web3 uygulaması Dragoma yatırımcıları Rug pull ile karşı karşıya kaldı.

Rug pull sonrası DMA token’ı yüzde 99.99 düşüşle neredeyse sıfırlandı. 8 Ağustos’ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.81 dolara ulaştıktan kısa bir süre sonra varlıkların patlatıldığı olayda henüz ne kadar varlığın çalındığı bilinmiyor.

Detay vermek gerekirse Rug pull Türkçeye çevrildiğinde “elini çekmek” olarak tanımlayabileceğimiz bir dolandırıcılık türü olarak karşımıza çıkıyor. Daha önce Squid Game (SQUID) tokeninde benzer olay yaşanmıştı.

Son olarak belirtmek gerekirse Dragoma’nın (DMA) güncel durumuna bir göz atalım. Haberin yazımı esnasında Dragoma (DMA) 0,001473314343 dolardan işlem görüyor.

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