Popüler oyun serisinden uyarlanan Borderlands filminin kadrosuna Jack Black katıldı

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İlk oyunu 2009 yılında, son oyunu ise 2019 yılında yayınlanan popüler oyun serisi Borderlands'in film uyarlamasının yapım aşamasında olduğu bir süredir biliniyor. Geçtiğimiz saatlerde kadroya insanı sevindiren bir isim dahil oldu.

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Geçtiğimiz aylarda oyuncuları açıklanmaya başlayan filmin kadrosuna müzisyen ve oyuncu olan Jack Black de katıldı. Filmde kesinlikle kendisine en uygun karakter olan Claptrap'i seslendirecek. Gerçekten güzel bir oyuncu seçimi olduğunu söylemek gerek.

Dizinin şu an için kadrosu şu şekilde: Cate Blanchett (Lilith), Kevin Hart (Roland), Jamie Lee Curtis (Tannis) ve Jack Black (Claptrap).

Fiilmin çekimleri şu sıralar başlamak üzere ya da başlamış durumda. Lionsgate tarafından yapılacak filmin yönetmenliğini ise Eli Roth üstlenecek. Filmin senaryosunu ise Chernobyl ve Hangover gibi yapımların senaristi Craig Mazin yazacak. Vizyon tarihi bilinmiyor.

https://www.vg247.com/2021/02/11/jack-black-joins-borderlands-movie-cast-claptrap/

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