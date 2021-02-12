Başarılı komedi dizisi Brooklyn Nine-Nine, 8. sezonuyla final yapıyor

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz gibi komedi dizileri genelde uzun süren dizilerdir ve bu yüzden bir yerden sonra tekrara binmesi ve kalitesini kaybetmesi çoğu dizi için kaçınılmaz oluyor. Ancak bazı diziler ne kadar uzun olsa da kalitesinden çok da bir şey kaybetmeyebiliyor. Buna son dönemdeki en iyi örneklerden biri de şüphesiz Brooklyn Nine-Nine.

Ayrıca Bkz. "True Detective 4. sezonu ile ekranlara dönüyor"

İlginizi Çekebilir

The Last of Us dizisinde Joel ve Ellie karakterlerini oynayacak isimler resmi olarak açıklandı!

İlk sezonu 2013 yılında yayınlanan, Dan Goor (Parks and Recreation) ve Michael Schur (The Good Place) tarafından hazırlanan Brooklyn Nine-Nine'ın şu anda yedi sezonu bulunuyor ve ilk sezonu ile arasında çok da büyük bir kalite farkı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak ne yazık ki bu dizi sekizinci sezonuyla ekranlara veda edecek.

NBC'nin açıklamasına göre dizinin sekizinci sezonu, son sezon olacak. Yayın dönemi ise 2021 - 2022. Yani bu yılın sonlarında yayınlanacak diyebiliriz. Son sezonun bölüm sayısı da 10 bölüm olarak açıklandı.

Diziyi izleyenlerin de bileceği gibi ırkçılık konusunda farkındalık yaratmaya çalışan bir dizi ve George Floyd'un öldürülmesinin ardından, sekizinci sezonun senaryosu yeniden yazıldı. Sekizinci sezon şu anda çekim aşamasında.

Dizinin ilk 6 sezonu Netflix'te bulunuyor.

https://screenrant.com/brooklyn-nine-nine-season-8-final-season-ending/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.