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    Başarılı komedi dizisi Brooklyn Nine-Nine, 8. sezonuyla final yapıyor

    Son yılların en başarılı komedi dizilerinden birisi olan Brooklyn Nine-Nine'ın sekizinci sezonu ne yazık ki son sezonu olacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Şubat 2021, 12:15 (5 gün)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Başarılı komedi dizisi Brooklyn Nine-Nine, 8. sezonuyla final yapıyor
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    Bildiğiniz gibi komedi dizileri genelde uzun süren dizilerdir ve bu yüzden bir yerden sonra tekrara binmesi ve kalitesini kaybetmesi çoğu dizi için kaçınılmaz oluyor. Ancak bazı diziler ne kadar uzun olsa da kalitesinden çok da bir şey kaybetmeyebiliyor. Buna son dönemdeki en iyi örneklerden biri de şüphesiz Brooklyn Nine-Nine.

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    İlk sezonu 2013 yılında yayınlanan, Dan Goor (Parks and Recreation) ve Michael Schur (The Good Place) tarafından hazırlanan Brooklyn Nine-Nine'ın şu anda yedi sezonu bulunuyor ve ilk sezonu ile arasında çok da büyük bir kalite farkı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak ne yazık ki bu dizi sekizinci sezonuyla ekranlara veda edecek.

    NBC'nin açıklamasına göre dizinin sekizinci sezonu, son sezon olacak. Yayın dönemi ise 2021 - 2022. Yani bu yılın sonlarında yayınlanacak diyebiliriz. Son sezonun bölüm sayısı da 10 bölüm olarak açıklandı. 

    Diziyi izleyenlerin de bileceği gibi ırkçılık konusunda farkındalık yaratmaya çalışan bir dizi ve George Floyd'un öldürülmesinin ardından, sekizinci sezonun senaryosu yeniden yazıldı. Sekizinci sezon şu anda çekim aşamasında. 

    Dizinin ilk 6 sezonu Netflix'te bulunuyor.



    https://screenrant.com/brooklyn-nine-nine-season-8-final-season-ending/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    beden640 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bence gayet başarılı bir dizi komedi dizileri içerisinde il 5 içerisinde. izlemekten asla sıkılmadım.
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    D DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    arkadaşlar dizinin tadı kaçtı tarzında bir kaç yorum okudum ama bu dizinin tadı hiç bir zaman bozulmadı. Hep aynı sevecenlikle devam etti. Aşırı üzgünüm bu haberi duydugumdan beri keşke bir 9. sezon 9. bölümde final yapıp bitirselerdi. En sevdiğim dizilerden biri olarak kalicaksin b99??
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    BoJack Horseman 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir komediydi ancak kanal değiştirdikten sonra (6. sezon) biraz tat vermemeye başladığını söylemeliyim. 7. sezon toparlar gibi oldu ama maalesef ABD’deki olaylardan sonra diziye epey bir tepkiler vardı. Yerinde bir finalle veda etmesi yeterli olur bence.
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    1ses1 (hasan türk) 5 gün ( Mesaj Silindi ) BoJack Horseman
    Aynen dediğiniz gibi. 6 sezon zorlama değilde sanki seneryoyu yazan yorulmuş gibi çok kısa sürdü gibi. 7 sezon diğer sezonlar gibibiydi ama her zaman açar açar izlerim. Tekrarıda izletiyor.
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    mgundog (m gundog) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Boş zamanlarımda izliyorum güzel dizi
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    Bucephalas 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bana göre son yıllarda çekilmiş en iyi sitcom. Bu diziden sonra Andynin yeni dizi projesi varmıdır acaba, lonely islanddan beri takip ederim. Müthiş bir kişilik..
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