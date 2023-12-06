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    IMDb, 2023 yılının en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı

    Dünyanın en büyük film ve dizi veritabanı IMDb, 2023 yılının sonuçlarını açıkladı. İşte geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en popüler film, dizi ve yıldızları.

    IMDb, 2023 yılının en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı Tam Boyutta Gör

    Dünyaca ünlü sinema sitesi IMDb, 2023 sonuçlarını değerlendirerek en popüler yıldızlar, filmler ve TV dizilerini belirledi. Söz konusu sıralama, aylık 250 milyondan fazla IMDb ziyaretçisinin sayfa görüntüleme istatistikleri temel alınarak oluşturuldu. İşte ortaya çıkan tablo:

    IMDb, 2023 yılının en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı Tam Boyutta Gör

    2023'ün en popüler 10 oyuncusu

    1. Pedro Pascal
    2. Mary Elizabeth Winstead
    3. Ana de Armas
    4. Jenna Ortega
    5. Bella Ramsey
    6. Margot Robbie
    7. Rebecca Ferguson
    8. Katee Sackhoff
    9. Carla Gugino
    10. Cillian Murphy

    IMDb, 2023 yılının en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı Tam Boyutta Gör

    2023'ün en popüler 10 filmi

    1. Oppenheimer
    2. Barbie
    3. Guardians of the Galaxy Vol. 3
    4. The Little Mermaid
    5. John Wick: Chapter 4
    6. The Super Mario Bros. Movie
    7. Five Nights at Freddy's
    8. Spider-Man: Across the Spider-Verse
    9. Killers of the Flower Moon
    10. The Flash

    IMDb, 2023 yılının en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı Tam Boyutta Gör

    2023'ün en popüler 10 dizisi

    1. The Last of Us
    2. Ahsoka
    3. Succession
    4. Black Mirror
    5. The Mandalorian
    6. One Piece
    7. The Fall of the House of Usher
    8. Ted Lasso
    9. The Bear
    10. Gen V
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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