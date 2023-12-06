IMDb, 2023 yılının en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı

Dünyaca ünlü sinema sitesi IMDb, 2023 sonuçlarını değerlendirerek en popüler yıldızlar, filmler ve TV dizilerini belirledi. Söz konusu sıralama, aylık 250 milyondan fazla IMDb ziyaretçisinin sayfa görüntüleme istatistikleri temel alınarak oluşturuldu. İşte ortaya çıkan tablo:
2023'ün en popüler 10 oyuncusu
- Pedro Pascal
- Mary Elizabeth Winstead
- Ana de Armas
- Jenna Ortega
- Bella Ramsey
- Margot Robbie
- Rebecca Ferguson
- Katee Sackhoff
- Carla Gugino
- Cillian Murphy
2023'ün en popüler 10 filmi
- Oppenheimer
- Barbie
- Guardians of the Galaxy Vol. 3
- The Little Mermaid
- John Wick: Chapter 4
- The Super Mario Bros. Movie
- Five Nights at Freddy's
- Spider-Man: Across the Spider-Verse
- Killers of the Flower Moon
- The Flash
2023'ün en popüler 10 dizisi
- The Last of Us
- Ahsoka
- Succession
- Black Mirror
- The Mandalorian
- One Piece
- The Fall of the House of Usher
- Ted Lasso
- The Bear
- Gen V
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.