IMDb, 2023 yılının en popüler film, dizi ve oyuncularını açıkladı

Dünyanın en büyük film ve dizi veritabanı IMDb, 2023 yılının sonuçlarını açıkladı. İşte geride bırakmaya hazırlandığımız yılın en popüler film, dizi ve yıldızları.