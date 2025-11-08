Mass Effect dizisi hakkında ilk detaylar paylaşıldı; Oyunlara bağlı kalınmayacak

Mass Effect Dizisi Oyunların Sonrasında Geçecek
Mike Gamble, Mass Effect dizisinin oyunlarla aynı hikâyeyi anlatmayacağını, bunun yerine ana üçlemenin sonrasında geçen yeni bir hikâyeye odaklanacağını açıkladı. Oyunlar ile dizi arasında ne kadar sürelik bir atlama olacağını ise detaylandırmadı.
Mass Effect dizisi Doug Jung öncülüğünde hazırlanıyor. Daha önce Simon Pegg ile birlikte Star Trek Beyond'un senaryosunu yazan, aynı zamanda Banshee ve Mindhunter gibi dizilerin de senarist ekibinde yer alan Jung, dizinin yürütücü yapımcısı ve dizi sorumlusu (showrunner) olacak. Dizinin senaryosunu ise Daniel Casey (Hızlı ve Öfkeli 9) yazıyor.
