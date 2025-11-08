Giriş
    Mass Effect dizisi hakkında ilk detaylar paylaşıldı; Oyunlara bağlı kalınmayacak

    Amazon bünyesi altında hazırlanan Mass Effect dizisinin konusu hakkında ilk detaylar paylaşıldı. Merakla beklenen dizi, ilk başta düşünüldüğü gibi oyunların hikâyesini ekrana uyarlamayacak.

    Mass Effect dizisi hakkında ilk detaylar paylaşıldı; Oyunlara bağlı kalınmayacak Tam Boyutta Gör
    Amazon'un kayda değer bir bütçeyle hayata geçireceği Mass Effect dizisi için hazırlıkların hız kazanmasıyla birlikte diziye dair ilk detaylar da gelmeye başladı. BioWare yöneticisi Mike Gamble, dizinin konusu hakkında ilk detayları paylaştı. Daha önce düşünülenin aksine dizi, oyunların hikâyesini ekrana uyarlamayacak. Bunun yerine yeni bir hikâye anlatacak.

    Mass Effect Dizisi Oyunların Sonrasında Geçecek

    Mike Gamble, Mass Effect dizisinin oyunlarla aynı hikâyeyi anlatmayacağını, bunun yerine ana üçlemenin sonrasında geçen yeni bir hikâyeye odaklanacağını açıkladı. Oyunlar ile dizi arasında ne kadar sürelik bir atlama olacağını ise detaylandırmadı.

    Mass Effect dizisi Doug Jung öncülüğünde hazırlanıyor. Daha önce Simon Pegg ile birlikte Star Trek Beyond'un senaryosunu yazan, aynı zamanda Banshee ve Mindhunter gibi dizilerin de senarist ekibinde yer alan Jung, dizinin yürütücü yapımcısı ve dizi sorumlusu (showrunner) olacak. Dizinin senaryosunu ise Daniel Casey (Hızlı ve Öfkeli 9) yazıyor.

