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    Popüler VPN servisi NordVPN hacklendiğini itiraf etti

    Kullanıcıların çevrimiçi gizliliğini ve güvenliğini arttırmaya yardımcı olmak için hizmet veren popüler VPN servisi NordVPN, 2018 yılında hacklendiğini resmen duyurdu.
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    Güvenlik
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Popüler VPN servisi NordVPN hacklendiğini itiraf etti
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    Büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan NordVPN, çevrimiçi güvenliği ve gizliliği artırmaya yardımcı olan popüler VPN servislerinden biri diyebiliriz. Ancak yaşanan hack olayının ardından, şirketin kendi güvenliğini pek sağlayamadığı ortaya çıktı.

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    Kullanıcı bilgilerine erişilmediği belirtiliyor

    Hacklenme itirafı ise şirketin resmi blog sayfasında, uzun sayılabilecek bir süre sonrasına duyuruldu. Şimdiye kadar kullanıcılardan gizlenen bu ihlal, NordVPN'in Finlandiya sunucularında meydana geldi ve yetkisiz bir kişinin sunuculara uzaktan erişim yoluyla bağlandığı belirtiliyor. Şirket, sunucularında yer alan böyle bir uzaktan yönetim sisteminin farkında bile olmadığı iddiasında.

    Popüler VPN servisi NordVPN hacklendiğini itiraf etti
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    NordVPN her ne kadar, sunucularına erişen bilgisayar korsanı veya korsanlarının, kullanıcı kimlik bilgilerine ve verilerine ulaşmadığını belirtmiş olsa da, bunun ne denli doğru olduğu tartışmaya açık. Finlandiya dışındaki sunucularda herhangi bir güvenlik ihlalinin yaşanmadığını belirten şirket, kullanıcılarını verilerinin kötü ellere geçmediği konusunda rahatlatmaya çalışıyor.



    https://nordvpn.com/tr/blog/official-response-datacenter-breach/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa.
    Hiç bir vpn güvenli değil ki zaten. Hangimiz vpn kullanırken kendini güvende hissediyor acaba?
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