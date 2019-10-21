Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, önümüzdeki yıl 10'dan fazla 5G akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini açıkladı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin önümüzdeki yılki 5G akıllı telefon planları duyuruldu. Şirket CEO'su yaptığı açıklama ile 2020'de 10'dan fazla 5G telefon modeli çıkaracaklarını duyurdu.
    1 sa.
    246
    11
    1
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi, önümüzdeki yıl 10'dan fazla 5G akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Çin'deki akıllı telefon pazarındaki rekabet arttıkça Xiaomi'nin de hisse fiyatları düşmeye başladı. Şirket bu gidişatı, uygulamaya koyduğu 2020 planlarıyla ve 5G teknolojisini destekleyen akıllı telefon modelleriyle aşmayı hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung'un ekran altı kameraya sahip telefonu, 2020'nin ilk yarısında gelebilir"

    Huawei ile rekabet Xiaomi'yi zorluyor

    Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, geçtiğimiz Pazar günü Doğu Çin kasabası Wuzhen'deki Dünya İnternet Konferansı'nda konuşma yaptı. Jun, yaptığı konuşmada özellikle bir başka Çinli teknoloji şirketi Huawei ile yaşadıkları yoğun rekabete dikkat çekerken, 2020 yılında 10'dan fazla 5G destekli akıllı telefon piyasaya süreceklerini duyurdu. 5G desteğinin orta ve üst segmentteki cihazlarında artış göstereceğini belirten Jun, 4G modellerin de üretiminin devam edeceğini belirtti.

    Xiaomi, önümüzdeki yıl 10'dan fazla 5G akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini açıkladı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin özellikle Çin pazarındaki düşüşünün arkasında, ülke vatandaşlarının ABD ile olan ticaret savaşı nedeniyle Huawei'ye yönelmeleri ve milliyetçi bir tutum sergilemeleri yatıyor. Bununla birlikte Xiaomi'nin Avrupa pazarında ise yine iyi bir performans sergilediğini ve başarılı olduğunu söylemek mümkün. Zira 2019 yılının ilk çeyreğinde, Xiaomi'nin bir önceki yıl yüzde 6.5 olan Avrupa pazar payı yüzde 9.6'ya ulaştı ve şirket, bu bölgedeki en hızlı büyüyen telefon markalarından biri oldu.



    https://www.gizmochina.com/2019/10/21/xiaomi-over-10-5g-phones-next-year/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 25 dk.
    O zaman bi CC9 Pro alalım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Boeing faaliyet karı yüzde 40 düştü 41 dk. 2020 Skoda Octavia'nın tasarımı sızdırıldı 1 sa. Tamamen e-mürekkep ekranlı Hisense A5 geliyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi, önümüzdeki yıl 10'dan fazla 5G akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini açıkladı Sonraki Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda minik elektrikli aracını tanıtacak 2 sa. Set üstü televizyon kutuları çok fazla veri topluyor 3 sa. Google Stadia hizmetini kullanmak için Wi-Fi bağlantısı gerekecek 3 sa. iPhone fotoğraflarını ücretsiz olarak tam kalitede yedekleyen Google Fotoğraflar hatası düzeltiliyor 4 sa. Fortnite yeni macerasına hatalarla başladı 4 sa. Bitcoin fiyatı 2000 dolara düşebilir 5 sa. Katar, artan sıcaklıklar nedeniyle sokakları da soğutmayı planlıyor 5 sa. Huawei, ABD'li şirketlere 5G teknolojisini lisanslamak istiyor 6 sa. WhatsApp'ın bir sonraki güncellemesiyle birlikte gelecek yeni özellikler belli oldu 15 sa. NASA’nın başkanına göre Mars'taki ilk insan bir kadın olabilir 16 sa. Çinli uzay şirketi iSpace, tekrar kullanılabilir roketiyle SpaceX'e rakip olacak 16 sa. Avrupa’nın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali, Fransa’da hizmete girdi 17 sa. Antibiyotik içeren ağ yapıları geliştirildi 17 sa. Fossil Gen 5 güncellemesi, saatin iPhone ile arama yapabilen ilk Wear OS cihaz olmasını sağladı 18 sa. ABD'de blockchain alanında uzun vadeli iş alımları arttı 18 sa. Artık iOS kullanıcıları da Twitch yayıncılarına uygulama üzerinden abone olabiliyor 19 sa. Yılbaşından bu yana 7 bin 263 organ ve doku nakli yapıldı 20 sa. HTC Exodus 1s tam Bitcoin düğümünü 250 dolardan ucuza çalıştırabiliyor 20 sa. Blockchain ile tam uyumlu çalışabilen ilk telefon piyasaya sürülüyor 20 sa. Mazda gelecek yıl yenilikçi bir dizel motor piyasaya sürecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    iPhone 11 almak için heyecanlananlara dostça tavsiye: Sakin olun
    DH Forum
    Ekonomik krizdeki (!) Türkiye: iPhone 11 satış kuyruğu ve daha...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim