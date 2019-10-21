Xiaomi, önümüzdeki yıl 10'dan fazla 5G akıllı telefon modelini piyasaya süreceğini açıkladı

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Çin'deki akıllı telefon pazarındaki rekabet arttıkça Xiaomi'nin de hisse fiyatları düşmeye başladı. Şirket bu gidişatı, uygulamaya koyduğu 2020 planlarıyla ve 5G teknolojisini destekleyen akıllı telefon modelleriyle aşmayı hedefliyor.

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Huawei ile rekabet Xiaomi'yi zorluyor

Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, geçtiğimiz Pazar günü Doğu Çin kasabası Wuzhen'deki Dünya İnternet Konferansı'nda konuşma yaptı. Jun, yaptığı konuşmada özellikle bir başka Çinli teknoloji şirketi Huawei ile yaşadıkları yoğun rekabete dikkat çekerken, 2020 yılında 10'dan fazla 5G destekli akıllı telefon piyasaya süreceklerini duyurdu. 5G desteğinin orta ve üst segmentteki cihazlarında artış göstereceğini belirten Jun, 4G modellerin de üretiminin devam edeceğini belirtti.

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Xiaomi'nin özellikle Çin pazarındaki düşüşünün arkasında, ülke vatandaşlarının ABD ile olan ticaret savaşı nedeniyle Huawei'ye yönelmeleri ve milliyetçi bir tutum sergilemeleri yatıyor. Bununla birlikte Xiaomi'nin Avrupa pazarında ise yine iyi bir performans sergilediğini ve başarılı olduğunu söylemek mümkün. Zira 2019 yılının ilk çeyreğinde, Xiaomi'nin bir önceki yıl yüzde 6.5 olan Avrupa pazar payı yüzde 9.6'ya ulaştı ve şirket, bu bölgedeki en hızlı büyüyen telefon markalarından biri oldu.

https://www.gizmochina.com/2019/10/21/xiaomi-over-10-5g-phones-next-year/