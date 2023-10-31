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    Porsche, Google Maps’i arabalarına entegre edecek

    Almanya’nın Stuttgart merkezinde kurulan dünyaca ünlü spor araba markası Porsche, Google Yardım’ı ve Google Maps’i yeni üretilen arabalarına entegre edileceğini açıkladı.

    Porsche, Google Maps’i arabalarına entegre edecek

    Almanya’nın Stuttgart merkezinde kurulan dünyaca ünlü spor araba markası Porsche, Google Yardım’ı ve Google Maps’i arabalarına entegre edeceğini açıkladı.

    Geçtiğimiz hafta Alman şirketten yapılan açıklamada, bundan sonra yeni üretilen yeni model Porsche’lerde Google Maps ve Google Yardım arabaya eklenmiş ve entegre halde üretilecek.

    Porsche, Ocak ayında Volkswagen'in Cariad birimi ile yazılım araştırma ve geliştirme konusundaki işbirliğinin sona ermesinin ardından Google yazılımını otomobil kokpitine tamamen entegre etmeyi düşündüğünü de açıkladı.

    General Motors, Renault, Nissan ve Ford gibi otomobil üreticileri, Google Haritalar, Google Asistan ve diğer uygulamalar gibi özellikler sunan bir Google Otomotiv Hizmetleri (GAS) paketi aracılığıyla araçlarında yerleşik Google teknolojisini kullanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 16 saat önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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