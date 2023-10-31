Porsche, Google Maps’i arabalarına entegre edecek

Almanya’nın Stuttgart merkezinde kurulan dünyaca ünlü spor araba markası Porsche, Google Yardım’ı ve Google Maps’i arabalarına entegre edeceğini açıkladı.
Geçtiğimiz hafta Alman şirketten yapılan açıklamada, bundan sonra yeni üretilen yeni model Porsche’lerde Google Maps ve Google Yardım arabaya eklenmiş ve entegre halde üretilecek.
Porsche, Ocak ayında Volkswagen'in Cariad birimi ile yazılım araştırma ve geliştirme konusundaki işbirliğinin sona ermesinin ardından Google yazılımını otomobil kokpitine tamamen entegre etmeyi düşündüğünü de açıkladı.
General Motors, Renault, Nissan ve Ford gibi otomobil üreticileri, Google Haritalar, Google Asistan ve diğer uygulamalar gibi özellikler sunan bir Google Otomotiv Hizmetleri (GAS) paketi aracılığıyla araçlarında yerleşik Google teknolojisini kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.