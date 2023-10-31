Porsche, Google Maps’i arabalarına entegre edecek

Almanya’nın Stuttgart merkezinde kurulan dünyaca ünlü spor araba markası Porsche, Google Yardım’ı ve Google Maps’i arabalarına entegre edeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta Alman şirketten yapılan açıklamada, bundan sonra yeni üretilen yeni model Porsche’lerde Google Maps ve Google Yardım arabaya eklenmiş ve entegre halde üretilecek.

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Porsche, Ocak ayında Volkswagen'in Cariad birimi ile yazılım araştırma ve geliştirme konusundaki işbirliğinin sona ermesinin ardından Google yazılımını otomobil kokpitine tamamen entegre etmeyi düşündüğünü de açıkladı.

General Motors, Renault, Nissan ve Ford gibi otomobil üreticileri, Google Haritalar, Google Asistan ve diğer uygulamalar gibi özellikler sunan bir Google Otomotiv Hizmetleri (GAS) paketi aracılığıyla araçlarında yerleşik Google teknolojisini kullanıyor.

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