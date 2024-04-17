Tam Boyutta Gör Google Haritalar'a şarj istasyonlarını bulmayı ve istasyonlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi sağlayan özellikler ekleniyor. Google, şarj istasyonlarını kullanıcıların daha kolay bulabilmesi için yapay zekayı kullanarak kullanıcı yorumlarından elde ettiği bilgilerle sürücüleri bilgilendirecek.

Örnek olarak, bir otoparka girerken Google Haritalar, "Yer altı otoparkına girin ve çıkışa doğru işaretleri takip edin, çıkmadan önce sağa dönün" gibi yazılı talimatlar sunabilecek.

Tam Boyutta Gör

Şarj istasyonları hakkında daha fazla bilgi sunulacak

Bunun yanında Google, şarj cihazları hakkında daha fazla bilgi toplayacak. Kullanıcılar şarj cihazları hakkında yorum yaptıklarında, ne tür fişlerin (CCS veya NACS) mevcut olduğu ve bekleme süresinin ne kadar olduğu gibi ek bilgiler isteyecek. Böylece o şarj istasyonunu kullanacak diğer kullanıcılara daha fazla bilgi sunabilecek.

Tam Boyutta Gör

WhatsApp, yakın zamanda çevrimiçi olan kişilerinizi gösterecek 3 sa. önce eklendi

Google Maps ayrıca, yakındaki şarj cihazlarını, bunların gerçek zamanlı kullanılabilirlik durumlarını ve şarj hızlarını bir bakışta gösterecek. Bu güncelleme ilk olarak Google'ın yerleşik olduğu araçlara sunulacak ve bataryanın şarjı azaldığında bilgiler sürücülere otomatik olarak gösterilecek. Ayrıca çok duraklı yolculuklarda önerilen şarj noktaları eklenerek uzun mesafeli yolculuklar kolaylaşacak. Özellikler yakın zamanda kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Google Haritalar ile şarj istasyonlarını bulmak kolaylaşacak