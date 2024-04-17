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    Anlık Bildirim

    Google Haritalar ile şarj istasyonlarını bulmak kolaylaşacak

    Google Haritalar'a şarj istasyonlarını bulmayı kolaylaştıran ve istasyonlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi sağlayan yeni özellikler ekleniyor.              
    Google Haritalar ile şarj istasyonlarını bulmak kolaylaşacak Tam Boyutta Gör
    Google Haritalar'a şarj istasyonlarını bulmayı ve istasyonlar hakkında daha fazla bilgi edinmeyi sağlayan özellikler ekleniyor. Google, şarj istasyonlarını kullanıcıların daha kolay bulabilmesi için yapay zekayı kullanarak kullanıcı yorumlarından elde ettiği bilgilerle sürücüleri bilgilendirecek. 

    Örnek olarak, bir otoparka girerken Google Haritalar, "Yer altı otoparkına girin ve çıkışa doğru işaretleri takip edin, çıkmadan önce sağa dönün" gibi yazılı talimatlar sunabilecek.

    Google Haritalar ile şarj istasyonlarını bulmak kolaylaşacak Tam Boyutta Gör

    Şarj istasyonları hakkında daha fazla bilgi sunulacak

    Bunun yanında Google, şarj cihazları hakkında daha fazla bilgi toplayacak. Kullanıcılar şarj cihazları hakkında yorum yaptıklarında, ne tür fişlerin (CCS veya NACS) mevcut olduğu ve bekleme süresinin ne kadar olduğu gibi ek bilgiler isteyecek. Böylece o şarj istasyonunu kullanacak diğer kullanıcılara daha fazla bilgi sunabilecek. 

    Google Haritalar ile şarj istasyonlarını bulmak kolaylaşacak Tam Boyutta Gör

    Google Maps ayrıca, yakındaki şarj cihazlarını, bunların gerçek zamanlı kullanılabilirlik durumlarını ve şarj hızlarını bir bakışta gösterecek. Bu güncelleme ilk olarak Google'ın yerleşik olduğu araçlara sunulacak ve bataryanın şarjı azaldığında bilgiler sürücülere otomatik olarak gösterilecek. Ayrıca çok duraklı yolculuklarda önerilen şarj noktaları eklenerek uzun mesafeli yolculuklar kolaylaşacak. Özellikler yakın zamanda kullanıcılara sunulmaya başlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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