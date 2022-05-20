Porsche, Türkiye'nin ilk batarya onarım merkezini hayata geçirdi

Türkiye'de elektrikli araç çeşitliliği her geçen gün artıyor. Ancak elektrikli araçları getirmek kadar sonrasında verilen destek de önemli. Bu kapsamdaki markalardan biri olan Porsche, Türkiye’de elektrikli otomobil ekosisteminin geliştirilmesi için yatırım yapmaya devam ediyor.

2019 yılından bu yana geçekleştirdiği şarj istasyonları yatırımıyla ülkemizde elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran ilk otomobil markası olan Porsche, şimdi de Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini Doğuş Oto Kartal’da yer alan Porsche servisinde hizmete aldı.

Batarya onarım maliyeti ve süresi azalacak

Batarya onarım merkezi hakkında bilgiler veren Porsche Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Süleyman Bulut Ejder,

“Bu tesis diğer ülkelere de hizmet verecek şekilde tasarlandı. Bir elektrikli araç bataryasına, alt parçalarına kadar onarım hizmeti verebiliyoruz. Arıza veya kaza durumunda değişmesi gereken bataryalar için maliyetleri azaltacak, onarım sürelerini kısaltacağız. Porsche ekibi olarak edindiğimiz tecrübeyle gelecekte bu tesis Audi, Volkswagen, SEAT, CUPRA ve Skoda markalarına da hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

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Bu tesiste bataryaların kullanılmayacak parçalarının geri dönüşümüyle ilgili çalışma başlattıklarını belirten Süleyman Bulut Ejder,

“Aynı zamanda geri dönüşüme gitmeyecek kullanılabilir batarya modüllerinin, acil servis araçlarımızda bataryası biten araçların sarj edilmesi veya tesislerimizde elektrik kesintilerinde yararlanmak üzere elektrik enerjisi depolama sürecinde kullanılmasıyla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

3 batarya onarım merkezi daha kuracak

Süleyman Bulut Ejder, Porsche’nin yatırım planları hakkında da konuşarak “Porsche markası olarak e-mobilite dönüşüm sürecinde hazırlıklara 2019 sonunda müşterilerimize sunulacak şarj altyapısının çalışmalarıyla başladık. Bu kapsamda 2020 yılında müşterilerimizin ve tüm elektrikli araç kullanıcıları için 7.8 milyon TL yatırımla Türkiye çapında 100 adet sarj istasyonunu ve 320KW DC Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonunu kurduk.

Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezi yatırımı dışında 2022 Yılında da 88 AC sarj istasyonunu, 6 adet yüksek hızlı 320KW DC hızlı sarj istasyonunu ve 3 batarya onarım merkezini daha hizmete sunmayı planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Porsche, Türkiye'nin ilk batarya onarım merkezini hayata geçirdi