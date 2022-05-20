Renault Scenic Vision konsepti tanıtıldı: Hidrojen desteğine sahip elektrikli crossover

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Renault, bir süredir ipucu görsellerini paylaştığı hidrojen yakıtlı otomobil konseptini resmi olarak tanıttı. Yeni konsept, 'Renault Scenic Vision' olarak adlandırılmış. Ancak uzun yıllardır MPV formuyla tanıdığımız Scenic ismi bu yeni modelle birlikte artık crossover pazarında anılacak.

Renault Scenic Vision teknik özellikleri

Uzunluk: 4490mm

Genişlik: 1900mm

Yükseklik: 1590mm

Aks mesafesi: 2835mm

Jantlar: 21 inç

Lastikler: 235/45 R21

Ağırlık: 1700 kg

Enerji: hibrit (elektrik-hidrojen)

Motor: 160 kW senkron motor

Yakıt hücresi: 16 kW

Batarya: 40 kWsa

Renault Scenic Vision, 2024 yılında üretime girecek modelin ön gösterimi olarak karşımızda. Daha önce düşünülenin aksine içten yanmalı motora değil de bir elektrik motoruna sahip olan konsept otomobilde menzil uzatıcı olarak hidrojen yakıt hücresi de görev yapıyor.

Hem şarj süresini hem de karbon ayak izini düşürmek için kullanılan 'H2-Tech' güç aktarma sisteminde ön aks üzerine yerleştirilen 215 beygirlik bir elektrik motoru mevcut. Bunun yanı sıra 16 kW'lık menzil uzatıcı hidrojen yakıt hücresi ve 40 kWsa'lik batarya paketi de listede. Renault, bu hibrit kurulum sayesinde yarı yarıya daha hafif bir batarya kullanarak aynı menzili elde etmeyi başarmış.

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Fransız üretici, Scenic Vision'ın sıradan bir bataryalı elektrikli araca (BEV) kıyasla yüzde 75 oranında daha az karbon ayak izine sahip olduğunu iddia ediyor. 2030'dan sonra hidrojen yakıt istasyonları yaygınlaştığında, Renault, sadece 5 dakikada doldurulabilen hidrojen ile birlikte 800 kilometreye kadar menzil hedefliyor.

Renault Scenic Vision konsepti 4490 mm uzunluğa, 1900 mm genişliğe, 1590 mm yüksekliğe ve 2835 mm aks mesafesine sahip. Bu ölçülerle tamamen elektrikli kardeşi Megane E-Tech'ten daha büyük bir model olduğunu söylemek mümkün. Konseptin ağırlığı da 1700 kg olarak açıklandı.

Tasarım

Tasarım tarafında Renault Scenic Vision konsepti keskin çizgileri ve fütüristik detaylarıyla oldukça agresif bir görünüm çiziyor. Kaslı ön kaput, dört ana üniteden oluşan ince ön farlar, aydınlatmalı logo ve tampon kenarlarındaki üçgen biçimli LED aydınlatmalar dikkat çekiyor.

Yandan bakıldığında ise daha çok hatchback modelleri andıran bir silüet karşımıza çıkıyor. Bu alanda yüksek ve belirgin bir omuz çizgisi, dijital yan aynalar, çerçevesiz yan camlar, oldukça farklı tasarıma sahip 21 inç jantlar ve dinamik C sütunu göze çarpıyor. Arkada ise sportif bir spoyler ile bumerang şekilli stoplardan oluşan görece daha sade bir hava hakim.

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Şirket tarafından belirtilene göre dış tasarım yüzde 90 oranında seri üretime hazır. İç mekan ise adeta camdan yapılmış gibi bir görüntü çizen detayları, kolonsuz direksiyonu ve konsol boyunca sıralanmış küçük kare ekranlarıyla çok daha fütüristik görünüyor. Bunun yanı sıra konsolun üst tarafında da boylu boyunca uzanan bir ekran karşımıza çıkıyor.

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Fransız üretici, Renault Scenic Vision konseptinde sürdürülebilirliğe önem vermiş. Bu kapsamda, kullanılan malzemelerin yüzde 70'inin geri dönüştürülmüş, yüzde 95'inin geri dönüştürülebilir olduğu açıklandı. Deri kullanılmayan iç mekanda döşeme malzemesi olarak geri dönüştürülmüş düşük karbonlu polyester kullanılmış.

Renault Scenic Vision konsepti, Fransız otomotiv devinin 2030'lu yıllara yönelik hidrojen teknolojisini de merkezine alan vizyonunu gözler önüne seriyor. Öte yandan, 2024 yılında tamamen elektrikli araç olarak üretilecek Renault Scenic, tıpkı Megane E-Tech gibi CMF-EV platformunu kullanacak. Konseptle birlikte tanıtılan menzil uzatıcı hidrojen teknolojisini ise 2030'a kadar üretim tarafında görmeyeceğiz gibi görünüyor.

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Renault Scenic Vision tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri