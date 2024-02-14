Nissan Juke'a önemli güncellemeler geldi!

Nissan, güncellenmiş Juke modelini İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretime aldı. Göze çarpan ilk detaylar arasında yeni sarı renk seçeneği, iç mekanda kalite ve konfor anlamında iyileştirmeler, N-Sport versiyonunun tanıtılması gibi şeyler yer alıyor!



Güncellenen Juke'un sarı rengi, ilk nesil Juke'takini andırıyor olsa da ton anlamında biraz farkı mevcut. Aracın bu yeni renk seçeneğine ek olarak yeniden tasarlanan orta konsol ve gösterge paneli kısımları da dikkat çekiyor. Orta konsolda eskisine göre belirgin miktarda büyüyen multimedya ekranı farkediliyor.

N-Sport donanımı seçilecek olursa da aracın sarı gövde renginin karşısında siyah renkli tavan, jantlar, kapı kolları, çamurluk ekleri ve A-B sütunları gibi kontrast detayları da gelmiş oluyor. Araca geri gelen sarı renk seçeneğiyle ilgili olarak da firmanın üst düzey bölge yetkililerinden Arnaud Charpentier, "Juke'un ikinci neslini tanıttığımızda en çok gelen soru 'Sarı renk seçeneği olacak mı?' idi. Biz de Juke müşterilerimizden gelen böylesine net bir talebi geri çeviremezdik. Bu sebepten ötürü Juke'un güncellenme aşamasında bu fırsatı değerlendirmiş olduk. Tabii buna ek olarak araçta konforu ve genel ambiyansı iyileştiren birçok detay daha bu güncelleme ile geldi." cümlelerini kuruyor.

Tam Boyutta Gör Aracın iç mekanına baktığımızda ise 12.3 inç boyutundaki yeni multimedya ekranının sürücüye doğru biraz açılı konumlandırıldığını görüyoruz. Bu sayede sürücünün ekrana erişimi kolaylaştırılırken, hem de kokpitte daha iyi bir hissiyat yakalanmış oluyor. Ayrıca ekranda "widgets" özelliği de mevcut. Bu sayede sürücü ve yolcular sık kullandıkları uygulamaların kısayollarını ana sayfaya ekleyerek özelleştirmeler yapabilecekler.

Bu yeni ekranla birlikte araçta mevcutta bulunan kablosuz Apple CarPlay bağlantı özelliğine kablosuz Android Auto bağlantı özelliği de eklenmiş oluyor. Ekranın araç hareket etmez vaziyetteyken USB'den video oynatabiliyor olması da güzel bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Nissan ayrıca yeni multimedya sisteminin ses tanıma özelliğinin oldukça kabiliyetli olduğunu da belirtiyor. İç mekanda kullanılan yeni deri hissiyatı veren yumuşak malzemelerin de bu yeni ekranla birlikte yine iç mekandaki hissiyatı iyileştiren detaylardan olduğunu söyleyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Yenilenen Juke'un dijital gösterge paneli de 12.3 inç boyutuna ulaşmış. Bu TFT ekran, 1920x720 piksel çözünürlük sunuyor ve birçok çeşitli menüye sahip. Tasarım olarak da iki farklı düzene sahip olan ekran, birinci düzeninde iki yuvarlak gösterge ve bunların ortasında yol bilgisayarı sunarken, ikinci düzende açılı konumlandırılmış ve üç boyutlu hissiyatı veren bir çift yuvarlak göstergeye sahip oluyor. Yuvarlak göstergelerin arasında kalan kısımda ise sürücü navigasyon, sürüş ekonomisi, ses sistemi bilgileri, lastik basınçları vb. çok çeşitli bilgileri görebiliyor. Ekranın kontrolleri ise direksiyon simidi üzerinden yapılıyor.

Aracın yeni N-Sport donanım seviyesinde iç mekan boyunca koltuklar vb. birçok kısımda sarı dikiş detayları, Alcantara koltukların üst kısmında Juke yazıları gibi sportif detaylar da görülüyor. Ayrıca N-Sport'un dışındaki donanım seçenekleri olan N-Connecta, N-Design ve Tekna donanımlarında da yeni ve daha konforlu koltuklar kullanılmış.

Nissan'ın güncellenen Juke'da yaptığı iyileştirmeler saymakla bitmiyor diyebiliriz. Aracın genişletilen torpido kutusu, 7.8 litrelik bir hacim sunmaya başlamış. Kol dayama ünitesi de eskisinden daha destekleyici olacak şekilde yeniden tasralanmış. Kol dayamanın altında kalan alanda ise 3 adet kart konulabilecek kadar bir kartlık gibi detaylar da yer alıyor. Güncellenen Juke, tüm donanım seçeneklerinde elektronik park freni de sunuyor. N-Connecta adlı donanım seviyesinden itibaren de kablosuz şarj ünitesinin standart olarak geldiğini görüyoruz. Aracın ön panelinde hem USB-A hem USB-C soketlerinin yer alıyor olması da yine güzel detaylardan.

Araca yeni sarı renk eklenmesine ek olarak, sedefli beyaz rengin tonu da biraz değişmiş. Buna ek olarak metalik siyah renkte de bir formül değişikliği olmuş ve biraz daha koyulaşmış. Dış mekanda bunlara ek olarak yeni jant seçenekleri de mevcut. Bu seçenekler arasında aerodinamik özellikleri iyileştirilmiş 19 inç'lik sportif bir seçenek de yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Güncellenen Juke, şeritten ayrılma yardımcısı özelliğini standart olarak bulundururken, acil durum şerit takibini bir opsiyon olarak sunuyor. Bu sistem, araç şeridinden ayrılmak üzereyken direksiyondan bir titreşim göndererek sürücüyü uyarıyor. Eğer bir düzeltme olmazsa, uyarının ardından da gereken düzeltmeyi araç kendisi yapıyor ve şeridine tekrar giriyor. Buna ek olarak geri görüş kamerasında da 0.3 megapiksellik çözünürlük 1.3 megapiksele artırılmış ve gece görüş kabiliyeti de iyileşme olmuş. N-Connecta donanımından itibaren de araçta kuşbakışı kamera özelliği yer alıyor.

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Juke'un motor seçenekleri arasında ise 2 seçenek yer alıyor. Bunlardan birisi Juke Hybrid oluyor. Bu hibrit seçenekte 95 beygir güç ve 148 Nm tork üreten bir benzinli Nissan motoru ile 50 beygir güç ve 205 Nm tork üreten bir elektrik motoru yer alıyor. Bu sistemde 15 kW yüksek voltajlı bir jeneratör ile 1.2 kWh'lık sıvı soğutmalı batarya da bulunuyor.

Aracın diğer motor seçeneği ise 1.0 litrelik 3 silindirli DIG-T kodlu motor oluyor. Bu motor 117 beygir güç ile 180 Nm tork (Overtorque özelliği ile anlık 200 Nm sunabilme özelliği mevcut) üretiyor. Şanzıman seçenekleri ise 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT çift kavramalı otomatik şanzıman şeklinde.

Yakıt tüketim değerleri Juke DIG Juke Hybrid 5.8-6.2 litre/100 km 4.7-4.9 litre/100km

Tüm bu güncellemelerin ardından Nissan Juke, İngiltere fabrikasındaki 13 yıllık üretimini sürdürmeye devam ediyor ve 2010 yılından bu yana da bu araçtan 1.3 milyon adet üretildi.

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Nissan Juke, hem içten hem de dıştan önemli güncellemeler kazandı