Nissan Juke'a önemli güncellemeler geldi!

Nissan, güncellenmiş Juke modelini İngiltere'deki Sunderland fabrikasında üretime aldı. Göze çarpan ilk detaylar arasında yeni sarı renk seçeneği, iç mekanda kalite ve konfor anlamında iyileştirmeler, N-Sport versiyonunun tanıtılması gibi şeyler yer alıyor!
Güncellenen Juke'un sarı rengi, ilk nesil Juke'takini andırıyor olsa da ton anlamında biraz farkı mevcut. Aracın bu yeni renk seçeneğine ek olarak yeniden tasarlanan orta konsol ve gösterge paneli kısımları da dikkat çekiyor. Orta konsolda eskisine göre belirgin miktarda büyüyen multimedya ekranı farkediliyor.
N-Sport donanımı seçilecek olursa da aracın sarı gövde renginin karşısında siyah renkli tavan, jantlar, kapı kolları, çamurluk ekleri ve A-B sütunları gibi kontrast detayları da gelmiş oluyor. Araca geri gelen sarı renk seçeneğiyle ilgili olarak da firmanın üst düzey bölge yetkililerinden Arnaud Charpentier, "Juke'un ikinci neslini tanıttığımızda en çok gelen soru 'Sarı renk seçeneği olacak mı?' idi. Biz de Juke müşterilerimizden gelen böylesine net bir talebi geri çeviremezdik. Bu sebepten ötürü Juke'un güncellenme aşamasında bu fırsatı değerlendirmiş olduk. Tabii buna ek olarak araçta konforu ve genel ambiyansı iyileştiren birçok detay daha bu güncelleme ile geldi." cümlelerini kuruyor.
Bu yeni ekranla birlikte araçta mevcutta bulunan kablosuz Apple CarPlay bağlantı özelliğine kablosuz Android Auto bağlantı özelliği de eklenmiş oluyor. Ekranın araç hareket etmez vaziyetteyken USB'den video oynatabiliyor olması da güzel bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Nissan ayrıca yeni multimedya sisteminin ses tanıma özelliğinin oldukça kabiliyetli olduğunu da belirtiyor. İç mekanda kullanılan yeni deri hissiyatı veren yumuşak malzemelerin de bu yeni ekranla birlikte yine iç mekandaki hissiyatı iyileştiren detaylardan olduğunu söyleyebiliriz.
Aracın yeni N-Sport donanım seviyesinde iç mekan boyunca koltuklar vb. birçok kısımda sarı dikiş detayları, Alcantara koltukların üst kısmında Juke yazıları gibi sportif detaylar da görülüyor. Ayrıca N-Sport'un dışındaki donanım seçenekleri olan N-Connecta, N-Design ve Tekna donanımlarında da yeni ve daha konforlu koltuklar kullanılmış.
Nissan'ın güncellenen Juke'da yaptığı iyileştirmeler saymakla bitmiyor diyebiliriz. Aracın genişletilen torpido kutusu, 7.8 litrelik bir hacim sunmaya başlamış. Kol dayama ünitesi de eskisinden daha destekleyici olacak şekilde yeniden tasralanmış. Kol dayamanın altında kalan alanda ise 3 adet kart konulabilecek kadar bir kartlık gibi detaylar da yer alıyor. Güncellenen Juke, tüm donanım seçeneklerinde elektronik park freni de sunuyor. N-Connecta adlı donanım seviyesinden itibaren de kablosuz şarj ünitesinin standart olarak geldiğini görüyoruz. Aracın ön panelinde hem USB-A hem USB-C soketlerinin yer alıyor olması da yine güzel detaylardan.
Araca yeni sarı renk eklenmesine ek olarak, sedefli beyaz rengin tonu da biraz değişmiş. Buna ek olarak metalik siyah renkte de bir formül değişikliği olmuş ve biraz daha koyulaşmış. Dış mekanda bunlara ek olarak yeni jant seçenekleri de mevcut. Bu seçenekler arasında aerodinamik özellikleri iyileştirilmiş 19 inç'lik sportif bir seçenek de yer alıyor.
Juke'un motor seçenekleri arasında ise 2 seçenek yer alıyor. Bunlardan birisi Juke Hybrid oluyor. Bu hibrit seçenekte 95 beygir güç ve 148 Nm tork üreten bir benzinli Nissan motoru ile 50 beygir güç ve 205 Nm tork üreten bir elektrik motoru yer alıyor. Bu sistemde 15 kW yüksek voltajlı bir jeneratör ile 1.2 kWh'lık sıvı soğutmalı batarya da bulunuyor.
Aracın diğer motor seçeneği ise 1.0 litrelik 3 silindirli DIG-T kodlu motor oluyor. Bu motor 117 beygir güç ile 180 Nm tork (Overtorque özelliği ile anlık 200 Nm sunabilme özelliği mevcut) üretiyor. Şanzıman seçenekleri ise 6 ileri manuel veya 7 ileri DCT çift kavramalı otomatik şanzıman şeklinde.
|Juke DIG
|Juke Hybrid
|5.8-6.2 litre/100 km
|4.7-4.9 litre/100km
Tüm bu güncellemelerin ardından Nissan Juke, İngiltere fabrikasındaki 13 yıllık üretimini sürdürmeye devam ediyor ve 2010 yılından bu yana da bu araçtan 1.3 milyon adet üretildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.