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    Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili Leapmotor T03'ün fiyatı açıklandı

    Çinli elektrikli otomobil Leapmotor T03'ün Türkiye fiyatı açıklandı. Ulu Motor temsilciliğinde satılacak olan T03, mart ayına özel sabit fiyat garantisiyle ön siparişe açıldı. İşte detaylar:
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    leapmotor t03 türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Ulubaşlar Grubu'nun otomotiv şirketi Ulu Motor, Kasım 2021’de SKYWELL ile başlattığı elektrikli otomobil marka temsilciliklerine Mart 2023 itibarıyla Çinli Leapmotor’un Türkiye distribütörlüğünü de ekledi. Leapmotor’un Türkiye’ye ithal edilecek ilk modeli, 5 kapılı şehir otomobili T03 olarak belirlenirken araç için mart ayına özel, 699.000 TL’lik sabit fiyat garantisiyle ön siparişler alınmaya başlandı.

    Nisan 2023 itibarıyla ön siparişi alınan ilk Leapmotor T03 teslimatları gerçekleştirilecek. 80 kW’lik gücü, 41.3 kW/h’lık bataryası ve 417 km’ye varan şehir içi menziliyle (WLTP City) Leapmotor T03, açıklanan ön satış fiyatıyla Türkiye pazarında satışa sunulan en ekonomik elektrikli otomobil özelliğiyle de dikkat çekiyor.

    Leapmotor T03, özellikleriyle neler sunuyor❓

    3620 mm’lik uzunluğu, 1652 mm’lik genişliği ve 1577 mm’lik yüksekliğiyle, şehir içi kullanım odağında tasarlanan Leapmotor T03, sade ve akıcı ön tasarımına ek olarak sempatik ifadesiyle yollarda dikkat çeken bir duruş sergiliyor. Gerektiğinde şehirler arası yolculukları da mümkün kılan teknolojileri barındıran Leapmotor T03, 36 dakikalık sürede yüzde 30’dan yüzde 80’e, 45 kW’lık hızlı DC şarj istasyonlarında bataryalarını doldurabiliyor.

    En ucuz elektrikli: Leapmotor T03'ün Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    80 kW maksimum güç ve 158 Nm maksimum tork değerleri sunan güç paketi, yüzde 92,6’ya varan verimliliğe sahip, markanın kendi geliştirdiği entegre elektrikli sürüş sistemiyle yolculukların sessiz ve konforlu olmasını sağlıyor. 41.3 kWsa'lik bataryasıyla WLTP City ölçümlerine göre şehir içinde 417 km’ye uzanan menzil sağlayabilen Leapmotor T03; Spor, Standart ve Ekonomik olmak üzere 3 sürüş moduyla seyahat imkanı veriyor. Dört tekerlekte yer alan disk frenler sayesinde de performans, güvenli bir şekilde dizginleniyor.

    Diğer modeller de sırada

    Ulu Motor Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ulubaş, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

    “Kasım 2021’de SKYWELL ile başlattığımız elektrikli otomobil marka temsilciliklerine Mart 2023 itibarıyla bir yenisini, Leapmotor ile ekledik. Türkiye pazarındaki elektrikli mobilite çözümlerine, uygun fiyatlı Leapmotor T03’ü sunarak önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Normalde liste fiyatı 749 bin TL olan ve 417 km’ye ulaşan menziliyle dikkat çeken elektrikli Leapmotor T03 için düzenlediğimiz avantajlı ön satış kampanyasının yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. Ön sipariş veren müşterilerimizin araçlarını online olarak canlı bir şekilde takip edecekleri bir alanı da https://leapmotortr.com/ adresli web sitemize de konumlandırdık. T03 ile başladığımız model atağımızı, 2023’ün üçüncü çeyreği gibi elektrikli SUV C11 ve elektrikli sedan C01 modelleriyle genişletmeyi hedefliyoruz”

    Leapmotor hakkında

    En ucuz elektrikli: Leapmotor T03'ün Türkiye fiyatı açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Tüm tüketicilere en iyi akıllı mobilite deneyimini sunmaya çalışan, Hangzhou, Çin merkezli lider bir akıllı elektrikli otomobil şirketi olan Leapmotor, elektronik ve yapay zeka teknolojilerinde yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip birinci sınıf mühendis ve vizyon sahibi bir girişimci olan Zhu Jiangming tarafından 2015 yılında kuruldu.

    Kullanıcılarına en rafine mobilite deneyimini sunmayı misyon edinen Leapmotor, kuruluşundan günümüze elektrikli otomobilleri, elektronik ürünler olarak ele alıyor. Leapmotor, Çin merkezli tek saf elektrikli araç şirketi olma iddiasıyla eksiksiz Ar-Ge yetenekleriyle araçlarındaki tüm temel sistemleri ve elektronik bileşenleri kendi bünyesinde tasarlıyor ve üretiyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 22 saat önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

    Profil resmi
    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 2 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 2 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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