Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili Leapmotor T03'ün fiyatı açıklandı

Nisan 2023 itibarıyla ön siparişi alınan ilk Leapmotor T03 teslimatları gerçekleştirilecek. 80 kW’lik gücü, 41.3 kW/h’lık bataryası ve 417 km’ye varan şehir içi menziliyle (WLTP City) Leapmotor T03, açıklanan ön satış fiyatıyla Türkiye pazarında satışa sunulan en ekonomik elektrikli otomobil özelliğiyle de dikkat çekiyor.
Leapmotor T03, özellikleriyle neler sunuyor❓
3620 mm’lik uzunluğu, 1652 mm’lik genişliği ve 1577 mm’lik yüksekliğiyle, şehir içi kullanım odağında tasarlanan Leapmotor T03, sade ve akıcı ön tasarımına ek olarak sempatik ifadesiyle yollarda dikkat çeken bir duruş sergiliyor. Gerektiğinde şehirler arası yolculukları da mümkün kılan teknolojileri barındıran Leapmotor T03, 36 dakikalık sürede yüzde 30’dan yüzde 80’e, 45 kW’lık hızlı DC şarj istasyonlarında bataryalarını doldurabiliyor.
Diğer modeller de sırada
Ulu Motor Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Ulubaş, konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:
“Kasım 2021’de SKYWELL ile başlattığımız elektrikli otomobil marka temsilciliklerine Mart 2023 itibarıyla bir yenisini, Leapmotor ile ekledik. Türkiye pazarındaki elektrikli mobilite çözümlerine, uygun fiyatlı Leapmotor T03’ü sunarak önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Normalde liste fiyatı 749 bin TL olan ve 417 km’ye ulaşan menziliyle dikkat çeken elektrikli Leapmotor T03 için düzenlediğimiz avantajlı ön satış kampanyasının yoğun ilgi görmesini bekliyoruz. Ön sipariş veren müşterilerimizin araçlarını online olarak canlı bir şekilde takip edecekleri bir alanı da https://leapmotortr.com/ adresli web sitemize de konumlandırdık. T03 ile başladığımız model atağımızı, 2023’ün üçüncü çeyreği gibi elektrikli SUV C11 ve elektrikli sedan C01 modelleriyle genişletmeyi hedefliyoruz”
Leapmotor hakkında
Kullanıcılarına en rafine mobilite deneyimini sunmayı misyon edinen Leapmotor, kuruluşundan günümüze elektrikli otomobilleri, elektronik ürünler olarak ele alıyor. Leapmotor, Çin merkezli tek saf elektrikli araç şirketi olma iddiasıyla eksiksiz Ar-Ge yetenekleriyle araçlarındaki tüm temel sistemleri ve elektronik bileşenleri kendi bünyesinde tasarlıyor ve üretiyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez