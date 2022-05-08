Portekiz'de ilk kez Bitcoin ile ev satışı yapıldı

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Kripto para birimleri hemen hemen birçok alanda kullanılmaya başladı. Bu kez elde edilen bilgilere göre; Portekiz’de bir daire, ilk kez FIAT paraya çevrilmeden doğrudan Bitcoin (BTC) ödenerek satın alındı.

Yerel gazete Idealista’nın haberine göre ülkede bir ilk gerçekleşti. Bazı ek adımlar gerektirse de, ülkede ilk kez bir gayrimenkul doğrudan Bitcoin ödenerek satın alındı. Gayrimenkul, yaklaşık 108.000 dolara karşılık gelen 3 BTC’ye satıldı.

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Ayrıca kripto ile gayrimenkul satın almak, geçtiğimiz aya kadar alıcıların önce varlıklarını euroya çevirmesini gerektiriyordu. Bunun yanında ülkenin noter yasası, doğrudan kripto ile yapılan gayrimenkul satışları için tapuların nasıl oluşturulacağına dair net kurallar belirlemiş durumda.

Satışa katılan emlak şirketi Zome konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu tapu tarihi bir dönüm noktasını temsil ediyor, dijital bir varlığın fiziksel bir varlığa, euroya çevrilmeden transferini temsil ediyor.”

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Portekiz'de ilk kez Bitcoin ile gayrimenkul satışı yapıldı