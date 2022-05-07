Nvidia, kripto para madenciliği sebebiyle 5.5 milyon dolar ceza ödeyecek

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Nvidia, kripto madenciliğin başlamasından bu yana GPU satışlarından büyük gelirler kazanmaya devam ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto gelirleri konusunda yeterli bilgi vermediği gerekçesiyle Nvidia'ya 5,5 milyon dolar para cezası kestiğini açıkladı.
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Nvidia'nın oyun bölümünün 2018 yılının çeyrek gelirlerinde büyük bir gelir artışı yaşadığını ancak bu artışa etki eden madencilik satışları konusunda hissedarlarına herhangi bir bilgi vermediğini tespit eden SEC, yaşanan durumun yatırımcıları belirsizliğe ve bunun sonucunda kötü yatırımlara yöneltebileceğini söyledi.
SEC tarafından yürütülen araştırmada toplanan bulgulara herhangi bir yanıt vermekten kaçınan şirket, 5,5 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Verilen cezanın, 2022 yılının ilk çeyreğinde 7,6 milyar dolarlık bir gelir bildiren Nvidia için oldukça küçük olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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