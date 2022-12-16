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    Power House'dan video girişimlerine 10 milyon

    Key Networks Group çatısı altında kurulan, video yayıncılığı alanında yaptığı yatırımlarla dijital altyapıların gelişmesini ve ekosistemin büyümesini hedefleyen Power House, Türkiye’de ve Dünya’da....
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    Power House'dan video girişimlerine 10 milyon Tam Boyutta Gör

    Teknoloji ve video yayıncılığı alanında çok sayıda şirketi çatısında bulunduran Key Networks Group’un video yayıncılarına yönelik yatırım yapan şirketi Power House, dört önemli yatırım yaptı. Ollang, Cineshort, Deepzen ve Başlat’a yatırım yapıldı. Bu projelerin geniş kitlelere ulaşması sağlanacak.

    Hangi girişimlere yatırım yapıldı?

    Ollang, video ve audio içerikleri için uçtan uca alt yazı ve dublaj teknolojileri sağlayan bir teknoloji girişimi. TV/Film şirketleri, Youtube Creator'ları, E-learning platformlarına AI Dubbing teknolojilerini sunarak içeriklerini milyonlarca izleyiciyle buluşturmalarına imkan sağlıyor.

    Cineshort, gün içerisindeki kısa vakitlere nefis filmler sığdırılan yeni nesil streaming platformu olarak faaliyet gösteriyor. Dikkat süresi kısa olup içerikte kalite arayanlar için Cineshort yeni bir eğlence alanı olma özelliği taşıyor. Uygulama mağazalarından indirip ücretsiz kayıt olabilir, nefis filmler keşfedebilirsiniz.

    DeepZen, metninizi doğal sesin duygu, tonlama ve ritmiyle zenginleştirilmiş ses içeriğine dönüştürüyor. Sesli kitaplar, reklam, pazarlama, marka sesleri ve podcasting, oyun ve sanal asistanlar dahil olmak üzere diğer sesli içerik türleri için dijital ses çözümleri üretiyor.

    Başlat, Türkiye'nin ücretsiz dijital içerik ve yayın platformu olarak %100 yerli sermaye ile kuruldu. İçerisinde 6000 saatten fazla premium film ve dizi içeriği bulundurmasının yanında 7/24 yayın yapan kendi kanallarıyla birlikte ulusal TV ve radyo kanallarına erişebiliyorsunuz. Sadece Başlat’a özel spor, magazin, eğlence programları da bulunuyor. Ayrıca yüzbinlerce kısa video ile kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunmayı da amaçlıyor.

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Power House Kurucu Ortağı Enes Usta, “Parlak iş planları olan girişimciler ile yenilikçi çözümler ortaya koymuş girişimlere yatırım yapıyor ve onlara her türlü büyüme desteğini sağlıyoruz. Power House olarak 2022 içinde önemli yatırımlar yaptık. Önümüzdeki yıl için 10 milyon dolarlık bir kaynak ayırdık ve gelecek dönemlerde yenilikçi fikir ve iş modellerine yaptığımız yatırım miktarını artırmayı da düşünüyoruz. Burada teknoloji geliştirme, strateji oluşturma, pazarlama ve iş geliştirme desteği sunma gibi alanlarda önemli katkılar sunuyoruz” dedi.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 2 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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