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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PowerBeats Pro yeni renk seçenekleriyle 9 Haziran’da satışta

    Apple'ın sahipliğindeki Beats, PowerBeats Pro modeli için yeni renk seçenekleri tanıttı. Tanıtımda anlaşma içinde olduğu FaZe Clan'dan faydalanan firma, cihazları drone ile teslim etti.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    PowerBeats Pro yeni renk seçenekleriyle 9 Haziran’da satışta
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    Beats PowerBeats Pro geçen yıl Nisan ayında tanıtılmıştı ve firmanın ilk tamamen kablosuz kulaklığı olarak katalogda bulunuyordu. Aksesuar ilk olarak dört farklı renk seçeneğine sahipti: krem, siyah, yeşil ve lacivert.

    PowerBeats Pro yeni renk seçenekleriyle 9 Haziran’da satışta
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    Bugün Beats tarafından tanıtılan yeni renk opsiyonları arasında sarı, pembe, kırmızı ve mavi yer alıyor. Yeni renkler, ser,ye fark edilir ölçüde parlaklık getiriyor ve klasik görünümünden çıkmasına sebep oluyor. İçerideki kulaklık her ne kadar renk değiştirse de kulaklıkların şarj kutusu, siyah rengini koruyor. 

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    Ayrıca Bkz. "Realme X2 Pro ülkemizde satışa çıktı"

    Tanıtım, Instagram üzerinde yayınlanan ve Beats ile FaZe Clan arasındaki anlaşmadan doğan videoyla yapıldı.

    [instagram=https://www.instagram.com/tv/CAx7zXNgAkf]

    Kulaklıklar yeni renk seçenekleri kazansa da herhangi bir yeni özellik kazanmadı. Kablosuz kulaklık tasarımında sporculara hitap eden modeller olarak karşımıza çıkan PowerBeats Pro modelleri, kulak arkasına uzanan destekleriyle birlikte her tür aktivitede kulakta kalmayı vadediyor. Cihazların elektronik tarafı ise Apple modelleriyle hızlı ve güvenli iletişim sağlayan H1 çipini barındırıyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    youngdeveloper (Murad Altay) 7 dk.
    Bu sacma kulakliktan Aralik ayinda aldim. 3 kez ayni arizadan (sol kulakligin sarjinin kendiliginden bitmesi) garantiye giderek yenisi geldi. Baktim olmayacak iade ettim. JBL renkten once kulakligi gozden gecirmistir umarim.
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    FoBç (Fırat Orak) 36 dk. yeni yorumcu
    Bu modelde kulaklık asla kulaktan düşmez fakat tasarımı işitme cihazlarına benziyor biraz kaba duruyor airpords daha iyi gibi
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