PowerBeats Pro yeni renk seçenekleriyle 9 Haziran’da satışta

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Beats PowerBeats Pro geçen yıl Nisan ayında tanıtılmıştı ve firmanın ilk tamamen kablosuz kulaklığı olarak katalogda bulunuyordu. Aksesuar ilk olarak dört farklı renk seçeneğine sahipti: krem, siyah, yeşil ve lacivert.

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Bugün Beats tarafından tanıtılan yeni renk opsiyonları arasında sarı, pembe, kırmızı ve mavi yer alıyor. Yeni renkler, ser,ye fark edilir ölçüde parlaklık getiriyor ve klasik görünümünden çıkmasına sebep oluyor. İçerideki kulaklık her ne kadar renk değiştirse de kulaklıkların şarj kutusu, siyah rengini koruyor.

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Tanıtım, Instagram üzerinde yayınlanan ve Beats ile FaZe Clan arasındaki anlaşmadan doğan videoyla yapıldı.

[instagram=https://www.instagram.com/tv/CAx7zXNgAkf]

Kulaklıklar yeni renk seçenekleri kazansa da herhangi bir yeni özellik kazanmadı. Kablosuz kulaklık tasarımında sporculara hitap eden modeller olarak karşımıza çıkan PowerBeats Pro modelleri, kulak arkasına uzanan destekleriyle birlikte her tür aktivitede kulakta kalmayı vadediyor. Cihazların elektronik tarafı ise Apple modelleriyle hızlı ve güvenli iletişim sağlayan H1 çipini barındırıyor.

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