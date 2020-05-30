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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Realme X2 Pro ülkemizde satışa çıktı

    Realme markasının beğenilen uygun fiyatlı amiral gemisi Realme X2 Pro resmi olmasa da ülkemize adımını attı. Farklı mağazaların raflarında ürünü bulabilmek mümkün.
    4 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Realme X2 Pro ülkemizde satışa çıktı
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    Geçen yılın uygun fiyatlı amiral gemi modelleri arasında yer alan Realme X2 Pro ülkemizde de satışa başlıyor. Amiral gemisi kamera, bellek ve soğutma tarafında en beğenilenler arasında yer almıştı.

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    Realme X2 Pro özellikleri ve fiyatı

    6.5 inçlik AMOLED ekranda 1080x2340 piksel çözünürlük sunan Realme X2 Pro amiral gemisi çentik tasarımı sayesinde agresif bir ekran-kasa oranı sunuyor. 90Hz tazeleme hızına sahip olan ekran 1000 nit parlaklık değerine kadar çıkıyor ve DCI-P3 renk gamı tarafından da destekleniyor. Parmak izi okuyucu ekrana entegre ve 0.23 saniyede okuma yapıyor.

    Snapdragon 855+ yonga setinden gücünü alan akıllı telefon 8GB LPDDR4X RAM bellek ve 256GB UFS 3.0 depolama belleği sunuyor. Isınmayı engellemek için buhar odası, süper iletken karbon fiber plaka ve çok katmanlı grafite plakası ile gelişmiş bir soğutma sistemi kurulmuş.

    Realme X2 Pro ülkemizde satışa çıktı
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    Arka kısımda 64MP çözünürlüğünde f/1.8 Samsung GW1 sensörü yer alıyor. Yanında ise 13MP çözünürlüğünde telefoto sensör, 8MP çözünürlüğünde 115 derecelik geniş açılı sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü mevcut. Sensörlerden alınan verilerle 20x melez yakınlaştırma yapılabiliyor. 16MP çözünürlüğündeki ön kamera piksel birleştirme ile daha kaliteli çekimler yapabiliyor ve yapay zekâ ile destekleniyor.

    Telefonun 4000mAh kapasiteli bataryası 50W SuperVOOC hızlı şarj ile 35 dakikada tam olarak dolabiliyor. Ayrıca USB-PD ve 18W Qualcomm hızlı şarj desteği de sunuyor. Dolby Atmos desteği yanında gelişmiş titreşim motoru sayesinde oyunlarda daha yoğun bir tecrübe yaşatılıyor. Realme X2 Pro için 4799TL fiyat etiketi mevcut ve KVK garantili olarak satılıyor. Bu bakımdan resmi ithalat ürünü değil gibi duruyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    hamzasoph (Hamza Sofuoglu) 1 sa.
    Telefon güzel. İlk çıktığında almak istedim yurtdışından. Alamadım. Ufs 3 sadece 256 GB olan modelde mevcut. Stereo hoparlör filan herşeyi güzel. Artık eskidi cihaz
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    yolyordam35 (yol yordam) 1 sa.
    s10lite ile beraber güzel cihazlar
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    interwap (Volkan ) 3 sa.
    10 gün kadar geçte olsa DH gördü
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    Jeopol 4 sa.
    4000-4200 olsaydi yarin siparisi verirdim.

    resmen telefonsuz kaldik. bu gidisle ne yazik ki iphone 12 alacagiz gibi
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