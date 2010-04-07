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PowerColor, Radeon PCS++ HD 5770 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aynı anda 6 monitörün kullanımına olanak tanıyan Radeon HD 5870 Eyefinity6 Edition modelini geçtiğimiz günlerde lanse eden PowerColor, özel tasarımlı ekran kartlarına bir yenisini daha ekleyerek Radeon PCS++ HD 5770 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XP GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 875MHz'de, bellekleri ise 5800MHz'de görev yapan ekran kartı, Arctic Cooling tarafından geliştirilen 92mm fanlı özel soğutucusu ile dikkat çekiyor. Eyefinity teknolojisiyle çoklu monitör kullanıına olanak tanıyan ekran kartı, Crossfire X ile çoklu monitör kullanımına UVD 2.0 ile de yüksek tanımlı video hızlandırma desteğine olanak tanıyor.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen PowerColor Radeon PCS++ HD 5770 için PowerColor'ın sahipbi olan TUL firmasının tepe yöneticisi Ted Chen açıklamasında, PCS+ HD5770'in geliştirilmiş versiyonu olan yeni modelin, sadece fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve özel soğutuculu bir model olmadığını aynı zamanda GPU hızının 950MHz'e kadar çıkartılabildiğini belirtti. Ted Chen ayrıca Radeon PCS++ HD 5770 modelinin oyuncular için doğru tercih olduğunu da sözlerine ekledi.

Resmi satışına önümüzdeki günlerde başlanması beklenen PowerColor Radeon PCS++ HD 5770'in 150 Avro seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.
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mavizaman 9 yıl
GTS440ı bekleyeceğim bi gelsin bakalım ona göre seçeriz.
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atyay 9 yıl
powercolor.com/...

bi yanlışlık var heralde
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Batuist 9 yıl
Fx57 bellek hızını doğru yazdığına eminmisin?? 4800MHz standar modelin hızı artı 1000 MHz mi hızlandırmışlar??? bir yanlışlık olmasın??
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treabacks 9 yıl
Ben bi kart alana kadar Powercolor PCS +++'ı çıkaracak.
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DH Misafiri 9 yıl
neden 128 bit yavvv :(
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serhdemir 9 yıl

DH Misafiri

neden 128 bit yavvv :(

Bite bayta göre ekran kartı değerlendirilir mi ,hani yeni üyeler derse anlarım da..... O kart 256 bit olsaydı zaten 5870 olurdu
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dante38 9 yıl
Gerçekten PCS++
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Tolgá 9 yıl
bellek hızları çok güzelde gpuyuda stock 1000 ile çıkarsalardı çok güzel olurdu.
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