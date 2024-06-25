Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon'un Prime Day indirimlerinin tarihi açıklandı

    Amazon.com.tr'nin Prime Day indirimleri bu sene 16-22 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Prime üyelerini Prime Day'de büyük indirimler bekliyor.                     
    Prime Day 2024 tarihleri ne zaman? Prime Day tarihleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Amazon’un Prime üyelerine özel en büyük indirim dönemlerinden Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu. Prime Day indirimleri bu sene 16-22 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

    Prime Day indirimleri yalnızca Prime üyelerine özel olacak. Geçen seneki Prime Day indirimlerinde cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, gaming ürünler, elektronik ürünler, giyim, kitap, gıda, ev, yapı market, hobi ve spor kategorileri başta olmak üzere tüm kategorilerde büyük indirimler yapıldı. Pek çok üründe yılın en düşük fiyatları sunuldu.

    Prime Day 2024 indirimlerinde telefon, bilgisayar, televizyon, teknoloji, moda, spor, kitap, ev aletleri, gıda vs. başta olmak üzere tüm kategorilerde indirimler yapılacak. Kampanya boyunca geçerli indirimlerin yanı sıra birkaç saat geçerli Flaş Fırsatlar olacak.

    İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 39 TL’ye Prime’a üye olabilirsiniz. Daha önce - Prime’ı kullanmadıysanız ücretsiz olarak 30 gün boyunca deneyebiliyorsunuz. Deneme üyeliği başlatarak da indirimlerden yararlanabilirsiniz.

    Amazon Prime Day İndirimleri

    Prime üyeliğinin avantajları neler?

    • Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri kargolara herhangi bir ücret ödemiyor. Üstelik aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat ve randevulu teslimat gibi hızlı kargo hizmetinden de ücretsiz olarak faydalanıyor.
    • Prime’a özel indirimler: Prime üyeleri, kısa süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve Prime Day indirimleri gibi yalnızca Prime üyelerine özel indirimlerden yararlanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde %10 indirim kazanıyor.
    • Seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Prime Day boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse aradaki fark hediye kartı olarak Amazon hesabına tanımlanıyor.
    • Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Rüyanda Görürsün” de dâhil birçok yerli ve yabancı film ve dizisinin bulunduğu Prime Video platformunu ek ücret ödemeden kullanabiliyor.
    • Prime Gaming: Prime üyeliğine dahil olan Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar, oyun içi ayrıcalıklar, ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkı elde ediliyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    organik maddeden inorganik madde sentezi komilik zor mu adıma kayıtlı kredi kartı sorgulama kartaldan üsküdara nasıl gidilir kanal tedavisi 2. seans acır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 20 Pro
    Tecno Spark 20 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız