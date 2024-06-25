Amazon'un Prime Day indirimlerinin tarihi açıklandı

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Tam Boyutta Gör Amazon’un Prime üyelerine özel en büyük indirim dönemlerinden Prime Day indirimlerinin tarihi belli oldu. Prime Day indirimleri bu sene 16-22 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

Prime Day indirimleri yalnızca Prime üyelerine özel olacak. Geçen seneki Prime Day indirimlerinde cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, gaming ürünler, elektronik ürünler, giyim, kitap, gıda, ev, yapı market, hobi ve spor kategorileri başta olmak üzere tüm kategorilerde büyük indirimler yapıldı. Pek çok üründe yılın en düşük fiyatları sunuldu.

Prime Day 2024 indirimlerinde telefon, bilgisayar, televizyon, teknoloji, moda, spor, kitap, ev aletleri, gıda vs. başta olmak üzere tüm kategorilerde indirimler yapılacak. Kampanya boyunca geçerli indirimlerin yanı sıra birkaç saat geçerli Flaş Fırsatlar olacak.

Amazon Prime üyelerinin faydalanabildiği ayrıcalıklar neler? 20 sa. önce eklendi

İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 39 TL’ye Prime’a üye olabilirsiniz. Daha önce - Prime’ı kullanmadıysanız ücretsiz olarak 30 gün boyunca deneyebiliyorsunuz. Deneme üyeliği başlatarak da indirimlerden yararlanabilirsiniz.

Amazon Prime Day İndirimleri

Prime üyeliğinin avantajları neler?

Hızlı ve ücretsiz teslimat : Amazon Prime üyeleri kargolara herhangi bir ücret ödemiyor. Üstelik aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat ve randevulu teslimat gibi hızlı kargo hizmetinden de ücretsiz olarak faydalanıyor.

: Amazon Prime üyeleri kargolara herhangi bir ücret ödemiyor. Üstelik aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat ve randevulu teslimat gibi hızlı kargo hizmetinden de ücretsiz olarak faydalanıyor. Prime’a özel indirimler : Prime üyeleri, kısa süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve Prime Day indirimleri gibi yalnızca Prime üyelerine özel indirimlerden yararlanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde %10 indirim kazanıyor.

: Prime üyeleri, kısa süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve Prime Day indirimleri gibi yalnızca Prime üyelerine özel indirimlerden yararlanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde %10 indirim kazanıyor. Seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi : Prime Day boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse aradaki fark hediye kartı olarak Amazon hesabına tanımlanıyor.

: Prime Day boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse aradaki fark hediye kartı olarak Amazon hesabına tanımlanıyor. Prime Video : Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Rüyanda Görürsün” de dâhil birçok yerli ve yabancı film ve dizisinin bulunduğu Prime Video platformunu ek ücret ödemeden kullanabiliyor.

: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Rüyanda Görürsün” de dâhil birçok yerli ve yabancı film ve dizisinin bulunduğu Prime Video platformunu ek ücret ödemeden kullanabiliyor. Prime Gaming: Prime üyeliğine dahil olan Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar, oyun içi ayrıcalıklar, ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkı elde ediliyor.

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Prime Day 2024 tarihleri ne zaman? Prime Day tarihleri belli oldu