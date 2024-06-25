Amazon'un Prime Day indirimlerinin tarihi açıklandı

Prime Day indirimleri yalnızca Prime üyelerine özel olacak. Geçen seneki Prime Day indirimlerinde cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, gaming ürünler, elektronik ürünler, giyim, kitap, gıda, ev, yapı market, hobi ve spor kategorileri başta olmak üzere tüm kategorilerde büyük indirimler yapıldı. Pek çok üründe yılın en düşük fiyatları sunuldu.
Prime Day 2024 indirimlerinde telefon, bilgisayar, televizyon, teknoloji, moda, spor, kitap, ev aletleri, gıda vs. başta olmak üzere tüm kategorilerde indirimler yapılacak. Kampanya boyunca geçerli indirimlerin yanı sıra birkaç saat geçerli Flaş Fırsatlar olacak.
İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Ayda 39 TL’ye Prime’a üye olabilirsiniz. Daha önce - Prime’ı kullanmadıysanız ücretsiz olarak 30 gün boyunca deneyebiliyorsunuz. Deneme üyeliği başlatarak da indirimlerden yararlanabilirsiniz.
Prime üyeliğinin avantajları neler?
- Hızlı ve ücretsiz teslimat: Amazon Prime üyeleri kargolara herhangi bir ücret ödemiyor. Üstelik aynı gün teslimat, ertesi gün teslimat ve randevulu teslimat gibi hızlı kargo hizmetinden de ücretsiz olarak faydalanıyor.
- Prime’a özel indirimler: Prime üyeleri, kısa süreli fırsatlara erken erişim ayrıcalığı ve Prime Day indirimleri gibi yalnızca Prime üyelerine özel indirimlerden yararlanıyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde 500 TL ve üzerindeki alışverişlerinde %10 indirim kazanıyor.
- Seçili ürünlerde indirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi: Prime Day boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın alınan seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse aradaki fark hediye kartı olarak Amazon hesabına tanımlanıyor.
- Prime Video: Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” ve “Rüyanda Görürsün” de dâhil birçok yerli ve yabancı film ve dizisinin bulunduğu Prime Video platformunu ek ücret ödemeden kullanabiliyor.
- Prime Gaming: Prime üyeliğine dahil olan Prime Gaming ile ücretsiz oyunlar, oyun içi ayrıcalıklar, ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkı elde ediliyor.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.