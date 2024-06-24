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    Amazon Prime üyelerinin faydalanabildiği ayrıcalıklar neler?

    Amazon’un Prime üyesi müşterilerine hızlı teslimat, özel indirimler ve çeşitli ayrıcalıklar sunuyor. Prime aboneliği ile elde edeceğiniz avantajlar neler?             
    Amazon Prime üyelerinin faydalanabildiği ayrıcalıklar neler? Tam Boyutta Gör
    Amazon’un dünyada 250 milyonu aşkın abonesi bulunan premium üyelik hizmeti Prime’a abone olarak pek çok özel hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz. Prime üyeleri Prime Day gibi Prime’a özel kampanyalardan yararlanabiliyor, hızlı ve ücretsiz kargo imkanından faydalanıyor, Prime Video ve Prime Gaming’i ücretsiz olarak kullanabiliyor. Prime’a özel her gün kaçmaz indirimler ve Çok Al Az Öde fırsatları ile yılın her günü özel indirimler elde edebilirsiniz.

    Ayda 39 TL’ye Prime’a üye olarak ücretsiz olarak elde edeceğiniz avantajlar şöyle:

    • Prime Üyelerine Özel İndirimler: Prime üyeleri, Amazon’un Prime üyelerine özel yılın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Prime Day gibi indirimlerinden faydalanabiliyor. Aynı zamanda Prime üyelerine özel günün fırsatlarında Amazon.com.tr’deki seçili ürünlerde en iyi fiyatlar sunuluyor. Çok Al Az Öde ile seçili ürünlerde Prime üyelerine özel 500TL ve üzeri alışverişlerinde %10 ek indirim sağlanıyor.
    • Prime ile Bedava ve Hızlı Kargo Ayrıcalığı: Prime üyeleri, Prime işaretli ürünlerde herhangi bir sipariş limiti olmadan ücretsiz ve hızlı kargodan yararlanabiliyor. İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli’deki Prime üyeleri, öğlen 12’ye kadar verdikleri Prime işaretli ürünleri aynı gün, Türkiye’nin 27 şehrindeki üyeler ise, akşam 17’ye kadar verdikleri siparişleri ertesi gün ücretsiz teslimat ile alabiliyor. Amazon.com.tr’de 600 bini aşkın üründe ücretsiz ertesi gün teslimat hizmeti sunuluyor.
    • Randevulu Teslimat: Bedava ve hızlı kargo seçeneklerine ek olarak Prime üyeleri, seçili ürünlerdeki siparişlerini seçtikleri günde ve saat aralığında teslim alabilecekleri randevulu teslimat hızmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.
    • Prime Video: Tüm Prime üyeleri, herhangi bir ek ücret ödemeden Prime Video'yu kullanabiliyor. “Fallout”, “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzüğü”, “Oppenheimer”, “Bihter”, “Rüyanda Görürsün”, “Undone” ve “Kendi Yolumda” gibi, aralarında Amazon Orijinals içeriklerinin de bulunduğu ödüllü film ve dizilere sınırsız erişim sağlayabilirsiniz.
    • Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri, her ay Fallout 3: Game of the Year Edition, Lego Star Wars III: The Clone Wars, Tomb Raider: Game of the Year edition gibi ücretsiz oyunların yani sıra, aralarında EA FC 24, UFC 5, Overwatch 2, Apex Legends, F1 23, Pokemon GO, Call of Duty: Modern Warfare III ve Battlefield 2042’nin de bulunduğu dünyaca ünlü birçok oyunda oyuniçi ayrıcalıklarından, hiçbir ek ücret ödemeden faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda, Twitch'te her ay bir kanala ücretsiz abonelik elde edebilir ve kanala özel avantajların kilidini açabilir.

    Prime üyeliği ilgili detaylı bilgi almak, üyeliğinizi başlatmak veya 30 günlük ücretsiz deneme süresinden faydalanmak için; Amazon.com.tr/prime adresini ziyaret edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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