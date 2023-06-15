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    Anlık Bildirim

    Programcıların neredeyse tamamı yapay zeka araçlarını kullanıyor

    GitHub'ın son anket sonuçlarına göre, Amerika'daki programcıların önemli bir kısmı yapay zeka araçlarından faydalanıyor. Peki, AI uygulamaları ne gibi fayda sağlıyor?
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    programcılar yapay zeka araçları Tam Boyutta Gör
    GitHub üzerinden yapılan anket, yapay zekanın geliştiricilerin çalışmaları üzerindeki etkisini ortaya çıkarıyor. 500 kurumsal geliştiriciyle yapılan ankette (bu kişiler 1000’den fazla çalışanı olan Amerikan şirketlerinde çalışıyor) yapay zeka araçlarının programlama topluluğu üzerinde önemli rol oynadığı görülüyor.

    Programcıların %92’si günlük işlerinde aktif olarak çeşitli yapay zeka araçlarını kullanıyor.

    Anketi yanıtlayanların %70’i yapay zeka araçlarının iş verimliliklerini önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Yapay zeka uygulamaları, kod kalitesini iyileştirme, tamamlanma sürecini hızlandırma, yapılabilecek hataları azaltma gibi pek çok fayda sağlıyor.

    GitHub'ın anketi yapay zeka araçlarının ayrılmaz bir parça haline geldiği gelişen yazılım geliştirme ortamına ışık tutuyor. Yapay zeka araçlarının benimsenmesi, geliştirme sürecini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kod kalitesinin artırılmasına katkıda bulunarak daha güvenilir ve verimli yazılım çözümleri sağlıyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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