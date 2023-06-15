Programcıların neredeyse tamamı yapay zeka araçlarını kullanıyor

Programcıların %92’si günlük işlerinde aktif olarak çeşitli yapay zeka araçlarını kullanıyor.
Anketi yanıtlayanların %70’i yapay zeka araçlarının iş verimliliklerini önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Yapay zeka uygulamaları, kod kalitesini iyileştirme, tamamlanma sürecini hızlandırma, yapılabilecek hataları azaltma gibi pek çok fayda sağlıyor.
GitHub'ın anketi yapay zeka araçlarının ayrılmaz bir parça haline geldiği gelişen yazılım geliştirme ortamına ışık tutuyor. Yapay zeka araçlarının benimsenmesi, geliştirme sürecini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kod kalitesinin artırılmasına katkıda bulunarak daha güvenilir ve verimli yazılım çözümleri sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi