Tam Boyutta Gör GitHub üzerinden yapılan anket, yapay zekanın geliştiricilerin çalışmaları üzerindeki etkisini ortaya çıkarıyor. 500 kurumsal geliştiriciyle yapılan ankette (bu kişiler 1000’den fazla çalışanı olan Amerikan şirketlerinde çalışıyor) yapay zeka araçlarının programlama topluluğu üzerinde önemli rol oynadığı görülüyor.

Amazon, AMD’nin yeni yapay zeka çiplerine çok yakın 14 sa. önce eklendi

Programcıların %92’si günlük işlerinde aktif olarak çeşitli yapay zeka araçlarını kullanıyor.

Anketi yanıtlayanların %70’i yapay zeka araçlarının iş verimliliklerini önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Yapay zeka uygulamaları, kod kalitesini iyileştirme, tamamlanma sürecini hızlandırma, yapılabilecek hataları azaltma gibi pek çok fayda sağlıyor.

GitHub'ın anketi yapay zeka araçlarının ayrılmaz bir parça haline geldiği gelişen yazılım geliştirme ortamına ışık tutuyor. Yapay zeka araçlarının benimsenmesi, geliştirme sürecini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kod kalitesinin artırılmasına katkıda bulunarak daha güvenilir ve verimli yazılım çözümleri sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Programcıların neredeyse tamamı yapay zeka araçlarını kullanıyor