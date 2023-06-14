Amazon, AMD’nin yeni yapay zeka çiplerine çok yakın

AWS, AMD'nin yeni MI300 çiplerini bulut hizmetlerinde kullanmak için kamuya açık herhangi bir taahhütte bulunmamış olsa da, Amazon'da bilgi işlem bulutu başkan yardımcısı Dave Brown, AWS'nin bunları değerlendirdiğini söyledi. Öte yandan Brown, Nvidia’nın yapay zeka çiplerini de değerlendirdiklerini ancak Nvidia DGX Cloud sisteminin kendilerine uymadığını belirtti: "Bize başvurdular, iş modeline baktık ve şirketin güvenilir sunucular oluşturma konusundaki uzun deneyimi ve mevcut tedarik zinciri uzmanlığı nedeniyle AWS için çok mantıklı gelmedi." Eğer Amazon, AMD ile anlaşırsa kırmızılı takımın önemli bir gövde gösterisi yapacağını söyleyebiliriz.
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi