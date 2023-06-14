Tam Boyutta Gör Reuters'a konuşan AWS yöneticisi, dünyanın en büyük bulut bilişim sağlayıcısı olan Amazon Web Services'in AMD’nin geçtiğimiz gün tanıttığı yeni yapay zeka çiplerini kullanmayı düşündüğünü ancak henüz nihai bir karar vermediğini söyledi. Kurumsal tarafta AMD son yıllarda elini güçlendirmiş olsa da özellikle yapay zeka merkezli Nvidia’nın ekran kartları piyasayı domine ediyor.

Amazon, AMD'yi seçebilir

Tam Boyutta Gör AMD İcra Kurulu Başkanı Lisa Su, ChatGPT'ye benzer hizmetlere güç verecek türde sistemler kurmak için gereken tüm parçalardan oluşan bir menü sundu. Kurumsal müşteriler aynı zamanda bu menüleri istedikleri gibi özelleştirebilecek ve esnek bir platform inşa edebilecek. Bu konuda Lisa Su, "Birçok insanın seçenek isteyeceğini ve veri merkezlerinde ihtiyaç duyduklarını kişiselleştirmek isteyeceklerini düşünüyoruz" dedi.

Yapay zekâya AMD Instinct MI300 hamlesi 14 sa. önce eklendi

AWS, AMD'nin yeni MI300 çiplerini bulut hizmetlerinde kullanmak için kamuya açık herhangi bir taahhütte bulunmamış olsa da, Amazon'da bilgi işlem bulutu başkan yardımcısı Dave Brown, AWS'nin bunları değerlendirdiğini söyledi. Öte yandan Brown, Nvidia’nın yapay zeka çiplerini de değerlendirdiklerini ancak Nvidia DGX Cloud sisteminin kendilerine uymadığını belirtti: "Bize başvurdular, iş modeline baktık ve şirketin güvenilir sunucular oluşturma konusundaki uzun deneyimi ve mevcut tedarik zinciri uzmanlığı nedeniyle AWS için çok mantıklı gelmedi." Eğer Amazon, AMD ile anlaşırsa kırmızılı takımın önemli bir gövde gösterisi yapacağını söyleyebiliriz.

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Amazon, AMD’nin yeni yapay zeka çiplerine çok yakın